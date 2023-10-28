Rus ressam, Barış Akarsu'yu tuvaline yansıttı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, 18'i yabancı 56 sanatçının da katılımıyla ‘Uluslararası Karaelmas Sanat Çalıştayı ve Paneli’ gerçekleştirildi.



8 yıldır Türkiye'de yaşayan ve İlham Veren İnsanlar projesiyle Türkan Şoray, Neşet Ertaş gibi sanatçıların portrelerini resmeden Rus ressam Tatiana Krilova, çalıştayda ise Bartınlı ünlü sanatçı Barış Akarsu'nun portresini yaptı.



Krilova, Akarsu'nun portresinin yanı sıra Fatih Sultan Mehmet'ten feyz alarak "Çeşm-i Cihan" adını verdiği Amasra'yı da resmetti.



Krilova ayrıca yaptığı röportajda, "Türkiye'de sekiz senedir yaşıyorum. Daha önce çok sergiler açtım. Birkaç ay önce İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde kişisel sergimi açtım. Bu eser o projenin devamı. İlham Veren insanlar, efsane insanlar. İlhamın portrelerini yapıyorum. Barış Akarsu kesinlikle sanatçıların ilhamıdır. Kendi özgün ve açık olduğu için her zaman kendi kaldı. İçindeki engelleri aşıp yada çevresindeki engelleri geçip her zaman kendi kaldı. Pek çok sevilen bir sanatçı. Ve içten bu yüzden o o kadar çok seviliyordu. Bana da çok ilham verdi.'' ifadelerine yer verdi.