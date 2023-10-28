https://sputniknews.com.tr/20231028/aksenerden-gazze-mesaji-soykirima-son-verin-1076812881.html

Akşener'den 'gönderme': Birileri gibi koltuk döşemesi eskitmedik

Akşener'den 'gönderme': Birileri gibi koltuk döşemesi eskitmedik

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin 6'ncı kuruluş yıldönümünde açıklamalarda bulundu. Akşener, "6 yılı hiç de kolay geçirmedik. Birileri gibi yan gelip... 28.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-28T12:49+0300

2023-10-28T12:49+0300

2023-10-28T13:08+0300

politika

meral akşener

iyi parti

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/19/1072826711_0:2:1414:797_1920x0_80_0_0_81c8571d16375ad0af5e83d555f0ef69.jpg

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kuruluşunun 6’ncı yıldönümü töreninde açıklamalarda bulundu.Akşener, burada yaptığı açıklamalarda 'üstü kapalı mesajlar' verdi. Akşener, İYİ Parti’nin kuruluşunun 6’ncı yıldönümünü kutlarken, "Dağılmamızı, parçalanmamızı isteyenlere inat kocaman bir aileyiz ve 6 yaşındayız. Sinmemizi, vazgeçmemizi bekleyenlere inat, bugün buradayız, 6 yaşındayız. 6 yılı hiç de kolay geçirmedik. Birileri gibi yan gelip yatmadık. Memleketimizi köşe bucak gezdik. Birileri gibi koltuk döşemesi eskitmedik. Kalkılınca oturulabilir diye asla kalkmadılar. Birileri gibi sırça köşklere kapanmadık. Birileri gibi milletimize üstten bakmadık" ifadeleri kullandı.Gazze mesajıGazze'de yaşananlara tepki gösteren Akşener, "Katil Netanyahu'nun yanında duranlar derhal bu haksızlığa, soykırıma, zalimliğe, mezalime son verin. Türkiye'yi yönetenlere sesleniyorum; miting yapmak güzeldir, keşke bir hafta önce bir hafta önce yapsaydınız. İç politika malzemesi haline getirmek günahtır ayıptır. Türkiye'nin sağduyulu biçimde Gazze mezalimine son vermesini sağlamaktır" dedi.Akşener, "Bu ülkede bizi ABD'nin, İsrail'in yanında konumlandırmaya çalışan ahmaklar. Bu ülkede sizin yönetiminizde Uygurları söylediğim için, onların sesi olduğum için bu ülkede Çin Büyükelçisi tarafından tehdit edilen tek kişi benim" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231028/kemal-kilicdaroglu-chpyi-kime-devredecegini-acikladi-1076809988.html

israil

gazze

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meral akşener, iyi parti, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi