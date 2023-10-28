https://sputniknews.com.tr/20231028/motorinde-indirim-geliyor-1076815922.html
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Motorin fiyatlarına gelecek hafta indirim yapılması bekleniyor. 28.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-28T14:03+0300
2023-10-28T14:03+0300
2023-10-28T14:34+0300
ekonomi
motorin
indirim
benzin
akaryakıt
akaryakıt zammı
fiyat
istanbul
izmir
ankara
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/16/1074820670_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_3e703f7d39baae5203b9e5d8abe5ff68.jpg
Akaryakıt sektörü kaynakları, motorine pazartesi gecesi 1.57 TL’lik indirim beklendiğini bildirdi.İsrail-Filistin savaşından dolayı birlikte artan petrol fiyatları zam olarak yansımıştı.İndirimin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da yaklaşık 38 TL'ye, Ankara'da 38,6 TL'ye, İzmir'de 38.77 TL'ye gerileyecek.
https://sputniknews.com.tr/20231021/arac-sahiplerini-ilgilendiriyor-benzine-zam-geldi-1076572392.html
istanbul
izmir
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/16/1074820670_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_e4637f95fb6abb46c63f0a5fe793cd58.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
motorin, indirim, benzin, akaryakıt, akaryakıt zammı, fiyat, istanbul, izmir, ankara
motorin, indirim, benzin, akaryakıt, akaryakıt zammı, fiyat, istanbul, izmir, ankara
Motorine indirim geliyor
14:03 28.10.2023 (güncellendi: 14:34 28.10.2023) Abone ol
Motorin fiyatlarına gelecek hafta indirim yapılması bekleniyor.
Akaryakıt sektörü kaynakları, motorine pazartesi gecesi 1.57 TL’lik indirim beklendiğini bildirdi.
İsrail-Filistin savaşından dolayı birlikte artan petrol fiyatları zam olarak yansımıştı.
İndirimin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da yaklaşık 38 TL'ye, Ankara'da 38,6 TL'ye, İzmir'de 38.77 TL'ye gerileyecek.