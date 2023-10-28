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İsrail savunma bakanından 'askeri harekat' için 'yeni aşama' açıklaması
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https://sputniknews.com.tr/20231028/motorinde-indirim-geliyor-1076815922.html
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Motorin fiyatlarına gelecek hafta indirim yapılması bekleniyor. 28.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-28T14:03+0300
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Akaryakıt sektörü kaynakları, motorine pazartesi gecesi 1.57 TL’lik indirim beklendiğini bildirdi.İsrail-Filistin savaşından dolayı birlikte artan petrol fiyatları zam olarak yansımıştı.İndirimin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da yaklaşık 38 TL'ye, Ankara'da 38,6 TL'ye, İzmir'de 38.77 TL'ye gerileyecek.
https://sputniknews.com.tr/20231021/arac-sahiplerini-ilgilendiriyor-benzine-zam-geldi-1076572392.html
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motorin, indirim, benzin, akaryakıt, akaryakıt zammı, fiyat, istanbul, izmir, ankara

Motorine indirim geliyor

14:03 28.10.2023 (güncellendi: 14:34 28.10.2023)
© AAMotorin
Motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2023
© AA
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Motorin fiyatlarına gelecek hafta indirim yapılması bekleniyor.
Akaryakıt sektörü kaynakları, motorine pazartesi gecesi 1.57 TL’lik indirim beklendiğini bildirdi.
İsrail-Filistin savaşından dolayı birlikte artan petrol fiyatları zam olarak yansımıştı.
İndirimin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da yaklaşık 38 TL'ye, Ankara'da 38,6 TL'ye, İzmir'de 38.77 TL'ye gerileyecek.
Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2023
EKONOMİ
Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Benzine zam geldi
21 Ekim, 09:13
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