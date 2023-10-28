https://sputniknews.com.tr/20231028/milyonlarca-emekliyi-ilgilendiriyor-bayram-ikramiyesi-ne-zaman-yatacak-eytliler-yaralanacak-mi-1076808639.html

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, EYT'liler yaralanacak mı?

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, EYT'liler yaralanacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL verileceğini açıklamıştı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na az bir zaman kala ikramiyenin... 28.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-28T09:56+0300

2023-10-28T09:56+0300

2023-10-28T09:59+0300

türkiye

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29 ekim cumhuriyet bayramı

29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları

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Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri ekim ayının sonuna doğru yaklaşırken milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. 5 bin TL emekli ikramiyesinin kimlerin alacağı, şartlar ve yatacağı gün de belli oldu.Emekli ikramiyesi kimlere verilecekEmekli ikramiyesi ile ilgili şartlar açıklandı. 5 bin TL emekli ikramiyesi, hem emekli olup hem de çalışanlara verilemeyecek. EYT'liler emekli ikramiyesi alacak. SSK, Bağkur ve memur emeklileri 5000 TL emekli ikramiyesini alacaklar.5 bin tl emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?Emekli ikramiyesinin kasım ayının ilk yarısına kadar yatırılacağı açıklanmıştı. 5 bin TL emekli ikramiyesinin 15 Kasım tarihine kadar ödemesi bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20231026/eytde-maasi-yanlis-baglananlari-ilgilendiriyor-fark-emekliye-odeniyor-1076741962.html

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