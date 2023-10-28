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'Büyük Filistin Mitingi' için kalabalık toplanıyor: Saat kaçta, nerede düzenlenecek?
İsrail'in Gazze'ye saldırısına tepki için miting düzenlenecek. Mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Miting alanında kalabalık yavaş yavaş toplanmaya başladı. Peki Büyük Filistin Mitingi ne zaman, saat kaçta başlayacak ve nerede düzenlenecek?
Büyük Filistin Mitingi’ne ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın da katılmaları bekleniyor. Medya, spor, sanat, iş dünyası, Filistin diasporasından çok sayıda etkili ismin katılacağı miting, ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarına açık olacak.
Büyük Filistin Mitingi’ne ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın da katılmaları bekleniyor. Medya, spor, sanat, iş dünyası, Filistin diasporasından çok sayıda etkili ismin katılacağı miting, ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarına açık olacak.