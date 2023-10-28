https://sputniknews.com.tr/20231028/milli-savunma-bakanligi-tum-vatandaslarimizi-istanbul-bogazina-davet-ediyoruz-1076821640.html
Milli Savunma Bakanlığı: Tüm vatandaşlarımızı, İstanbul Boğazı'na davet ediyoruz
Milli Savunma Bakanlığı: Tüm vatandaşlarımızı, İstanbul Boğazı'na davet ediyoruz
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yarın 100 savaş gemisiyle İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek törende herkesi gemileri... 28.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-28T18:08+0300
2023-10-28T18:08+0300
2023-10-28T18:08+0300
türkiye
istanbul boğazı
milli savunma bakanlığı (msb)
gemi
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MSB yarın İstanbul Boğazı'nda 100 gemiyle yapılacak geçit törenine davet etti.MSB'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı dolayısıyla yarın 100 savaş gemisiyle İstanbul Boğazı'nda gerçekleştireceğimiz tören için hazırız. Tüm vatandaşlarımızı, gemilerimizi selamlamak üzere İstanbul Boğazı'na davet ediyoruz" ifadesi kullanıldı.Açıklamada, törende yer alacak gemilerin fotoğraflarına da yer verildi.
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istanbul boğazı, milli savunma bakanlığı (msb), gemi
istanbul boğazı, milli savunma bakanlığı (msb), gemi
Milli Savunma Bakanlığı: Tüm vatandaşlarımızı, İstanbul Boğazı'na davet ediyoruz
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yarın 100 savaş gemisiyle İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek törende herkesi gemileri selamlamaya davet etti.
MSB yarın İstanbul Boğazı'nda 100 gemiyle yapılacak geçit törenine davet etti.
MSB'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı dolayısıyla yarın 100 savaş gemisiyle İstanbul Boğazı'nda gerçekleştireceğimiz tören için hazırız. Tüm vatandaşlarımızı, gemilerimizi selamlamak üzere İstanbul Boğazı'na davet ediyoruz" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, törende yer alacak gemilerin fotoğraflarına da yer verildi.