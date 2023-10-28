https://sputniknews.com.tr/20231028/milyonlarca-emekliyi-ilgilendiriyor-bayram-ikramiyesi-ne-zaman-yatacak-eytliler-yaralanacak-mi-1076808639.html
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, EYT'liler yaralanacak mı?
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, EYT'liler yaralanacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL verileceğini açıklamıştı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na az bir zaman kala ikramiyenin... 28.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-28T09:56+0300
2023-10-28T09:56+0300
2023-10-28T09:59+0300
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emekli ikramiyesi
29 ekim cumhuriyet bayramı
29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları
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eyt emekli zammı
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Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri ekim ayının sonuna doğru yaklaşırken milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. 5 bin TL emekli ikramiyesinin kimlerin alacağı, şartlar ve yatacağı gün de belli oldu.Emekli ikramiyesi kimlere verilecekEmekli ikramiyesi ile ilgili şartlar açıklandı. 5 bin TL emekli ikramiyesi, hem emekli olup hem de çalışanlara verilemeyecek. EYT'liler emekli ikramiyesi alacak. SSK, Bağkur ve memur emeklileri 5000 TL emekli ikramiyesini alacaklar.5 bin tl emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?Emekli ikramiyesinin kasım ayının ilk yarısına kadar yatırılacağı açıklanmıştı. 5 bin TL emekli ikramiyesinin 15 Kasım tarihine kadar ödemesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20231026/eytde-maasi-yanlis-baglananlari-ilgilendiriyor-fark-emekliye-odeniyor-1076741962.html
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29 ekim cumhuriyet bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, 5 bin tl emekli ikramiyesi kimlere verilecek, emekli ikramiyesi şartları ne, emekli ikramiyesi şart, eyt'liler ikramiye alacak mı, eyt ikramiye, emekli ikramiyesi, emekli maaşı 2024, eyt maaş
29 ekim cumhuriyet bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, 5 bin tl emekli ikramiyesi kimlere verilecek, emekli ikramiyesi şartları ne, emekli ikramiyesi şart, eyt'liler ikramiye alacak mı, eyt ikramiye, emekli ikramiyesi, emekli maaşı 2024, eyt maaş
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, EYT'liler yaralanacak mı?
09:56 28.10.2023 (güncellendi: 09:59 28.10.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL verileceğini açıklamıştı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na az bir zaman kala ikramiyenin verileceği tarih merak konusu. Peki Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, kimler alabilecek?
Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri ekim ayının sonuna doğru yaklaşırken milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. 5 bin TL emekli ikramiyesinin kimlerin alacağı, şartlar ve yatacağı gün de belli oldu.
Emekli ikramiyesi kimlere verilecek
Emekli ikramiyesi ile ilgili şartlar açıklandı. 5 bin TL emekli ikramiyesi, hem emekli olup hem de çalışanlara verilemeyecek. EYT'liler emekli ikramiyesi alacak. SSK, Bağkur ve memur emeklileri 5000 TL emekli ikramiyesini alacaklar.
5 bin tl emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emekli ikramiyesinin kasım ayının ilk yarısına kadar yatırılacağı açıklanmıştı. 5 bin TL emekli ikramiyesinin 15 Kasım tarihine kadar ödemesi bekleniyor.