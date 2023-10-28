https://sputniknews.com.tr/20231028/-alman-anatomistin-vucut-dunyasi-sergisi-stuttgartta-duzenleniyor-1076812130.html
Alman anatomistin 'Vücut Dünyası' sergisi Stuttgart'ta düzenleniyor
Alman anatomistin 'Vücut Dünyası' sergisi Stuttgart'ta düzenleniyor
Ünlü Alman anatomist Gunther von Hagens'in korunmuş insan cesetlerinin yer aldığı 'Vücut Dünyası Hayatın Ritmi' sergisi Stuttgart'ta açılışını yaptı. 28.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-28T12:45+0300
2023-10-28T12:45+0300
2023-10-28T12:45+0300
dünya
video
iskelet
anatomi
gunther von hagens
sergi
vücut dünyası sergisi
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Prof. Dr. Gunter von Hagens ve Dr. Angelina Whalley, son 20 senedir anatomik örnekleri toplayıp sanatsal hale getirerek küresel olarak izleyicilere sergiliyor. Anatomik sergi, İnsan vücudunun nasıl çalıştığını ve yaşam tarzımızın onu nasıl besleyebileceğini veya ona nasıl zarar verebileceğini canlı bir şekilde detaylandırmayı amaçlıyor. Dr. Whalley, serginin önemini şöyle açıkladı: "Ne yaparsak yapalım, her şey vücudumuzu etkiliyor. Bu yüzden bu serginin çok sayıda insanı ilgilendiren bir konu olduğunu ve birçoğunun da bundan muzdarip olduğunu düşündüm. İnsanlar kendilerini çok büyük bir stres altına sokuyor ve özellikle kalp-damar hastalıkları oldukça artıyor. Serginin arka planı bu farkındalığı ortaya çıkarmak.''
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Vücut Dünyası sergisi
Vücut Dünyası sergisi
2023-10-28T12:45+0300
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, iskelet, anatomi, gunther von hagens, sergi, vücut dünyası sergisi, видео
video, iskelet, anatomi, gunther von hagens, sergi, vücut dünyası sergisi, видео
Alman anatomistin 'Vücut Dünyası' sergisi Stuttgart'ta düzenleniyor
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Ünlü Alman anatomist Gunther von Hagens'in korunmuş insan cesetlerinin yer aldığı 'Vücut Dünyası Hayatın Ritmi' sergisi Stuttgart'ta açılışını yaptı.
Prof. Dr. Gunter von Hagens ve Dr. Angelina Whalley, son 20 senedir anatomik örnekleri toplayıp sanatsal hale getirerek küresel olarak izleyicilere sergiliyor.
Anatomik sergi, İnsan vücudunun nasıl çalıştığını ve yaşam tarzımızın onu nasıl besleyebileceğini veya ona nasıl zarar verebileceğini canlı bir şekilde detaylandırmayı amaçlıyor.
Dr. Whalley, serginin önemini şöyle açıkladı: "Ne yaparsak yapalım, her şey vücudumuzu etkiliyor. Bu yüzden bu serginin çok sayıda insanı ilgilendiren bir konu olduğunu ve birçoğunun da bundan muzdarip olduğunu düşündüm. İnsanlar kendilerini çok büyük bir stres altına sokuyor ve özellikle kalp-damar hastalıkları oldukça artıyor. Serginin arka planı bu farkındalığı ortaya çıkarmak.''