https://sputniknews.com.tr/20231027/usta-oyuncu-erdal-ozyagcilar-aylarca-yardim-etti-sonra-tehdit-edildi-1076776954.html

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar aylarca yardım etti sonra tehdit edildi

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar aylarca yardım etti sonra tehdit edildi

Ünlü oyuncu Erdal Özyağcılar, geçtiğimiz yıllarda İstanbul Beşiktaş'ta gittiği bir mekanda vale olarak çalışan Oktay T. ile tanıştı. Oktay T.'ye yardım eden ve... 27.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-27T08:19+0300

2023-10-27T08:19+0300

2023-10-27T08:19+0300

yaşam

tehdit

tehdit dili

erdal özyağcılar

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Beşiktaş'ta bir mekanda görevli Oktay T.'nin maddi olarak zor durumda olduğunu söyleyip yardım istemesi üzerine belli aralıklarla maddi yardımda bulunan Erdal Özyağcılar bir süre sonra yardımı kesti. Ancak iddiaya göre Oktay T.'nin küfür dolu ölüm tehditleri ile karşı karşıya kaldı. Özyağcılar'ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada ifade veren Oktay T., "Ben alkolik bir insanım. Kişilik tedavisi görüyorum. Hatırlamıyorum" dedi ve özür diledi. Oktay T. hakkında dava açıldı.Sabah'ın haberine göre, ünlü oyuncu Erdal Özyağcılar, geçtiğimiz yıllarda İstanbul Beşiktaş'ta gittiği bir mekanda vale olarak çalışan Oktay T. ile tanıştı. 48 yaşındaki adam, maddi olarak zor durumda olduğunu söyleyerek ünlü oyuncudan yardım istedi. Bunun üzerine genç adamı kırmayan Özyağcılar, aylar boyu maddi yardımda bulundu.Mesaj gönderdiGeçtiğimiz aya kadar talepleri devam eden gence, artık yardım istememesini söyleyen Özyağcılar iddiaya göre bu kez Oktay T.'nin tehditlerine maruz kaldı; 'Ben hacı hüsrevi yaktım. Ceza-i ehliyetim yok. Allah peygamber dinlemem geçmiş ola' diyerek mesaj gönderdi. Sinkaflı küfürlerin yer aldığı bir de ses kaydı gönderdiği iddia edilen genç, 'Beni engelleme demedim mi sana, yakarım bu dünyayı' şeklinde sözler sarf etti.Suç duyurusunda bulunduÜnlü oyuncu yaşadıkları sonrası savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Oktay T., "Ben İstanbul'da bazı eğlence mekanlarında çalıştım. Erdal Özyağcılar'ı buradan tanıyorum. Kendisinden para talep ettim. Bana 4-5 defa para gönderdi daha sonra tekrar para istedim. Bu kez göndermedi. Telefonumu Ayhan isimli bir kişi alıp Özyağcılar'a küfür etti. Ben alkolik bir insanım, kişilik tedavisi görüyorum. Bu yüzden arayıp aramadığımı hatırlamıyorum. Kendisinden özür dilerim. Gerekirse ondan aldığım parayı iade ederim" diyerek kendisini savundu.İfadesi sonrası Oktay T. hakkında yağmaya teşebbüs ve hakaret suçlarından iddianame düzenlendi.Hazırlanan iddianamede mesajlarda belirtildiği gibi sinkaflı sözlerle ünlü oyuncuya hakaret ettiği anlatılan Oktay T.'nin, Erdal Özyağcılarlar'ı tehdit ederek para istediği ve bu şekilde yağma suçuna teşebbüs ettiği ifade edildi.

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tehdit, tehdit dili, erdal özyağcılar