https://sputniknews.com.tr/20231028/ogrenciler-350-metre-boyunda-turk-bayragi-ile-kortej-yuruyusu-yapti-1076814316.html
Öğrenciler 350 metre boyunda Türk bayrağı ile kortej yürüyüşü yaptı
Öğrenciler 350 metre boyunda Türk bayrağı ile kortej yürüyüşü yaptı
İstanbul Tuzla’da 29 Ekim kutlamaları kapsamında yüzlerce öğrencinin katılımıyla 350 metrelik dev Türk bayrağı eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. 28.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-28T14:02+0300
2023-10-28T14:02+0300
2023-10-28T14:02+0300
yaşam
video
türk bayrağı
29 ekim cumhuriyet bayramı
29 ekim
tuzla
öğrenci
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1c/1076816016_0:192:1778:1192_1920x0_80_0_0_551696bee11fe096ad9b721530c3dae5.png
Cumhuriyet'in 100’üncü yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla Türkiye’nin dört bir yanında çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.İstanbul'un Tuzla ilçesinde 29 Ekim kutlamaları kapsamında 350 metrelik dev bayrak öğrenciler tarafından el üstünde ilçede dolaştırıldı.Etkinlik 8 okuldan öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.
tuzla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1c/1076816016_0:25:1778:1359_1920x0_80_0_0_869a45e5d9dc5f3265d4f1963abfe610.png
Öğrenciler 350 metre boyunda Türk bayrağı ile kortej yürüyüşü yaptı
Öğrenciler 350 metre boyunda Türk bayrağı ile kortej yürüyüşü yaptı
2023-10-28T14:02+0300
true
PT0M31S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, türk bayrağı, 29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 ekim, tuzla, öğrenci, видео
video, türk bayrağı, 29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 ekim, tuzla, öğrenci, видео
Öğrenciler 350 metre boyunda Türk bayrağı ile kortej yürüyüşü yaptı
Abone ol
İstanbul Tuzla’da 29 Ekim kutlamaları kapsamında yüzlerce öğrencinin katılımıyla 350 metrelik dev Türk bayrağı eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.
Cumhuriyet'in 100’üncü yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla Türkiye’nin dört bir yanında çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.
İstanbul'un Tuzla ilçesinde 29 Ekim kutlamaları kapsamında 350 metrelik dev bayrak öğrenciler tarafından el üstünde ilçede dolaştırıldı.
Etkinlik 8 okuldan öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.