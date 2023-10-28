https://sputniknews.com.tr/20231028/macaristan-disisleri-budapeste-moskova-ile-kiev-arasindaki-muzakerelere-ev-sahipligi-yapmaya-hazir-1076809618.html
Macaristan Dışişleri: Budapeşte, Moskova ile Kiev arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır
Macaristan Dışişleri: Budapeşte, Moskova ile Kiev arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Macaristan’ın Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti. 28.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-28T10:24+0300
2023-10-28T10:24+0300
2023-10-28T10:24+0300
ukrayna krizi
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peter szijjarto
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sergey lavrov
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto Sputnik’e verdiği demeçte, Budapeşte’nin Moskova ve Kiev temsilcileri arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Sputnik’e demecinde, Budapeşte’nin Moskova ve Kiev temsilcileri arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.Krizin başlamasından birkaç gün sonra hem Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov hem de Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak ile görüştüğünü belirten Szijjarto, "Müzakere platformu olarak her iki taraf için de eşit şartlar ve güvenli bir ortam garanti edecek tarafsız bir yer olan Macaristan'ı önerdim. Bu teklifimiz hala geçerli. Dolayısıyla bize ihtiyaçları olursa, onlara hiç şüphesiz adil ve güvenli bir ortam sağlamaktan mutluluk duyacağız” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231026/macaristan-parlamentosu-isvecin-natoya-kabulune-iliskin-oylamayi-erteledi-1076746534.html
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Macaristan Dışişleri: Budapeşte, Moskova ile Kiev arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır
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Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Macaristan’ın Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto Sputnik’e verdiği demeçte, Budapeşte’nin Moskova ve Kiev temsilcileri arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Sputnik’e demecinde, Budapeşte’nin Moskova ve Kiev temsilcileri arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.
Krizin başlamasından birkaç gün sonra hem Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov hem de Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak ile görüştüğünü belirten Szijjarto, "Müzakere platformu olarak her iki taraf için de eşit şartlar ve güvenli bir ortam garanti edecek tarafsız bir yer olan Macaristan'ı önerdim. Bu teklifimiz hala geçerli. Dolayısıyla bize ihtiyaçları olursa, onlara hiç şüphesiz adil ve güvenli bir ortam sağlamaktan mutluluk duyacağız” ifadelerini kullandı.