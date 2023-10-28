https://sputniknews.com.tr/20231028/iran-ordusu-1402-iktidar-tatbikatinda-kamikaze-ihalarini-test-etti-1076821968.html
İran ordusu ‘1402 İktidar’ tatbikatında ‘kamikaze’ İHA’larını test etti
İran ordusu ‘1402 İktidar’ tatbikatında ‘kamikaze’ İHA’larını test etti
İran Kara Kuvvetleri’nin, İsfahan eyaletinde düzenlenen '1402 İktidar' tatbikatı sırasında ‘kamikaze’ tipi insansız hava araçlarını kara hedeflerine karşı... 28.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-28T18:16+0300
2023-10-28T18:16+0300
2023-10-28T18:16+0300
iran
dünya
tatbikat
iha
kamikaze insansız hava aracı (iha)
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İran merkezli Tasnim haber ajansının bildirdiği üzere İran Kara Kuvvetleri, dün başlayan '1402 İktidar' tatbikatı sırasında ‘kamikaze’ tipi insansız hava araçlarını (İHA) kara hedeflerine karşı başarıyla kullandı.Habere göre geniş çaplı tatbikatta bu yakınlarda tanıtılan, fırlatma sahasından 10 kilometreye ulaşan mesafedeki sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanılan ‘Sina’ gezici mühimmatı ve ‘Fatih’ İHA’sı kullanıldı.Askerlerin süpersonik balistik füze sınıfında yer alan Fatih-360 balistik füzelerini ve çok namlulu roketatar sistemlerinde kullanılan Fajr füzelerini ateşlediklerine dikkat çekilen açıklamada, ayrıca kara kuvvetlerinin modernize edilmiş ‘Dehlaviyeh’ ve ‘Almaz’ tanksavar sistemlerinden 8 ila 20 kilometre uzaklıktaki hedeflere ateş açtıkları vurgulandı.Dün başlayan tatbikatta füze, topçu, hava, piyade, zırhlı, hava indirme, elektronik harp ve modern harp birlikleri katılıyor. Geniş çaplı tatbikata, 200'den fazla nakliye ve saldırı helikopteri de katılırken hava kuvvetlerine bağlı birlikler de destek veriyor.Mehr ajansının aktardığı üzere dün gece helikopterlerle asker mevzilere sevk edildi, ayrıca Bell 206 helikopterlerinin mürettebatları arazi ile ilgili bilgi toplayarak merkeze aktarmayı tatbik etti, AN-1 Kobra helikopterleri ise gece görüş cihazlarının yardımıyla göreceli düşmanın mevzilerini ‘havadan karaya’ füzelerle vurdu.
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iran, tatbikat, iha, kamikaze insansız hava aracı (iha)
iran, tatbikat, iha, kamikaze insansız hava aracı (iha)
İran ordusu ‘1402 İktidar’ tatbikatında ‘kamikaze’ İHA’larını test etti
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İran Kara Kuvvetleri’nin, İsfahan eyaletinde düzenlenen '1402 İktidar' tatbikatı sırasında ‘kamikaze’ tipi insansız hava araçlarını kara hedeflerine karşı başarıyla kullandıkları bildirildi.
İran merkezli Tasnim haber ajansının bildirdiği üzere İran Kara Kuvvetleri, dün başlayan '1402 İktidar' tatbikatı sırasında ‘kamikaze’ tipi insansız hava araçlarını (İHA) kara hedeflerine karşı başarıyla kullandı.
Habere göre geniş çaplı tatbikatta bu yakınlarda tanıtılan, fırlatma sahasından 10 kilometreye ulaşan mesafedeki sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanılan ‘Sina’ gezici mühimmatı ve ‘Fatih’ İHA’sı kullanıldı.
Askerlerin süpersonik balistik füze sınıfında yer alan Fatih-360 balistik füzelerini ve çok namlulu roketatar sistemlerinde kullanılan Fajr füzelerini ateşlediklerine dikkat çekilen açıklamada, ayrıca kara kuvvetlerinin modernize edilmiş ‘Dehlaviyeh’ ve ‘Almaz’ tanksavar sistemlerinden 8 ila 20 kilometre uzaklıktaki hedeflere ateş açtıkları vurgulandı.
Dün başlayan tatbikatta füze, topçu, hava, piyade, zırhlı, hava indirme, elektronik harp ve modern harp birlikleri katılıyor. Geniş çaplı tatbikata, 200'den fazla nakliye ve saldırı helikopteri de katılırken hava kuvvetlerine bağlı birlikler de destek veriyor.
Mehr ajansının aktardığı üzere dün gece helikopterlerle asker mevzilere sevk edildi, ayrıca Bell 206 helikopterlerinin mürettebatları arazi ile ilgili bilgi toplayarak merkeze aktarmayı tatbik etti, AN-1 Kobra helikopterleri ise gece görüş cihazlarının yardımıyla göreceli düşmanın mevzilerini ‘havadan karaya’ füzelerle vurdu.