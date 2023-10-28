https://sputniknews.com.tr/20231028/-alman-anatomistin-vucut-dunyasi-sergisi-stuttgartta-duzenleniyor-1076812130.html

Alman anatomistin 'Vücut Dünyası' sergisi Stuttgart'ta düzenleniyor

Alman anatomistin 'Vücut Dünyası' sergisi Stuttgart'ta düzenleniyor

Ünlü Alman anatomist Gunther von Hagens'in korunmuş insan cesetlerinin yer aldığı 'Vücut Dünyası Hayatın Ritmi' sergisi Stuttgart'ta açılışını yaptı. 28.10.2023, Sputnik Türkiye

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video

iskelet

anatomi

gunther von hagens

sergi

vücut dünyası sergisi

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Prof. Dr. Gunter von Hagens ve Dr. Angelina Whalley, son 20 senedir anatomik örnekleri toplayıp sanatsal hale getirerek küresel olarak izleyicilere sergiliyor. Anatomik sergi, İnsan vücudunun nasıl çalıştığını ve yaşam tarzımızın onu nasıl besleyebileceğini veya ona nasıl zarar verebileceğini canlı bir şekilde detaylandırmayı amaçlıyor. Dr. Whalley, serginin önemini şöyle açıkladı: "Ne yaparsak yapalım, her şey vücudumuzu etkiliyor. Bu yüzden bu serginin çok sayıda insanı ilgilendiren bir konu olduğunu ve birçoğunun da bundan muzdarip olduğunu düşündüm. İnsanlar kendilerini çok büyük bir stres altına sokuyor ve özellikle kalp-damar hastalıkları oldukça artıyor. Serginin arka planı bu farkındalığı ortaya çıkarmak.''

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video, iskelet, anatomi, gunther von hagens, sergi, vücut dünyası sergisi, видео