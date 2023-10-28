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İsrail savunma bakanından 'askeri harekat' için 'yeni aşama' açıklaması
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'Büyük Filistin Mitingi' için kalabalık toplanıyor: Saat kaçta, nerede düzenlenecek?
'Büyük Filistin Mitingi' için kalabalık toplanıyor: Saat kaçta, nerede düzenlenecek?
İsrail'in Gazze'ye saldırısına tepki için miting düzenlenecek. Mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Miting alanında kalabalık yavaş yavaş... 28.10.2023, Sputnik Türkiye
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büyük filistin mitingi ne zaman, büyük filistin mitingi saat kaçta başlayacak, büyük filistin mitingi nerede düzenlenecek, büyük filistin mitingine kimler katılacak, filistin mitingi, filistin mitingi nerede, filistin mitingine nasıl gidilir

'Büyük Filistin Mitingi' için kalabalık toplanıyor: Saat kaçta, nerede düzenlenecek?

13:51 28.10.2023 (güncellendi: 13:52 28.10.2023)
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İsrail'in Gazze'ye saldırısına tepki için miting düzenlenecek. Mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Miting alanında kalabalık yavaş yavaş toplanmaya başladı. Peki Büyük Filistin Mitingi ne zaman, saat kaçta başlayacak ve nerede düzenlenecek?
© AA / Cem Tekkeşinoğlu

Büyük Filistin Mitingi için geri sayım başladı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İsrail'in Filistin saldırılarına dikkat çekmek için bugün "Büyük Filistin Mitingi" düzenleyecek.

Büyük Filistin Mitingi için geri sayım başladı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İsrail&#x27;in Filistin saldırılarına dikkat çekmek için bugün &quot;Büyük Filistin Mitingi&quot; düzenleyecek. - Sputnik Türkiye
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© AA / Cem Tekkeşinoğlu

Büyük Filistin Mitingi için geri sayım başladı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İsrail'in Filistin saldırılarına dikkat çekmek için bugün "Büyük Filistin Mitingi" düzenleyecek.

© AA / Cem Tekkeşinoğlu

Filistin’e destek olmak için gerçekleştirilecek mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve birçok önemli ismin katılması bekleniyor.

Filistin’e destek olmak için gerçekleştirilecek mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve birçok önemli ismin katılması bekleniyor. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Cem Tekkeşinoğlu

Filistin’e destek olmak için gerçekleştirilecek mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve birçok önemli ismin katılması bekleniyor.

© AA / Bünyamin Çelik

Büyük Filistin Mitingi, 28 Ekim 2023 Cumartesi günü saat 15.00'da Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek.

Büyük Filistin Mitingi, 28 Ekim 2023 Cumartesi günü saat 15.00&#x27;da Yeşilköy&#x27;deki Atatürk Havalimanı&#x27;nda düzenlenecek. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Bünyamin Çelik

Büyük Filistin Mitingi, 28 Ekim 2023 Cumartesi günü saat 15.00'da Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek.

© AA / Ali Atmaca

İsrail’in saldırılarına dikkat çekmek ve Filistin’e destek olmak için gerçekleştirilecek mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor.

İsrail’in saldırılarına dikkat çekmek ve Filistin’e destek olmak için gerçekleştirilecek mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Ali Atmaca

İsrail’in saldırılarına dikkat çekmek ve Filistin’e destek olmak için gerçekleştirilecek mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor.

© AA / Ali Atmaca

Büyük Filistin Mitingi’ne ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın da katılmaları bekleniyor. Medya, spor, sanat, iş dünyası, Filistin diasporasından çok sayıda etkili ismin katılacağı miting, ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarına açık olacak.

Büyük Filistin Mitingi’ne ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın da katılmaları bekleniyor. Medya, spor, sanat, iş dünyası, Filistin diasporasından çok sayıda etkili ismin katılacağı miting, ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarına açık olacak. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Ali Atmaca

Büyük Filistin Mitingi’ne ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın da katılmaları bekleniyor. Medya, spor, sanat, iş dünyası, Filistin diasporasından çok sayıda etkili ismin katılacağı miting, ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarına açık olacak.

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