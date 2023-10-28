https://sputniknews.com.tr/20231028/aksenerden-gazze-mesaji-soykirima-son-verin-1076812881.html
Akşener'den 'gönderme': Birileri gibi koltuk döşemesi eskitmedik
Akşener'den 'gönderme': Birileri gibi koltuk döşemesi eskitmedik
İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin 6'ncı kuruluş yıldönümünde açıklamalarda bulundu. Akşener, "6 yılı hiç de kolay geçirmedik. Birileri gibi yan gelip... 28.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-28T12:49+0300
2023-10-28T12:49+0300
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israil-filistin
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kuruluşunun 6’ncı yıldönümü töreninde açıklamalarda bulundu.Akşener, burada yaptığı açıklamalarda 'üstü kapalı mesajlar' verdi. Akşener, İYİ Parti’nin kuruluşunun 6’ncı yıldönümünü kutlarken, "Dağılmamızı, parçalanmamızı isteyenlere inat kocaman bir aileyiz ve 6 yaşındayız. Sinmemizi, vazgeçmemizi bekleyenlere inat, bugün buradayız, 6 yaşındayız. 6 yılı hiç de kolay geçirmedik. Birileri gibi yan gelip yatmadık. Memleketimizi köşe bucak gezdik. Birileri gibi koltuk döşemesi eskitmedik. Kalkılınca oturulabilir diye asla kalkmadılar. Birileri gibi sırça köşklere kapanmadık. Birileri gibi milletimize üstten bakmadık" ifadeleri kullandı.Gazze mesajıGazze'de yaşananlara tepki gösteren Akşener, "Katil Netanyahu'nun yanında duranlar derhal bu haksızlığa, soykırıma, zalimliğe, mezalime son verin. Türkiye'yi yönetenlere sesleniyorum; miting yapmak güzeldir, keşke bir hafta önce bir hafta önce yapsaydınız. İç politika malzemesi haline getirmek günahtır ayıptır. Türkiye'nin sağduyulu biçimde Gazze mezalimine son vermesini sağlamaktır" dedi.Akşener, "Bu ülkede bizi ABD'nin, İsrail'in yanında konumlandırmaya çalışan ahmaklar. Bu ülkede sizin yönetiminizde Uygurları söylediğim için, onların sesi olduğum için bu ülkede Çin Büyükelçisi tarafından tehdit edilen tek kişi benim" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231028/kemal-kilicdaroglu-chpyi-kime-devredecegini-acikladi-1076809988.html
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meral akşener, iyi parti, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi
meral akşener, iyi parti, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi
Akşener'den 'gönderme': Birileri gibi koltuk döşemesi eskitmedik
12:49 28.10.2023 (güncellendi: 13:08 28.10.2023) Abone ol
İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin 6'ncı kuruluş yıldönümünde açıklamalarda bulundu. Akşener, "6 yılı hiç de kolay geçirmedik. Birileri gibi yan gelip yatmadık. Memleketimizi köşe bucak gezdik. Birileri gibi koltuk döşemesi eskitmedik. Kalkılınca oturulabilir diye asla kalkmadılar" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kuruluşunun 6’ncı yıldönümü töreninde açıklamalarda bulundu.
Akşener, burada yaptığı açıklamalarda 'üstü kapalı mesajlar' verdi. Akşener, İYİ Parti’nin kuruluşunun 6’ncı yıldönümünü kutlarken, "Dağılmamızı, parçalanmamızı isteyenlere inat kocaman bir aileyiz ve 6 yaşındayız. Sinmemizi, vazgeçmemizi bekleyenlere inat, bugün buradayız, 6 yaşındayız. 6 yılı hiç de kolay geçirmedik. Birileri gibi yan gelip yatmadık. Memleketimizi köşe bucak gezdik. Birileri gibi koltuk döşemesi eskitmedik. Kalkılınca oturulabilir diye asla kalkmadılar. Birileri gibi sırça köşklere kapanmadık. Birileri gibi milletimize üstten bakmadık" ifadeleri kullandı.
Gazze'de yaşananlara tepki gösteren Akşener, "Katil Netanyahu'nun yanında duranlar derhal bu haksızlığa, soykırıma, zalimliğe, mezalime son verin. Türkiye'yi yönetenlere sesleniyorum; miting yapmak güzeldir, keşke bir hafta önce bir hafta önce yapsaydınız. İç politika malzemesi haline getirmek günahtır ayıptır. Türkiye'nin sağduyulu biçimde Gazze mezalimine son vermesini sağlamaktır" dedi.
Akşener, "Bu ülkede bizi ABD'nin, İsrail'in yanında konumlandırmaya çalışan ahmaklar. Bu ülkede sizin yönetiminizde Uygurları söylediğim için, onların sesi olduğum için bu ülkede Çin Büyükelçisi tarafından tehdit edilen tek kişi benim" diye konuştu.