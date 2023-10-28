https://sputniknews.com.tr/20231028/milli-savunma-bakanligi-tum-vatandaslarimizi-istanbul-bogazina-davet-ediyoruz-1076821640.html

Milli Savunma Bakanlığı: Tüm vatandaşlarımızı, İstanbul Boğazı'na davet ediyoruz

Milli Savunma Bakanlığı: Tüm vatandaşlarımızı, İstanbul Boğazı'na davet ediyoruz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yarın 100 savaş gemisiyle İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek törende herkesi gemileri... 28.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-28T18:08+0300

2023-10-28T18:08+0300

2023-10-28T18:08+0300

türkiye

istanbul boğazı

milli savunma bakanlığı (msb)

gemi

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MSB yarın İstanbul Boğazı'nda 100 gemiyle yapılacak geçit törenine davet etti.MSB'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı dolayısıyla yarın 100 savaş gemisiyle İstanbul Boğazı'nda gerçekleştireceğimiz tören için hazırız. Tüm vatandaşlarımızı, gemilerimizi selamlamak üzere İstanbul Boğazı'na davet ediyoruz" ifadesi kullanıldı.Açıklamada, törende yer alacak gemilerin fotoğraflarına da yer verildi.

türkiye

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istanbul boğazı, milli savunma bakanlığı (msb), gemi