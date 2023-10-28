'Büyük Filistin Mitingi' için kalabalık toplanıyor: Saat kaçta, nerede düzenlenecek?

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İsrail'in Gazze'ye saldırısına tepki için miting düzenlenecek. Mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Miting alanında kalabalık yavaş yavaş toplanmaya başladı. Peki Büyük Filistin Mitingi ne zaman, saat kaçta başlayacak ve nerede düzenlenecek?