https://sputniknews.com.tr/20231028/konyada-40-buyuklugunde-deprem-1076823099.html
Konya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Konya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
AFAD, Konya'da 7.02 km derinlikte 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini bildirdi. 28.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-28T18:57+0300
2023-10-28T18:57+0300
2023-10-28T18:59+0300
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konya, son dakika
Konya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
18:57 28.10.2023 (güncellendi: 18:59 28.10.2023) Abone ol
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AFAD, Konya'da 7.02 km derinlikte 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini bildirdi.