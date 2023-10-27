https://sputniknews.com.tr/20231027/yerkabugunun-altinda-devasa-buyuklukte-bir-okyanus-kesfedildi-dunyanin-her-yerini-sariyor-mu--1076778529.html

Yerkabuğunun altında devasa büyüklükte bir 'okyanus' keşfedildi: Dünya'nın her yerini sarıyor mu?

Yerkabuğunun altında devasa büyüklükte bir 'okyanus' keşfedildi: Dünya'nın her yerini sarıyor mu?

9 yıl önce, bilim insanlarının araştırmaları sayesinde yerkabuğunun altında, yüzeydeki okyanuslardan üç kat daha büyük bir su kaynağının saklı olduğu ortaya... 27.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-27T10:19+0300

2023-10-27T10:19+0300

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ringwoodite

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su

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2014 yılında bilim insanları, muazzam bir su kaynağı keşfetti. Yerin 645 kilometre altında bulunan bu 'okyanus' fazlasıyla derinde olması nedeniyle erişilmesi henüz mümkün olmayan bir noktada yer alıyor.Suyun bulunduğu 'ringwoodite' nedir?Ayrıca, bu devasa H2O kütlesi için bir tür sünger görevi gören, Dünya'nın mantosundaki 'ringwoodite' olarak bilinen 'mavi bir kaya' bulunuyor. Araştırmacılara göre bu su, yer kabuğunun kilometrelerce altındaki 'ringwoodite' adlı minerale sıkışmış durumda. Yani sıvı, katı ya da gaz değil, manto kayasının içinde bulunan suyun dördüncü bir moleküler yapısı bulunuyor.Keşfin bir parçası olan jeofizikçi Steve Jacobsen, bulguları ilk keşfettikleri tarihte, "Ringwoodite bir sünger gibi suyu emiyor, kristal yapısında hidrojeni çekmesini ve suyu hapsetmesini sağlayan çok özel bir şey var" demişti.Ringwoodite, Illinois'deki Northwestern Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından ABD genelinde meydana gelen depremlerin yarattığı dalgaları ölçmek için sismometreler kullanılarak keşfedildi.Araştırmalarda, dalgaların Dünya'nın yüzeyiyle sınırlı kalmadığı, gezegenin çekirdeği boyunca hareket ettiği ortaya çıktı. Jacobsen'a göre bu keşif, Dünya'daki suyun şimdiye kadar kabul edildiği gibi gezegenimize çarpan kuyruklu yıldızlardan biriktiğini değil, jeolojik etkinlikler aracılığıyla yüzeye çıkmış olabileceğini akla getiriyor.Diğer yandan yüzeyin altındaki ringwooditenin moleküler yapısında sadece yüzde 1 su bile olsa, bu Dünya yüzeyindeki tüm okyanuslardan üç kat daha fazla su tuttuğu anlamına geliyor. Bu keşif, bilim insanlarının Dünya'nın nasıl oluştuğunu belirlemelerine yardımcı olabilir ve Dünya'nın suyunun asteroitlerden ve kuyruklu yıldızlardan ziyade 'içeriden geldiği' teorisini güçlendirebilir.'Bilim insanları onlarca yıldır bu kayıp suyu arıyorlardı'Jacobsen konuyla ilgili o zamanlar yaptığı açıklamada şöyle konuşmuştu: Araştırmacılar şimdilik sadece ABD'nin yüzeyinin altında ringwoodite kayasına dair kanıtlar buldu. Jacobsen ve ekibi şimdi ise bu katmanın Dünya gezegeninin tamamını sarıp sarmadığını keşfetmek için harekete geçti.

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