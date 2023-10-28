https://sputniknews.com.tr/20231028/kanepede-uyuyan-adam-olumden-dondu-uyurken-otomobil-carpti-1076816326.html
Uyuduğu kanepeye otomobil çarptı: Ölümden döndü
Uyuduğu kanepeye otomobil çarptı: Ölümden döndü
Adana’da bir kişiye iş yerinin önündeki kanepede uyuduğu sırada otomobil çarptı. 28.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-28T17:00+0300
2023-10-28T17:00+0300
2023-10-28T17:04+0300
yaşam
video
adana
araba çarpması
kanepe
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Dün öğle saatlerinde bir dişçi muayenehanesinin önünde meydana gelen olayda rahatsızlandığı için muayenehane önündeki kanepede uyuyakalan kişi yoldan geçen otomobilin kanepeye çarpmasıyla ölümden döndü.Bu sırada kanepede uyuyan kişi otomobilin kanepeye çarpmasıyla neye uğradığını şaşırdı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Polisin geldiğini duyan otomobil sürücüsü, ‘arabayı kenara çekeceğim’ diyerek otomobiline bindi ve kaçtı.
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Kanepede uyuyan adam ölümden döndü
Kanepede uyuyan adam ölümden döndü
2023-10-28T17:00+0300
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video, adana, araba çarpması, kanepe, видео
video, adana, araba çarpması, kanepe, видео
Uyuduğu kanepeye otomobil çarptı: Ölümden döndü
17:00 28.10.2023 (güncellendi: 17:04 28.10.2023) Abone ol
Adana’da bir kişiye iş yerinin önündeki kanepede uyuduğu sırada otomobil çarptı.
Dün öğle saatlerinde bir dişçi muayenehanesinin önünde meydana gelen olayda rahatsızlandığı için muayenehane önündeki kanepede uyuyakalan kişi yoldan geçen otomobilin kanepeye çarpmasıyla ölümden döndü.
Bu sırada kanepede uyuyan kişi otomobilin kanepeye çarpmasıyla neye uğradığını şaşırdı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polisin geldiğini duyan otomobil sürücüsü, ‘arabayı kenara çekeceğim’ diyerek otomobiline bindi ve kaçtı.