Yerkabuğunun altında devasa büyüklükte bir 'okyanus' keşfedildi: Dünya'nın her yerini sarıyor mu?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
İsrail'e 'soykırımcı' diyen Ecevit'in başına neler geldi?
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hababam Sınıfı'nın 'Palamut Recep'i Radyo Sputnik'te
12:00
90 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Netanyahu, Gazze'ye kara harekatını ertelemek istiyor
13:36
2 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
‘Robot Sophia ile karanlık bir yerde baş başa kalsanız korkar mısınız?’
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
TGB: ABD ve İsrail’e 29 Ekim’de Ankara-Ulus’tan yanıt vereceğiz
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Erdoğan İsrail’i değil Netanyahu’yu hedef aldı, o gidince ilişkiler kaldığı yerden devam eder’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
‘Arap ülkeleri Gazze'deki duruma ilişkin BM Genel Kurul karar taslağı hazırladı’
18:19
2 dk
SESLİ HABER
Puşkov: Biden, Ukrayna'ya destek için sunduğu bahanelerin boş olduğunu itiraf etti
18:39
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'nın Batı’dan aldığı silahları nasıl ‘yeniden sattığı’ ortaya çıktı
18:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Arap Birliği Genel Sekreteri: ‘İsrail, Guterres'e siyasi şantaj yapıyor’
19:14
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Blinken, Katar’dan El Cezire'nin İsrail’le ilgili söylemlerini yumuşatmasını istedi
19:22
3 dk
SESLİ HABER
Musk, Ukrayna'ya yardımı destekleyenleri ‘aptal’ olarak nitelendirdi
19:32
1 dk
SESLİ HABER
Hamas'ın Aksa Tufanı'na nasıl hazırlandığı ortaya çıktı
19:49
2 dk
SESLİ HABER
ABD'de şahinlerden Biden'a baskı: İran'la savaş olacak mı?
20:14
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Dünyada çip üretimi
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İsrail-Hamas çatışmasının 21. gününde yaşananlar
09:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
ABD tarihinin kanlı katliamları
17:43
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Yeni Slovakya Başbakanı Fico'dan Ukrayna ve Batı'yı üzecek kararlar
18:20
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan Başbakanı Orban: Rusya ile diyaloğu sürdürmekten gurur duyuyoruz
18:28
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: ABD'de yaşayan yaklaşık 10 bin kişi İsrail ordusunda seferberliğe katıldı
18:37
1 dk
SESLİ HABER
Musk: ‘Dünya savaşa doğru gidiyor’
18:45
1 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: ‘Esir görüşmelerine İsrail engel oluyor’
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD'li eski istihbarat subayı: ABD’li generallerin sözleri ahlaksızca
19:17
1 dk
SESLİ HABER
Filistin’in BM Daimi Gözlemcisi: Ölenlerin yüzde 70’i kadın ve çocuklar
19:25
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20231027/yerkabugunun-altinda-devasa-buyuklukte-bir-okyanus-kesfedildi-dunyanin-her-yerini-sariyor-mu--1076778529.html
Yerkabuğunun altında devasa büyüklükte bir 'okyanus' keşfedildi: Dünya'nın her yerini sarıyor mu?
Yerkabuğunun altında devasa büyüklükte bir 'okyanus' keşfedildi: Dünya'nın her yerini sarıyor mu?
9 yıl önce, bilim insanlarının araştırmaları sayesinde yerkabuğunun altında, yüzeydeki okyanuslardan üç kat daha büyük bir su kaynağının saklı olduğu ortaya... 27.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-27T10:19+0300
2023-10-27T11:31+0300
yaşam
dünya
okyanus
bilim
bilim insanları
araştırma
ringwoodite
su
su
element
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/01/12/1043601072_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2371af2b994a604862ed9ab2490b25f8.jpg
2014 yılında bilim insanları, muazzam bir su kaynağı keşfetti. Yerin 645 kilometre altında bulunan bu 'okyanus' fazlasıyla derinde olması nedeniyle erişilmesi henüz mümkün olmayan bir noktada yer alıyor.Suyun bulunduğu 'ringwoodite' nedir?Ayrıca, bu devasa H2O kütlesi için bir tür sünger görevi gören, Dünya'nın mantosundaki 'ringwoodite' olarak bilinen 'mavi bir kaya' bulunuyor. Araştırmacılara göre bu su, yer kabuğunun kilometrelerce altındaki 'ringwoodite' adlı minerale sıkışmış durumda. Yani sıvı, katı ya da gaz değil, manto kayasının içinde bulunan suyun dördüncü bir moleküler yapısı bulunuyor.Keşfin bir parçası olan jeofizikçi Steve Jacobsen, bulguları ilk keşfettikleri tarihte, "Ringwoodite bir sünger gibi suyu emiyor, kristal yapısında hidrojeni çekmesini ve suyu hapsetmesini sağlayan çok özel bir şey var" demişti.Ringwoodite, Illinois'deki Northwestern Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından ABD genelinde meydana gelen depremlerin yarattığı dalgaları ölçmek için sismometreler kullanılarak keşfedildi.Araştırmalarda, dalgaların Dünya'nın yüzeyiyle sınırlı kalmadığı, gezegenin çekirdeği boyunca hareket ettiği ortaya çıktı. Jacobsen'a göre bu keşif, Dünya'daki suyun şimdiye kadar kabul edildiği gibi gezegenimize çarpan kuyruklu yıldızlardan biriktiğini değil, jeolojik etkinlikler aracılığıyla yüzeye çıkmış olabileceğini akla getiriyor.Diğer yandan yüzeyin altındaki ringwooditenin moleküler yapısında sadece yüzde 1 su bile olsa, bu Dünya yüzeyindeki tüm okyanuslardan üç kat daha fazla su tuttuğu anlamına geliyor. Bu keşif, bilim insanlarının Dünya'nın nasıl oluştuğunu belirlemelerine yardımcı olabilir ve Dünya'nın suyunun asteroitlerden ve kuyruklu yıldızlardan ziyade 'içeriden geldiği' teorisini güçlendirebilir.'Bilim insanları onlarca yıldır bu kayıp suyu arıyorlardı'Jacobsen konuyla ilgili o zamanlar yaptığı açıklamada şöyle konuşmuştu: Araştırmacılar şimdilik sadece ABD'nin yüzeyinin altında ringwoodite kayasına dair kanıtlar buldu. Jacobsen ve ekibi şimdi ise bu katmanın Dünya gezegeninin tamamını sarıp sarmadığını keşfetmek için harekete geçti.
https://sputniknews.com.tr/20231025/uzayda-simdiye-kadar-tespit-edilmis-en-buyuk-sismik-olay-6-saat-surdu-1076707500.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/01/12/1043601072_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a7dc82e9f728c370ce43d14a49b96c47.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ringwoodite nedir, ringwoodite ne, ringwoodite nerede, ringwoodite bulundu mu, ringwoodite neyden oluşuyor, ringwoodite su mu dolu
ringwoodite nedir, ringwoodite ne, ringwoodite nerede, ringwoodite bulundu mu, ringwoodite neyden oluşuyor, ringwoodite su mu dolu

Yerkabuğunun altında devasa büyüklükte bir 'okyanus' keşfedildi: Dünya'nın her yerini sarıyor mu?

10:19 27.10.2023 (güncellendi: 11:31 27.10.2023)
© Fotoğraf : Jon Anderson/2020 Ocean Art 2020 Okyanus Sanatı Sualtı Fotoğraf Yarışması'nın kazananları
2020 Okyanus Sanatı Sualtı Fotoğraf Yarışması'nın kazananları - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2023
© Fotoğraf : Jon Anderson/2020 Ocean Art
Abone olTelegram
9 yıl önce, bilim insanlarının araştırmaları sayesinde yerkabuğunun altında, yüzeydeki okyanuslardan üç kat daha büyük bir su kaynağının saklı olduğu ortaya çıktı. Şimdi ise aynı araştırma ekibinin, bu su dolu haznenin Dünya'nın diğer bölgelerinde de olup olmadığını incelemeye başladığı duyuruldu.
2014 yılında bilim insanları, muazzam bir su kaynağı keşfetti. Yerin 645 kilometre altında bulunan bu 'okyanus' fazlasıyla derinde olması nedeniyle erişilmesi henüz mümkün olmayan bir noktada yer alıyor.

Suyun bulunduğu 'ringwoodite' nedir?

Ayrıca, bu devasa H2O kütlesi için bir tür sünger görevi gören, Dünya'nın mantosundaki 'ringwoodite' olarak bilinen 'mavi bir kaya' bulunuyor. Araştırmacılara göre bu su, yer kabuğunun kilometrelerce altındaki 'ringwoodite' adlı minerale sıkışmış durumda. Yani sıvı, katı ya da gaz değil, manto kayasının içinde bulunan suyun dördüncü bir moleküler yapısı bulunuyor.
Keşfin bir parçası olan jeofizikçi Steve Jacobsen, bulguları ilk keşfettikleri tarihte, "Ringwoodite bir sünger gibi suyu emiyor, kristal yapısında hidrojeni çekmesini ve suyu hapsetmesini sağlayan çok özel bir şey var" demişti.
Ringwoodite, Illinois'deki Northwestern Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından ABD genelinde meydana gelen depremlerin yarattığı dalgaları ölçmek için sismometreler kullanılarak keşfedildi.

Araştırmalarda, dalgaların Dünya'nın yüzeyiyle sınırlı kalmadığı, gezegenin çekirdeği boyunca hareket ettiği ortaya çıktı. Jacobsen'a göre bu keşif, Dünya'daki suyun şimdiye kadar kabul edildiği gibi gezegenimize çarpan kuyruklu yıldızlardan biriktiğini değil, jeolojik etkinlikler aracılığıyla yüzeye çıkmış olabileceğini akla getiriyor.
Diğer yandan yüzeyin altındaki ringwooditenin moleküler yapısında sadece yüzde 1 su bile olsa, bu Dünya yüzeyindeki tüm okyanuslardan üç kat daha fazla su tuttuğu anlamına geliyor. Bu keşif, bilim insanlarının Dünya'nın nasıl oluştuğunu belirlemelerine yardımcı olabilir ve Dünya'nın suyunun asteroitlerden ve kuyruklu yıldızlardan ziyade 'içeriden geldiği' teorisini güçlendirebilir.

'Bilim insanları onlarca yıldır bu kayıp suyu arıyorlardı'

Jacobsen konuyla ilgili o zamanlar yaptığı açıklamada şöyle konuşmuştu:

"Sanırım nihayet, yaşanabilir gezegenimizin yüzeyindeki büyük miktarda sıvı suyu açıklamaya yardımcı olabilecek, tüm Dünya'yı kapsayan bir su döngüsüne dair kanıtlar görüyoruz. Bilim insanları onlarca yıldır bu kayıp derin suyu arıyorlardı"


Araştırmacılar şimdilik sadece ABD'nin yüzeyinin altında ringwoodite kayasına dair kanıtlar buldu. Jacobsen ve ekibi şimdi ise bu katmanın Dünya gezegeninin tamamını sarıp sarmadığını keşfetmek için harekete geçti.
Çin'in yer aracı Curong keşfetti: Mars'ta iklim 400 bin yıl önce değişti - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2023
YAŞAM
Uzayda şimdiye kadar tespit edilmiş en büyük sismik olay: 6 saat sürdü
25 Ekim, 13:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала