https://sputniknews.com.tr/20231028/macaristan-disisleri-budapeste-moskova-ile-kiev-arasindaki-muzakerelere-ev-sahipligi-yapmaya-hazir-1076809618.html

Macaristan Dışişleri: Budapeşte, Moskova ile Kiev arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır

Macaristan Dışişleri: Budapeşte, Moskova ile Kiev arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Macaristan’ın Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti. 28.10.2023, Sputnik Türkiye

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peter szijjarto

budapeşte

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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto Sputnik’e verdiği demeçte, Budapeşte’nin Moskova ve Kiev temsilcileri arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Sputnik’e demecinde, Budapeşte’nin Moskova ve Kiev temsilcileri arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.Krizin başlamasından birkaç gün sonra hem Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov hem de Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak ile görüştüğünü belirten Szijjarto, "Müzakere platformu olarak her iki taraf için de eşit şartlar ve güvenli bir ortam garanti edecek tarafsız bir yer olan Macaristan'ı önerdim. Bu teklifimiz hala geçerli. Dolayısıyla bize ihtiyaçları olursa, onlara hiç şüphesiz adil ve güvenli bir ortam sağlamaktan mutluluk duyacağız” ifadelerini kullandı.

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