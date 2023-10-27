TBMM Filistin Dostluk Grubu Başkanı Turan: İsrail dünya için bir tehdit haline geldi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
İsrail'e 'soykırımcı' diyen Ecevit'in başına neler geldi?
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hababam Sınıfı'nın 'Palamut Recep'i Radyo Sputnik'te
12:00
90 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Netanyahu, Gazze'ye kara harekatını ertelemek istiyor
13:36
2 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
‘Robot Sophia ile karanlık bir yerde baş başa kalsanız korkar mısınız?’
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
TGB: ABD ve İsrail’e 29 Ekim’de Ankara-Ulus’tan yanıt vereceğiz
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Erdoğan İsrail’i değil Netanyahu’yu hedef aldı, o gidince ilişkiler kaldığı yerden devam eder’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
‘Arap ülkeleri Gazze'deki duruma ilişkin BM Genel Kurul karar taslağı hazırladı’
18:19
2 dk
SESLİ HABER
Puşkov: Biden, Ukrayna'ya destek için sunduğu bahanelerin boş olduğunu itiraf etti
18:39
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'nın Batı’dan aldığı silahları nasıl ‘yeniden sattığı’ ortaya çıktı
18:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Arap Birliği Genel Sekreteri: ‘İsrail, Guterres'e siyasi şantaj yapıyor’
19:14
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Blinken, Katar’dan El Cezire'nin İsrail’le ilgili söylemlerini yumuşatmasını istedi
19:22
3 dk
SESLİ HABER
Musk, Ukrayna'ya yardımı destekleyenleri ‘aptal’ olarak nitelendirdi
19:32
1 dk
SESLİ HABER
Hamas'ın Aksa Tufanı'na nasıl hazırlandığı ortaya çıktı
19:49
2 dk
SESLİ HABER
ABD'de şahinlerden Biden'a baskı: İran'la savaş olacak mı?
20:14
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Dünyada çip üretimi
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İsrail-Hamas çatışmasının 21. gününde yaşananlar
09:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
ABD tarihinin kanlı katliamları
17:43
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Yeni Slovakya Başbakanı Fico'dan Ukrayna ve Batı'yı üzecek kararlar
18:20
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan Başbakanı Orban: Rusya ile diyaloğu sürdürmekten gurur duyuyoruz
18:28
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: ABD'de yaşayan yaklaşık 10 bin kişi İsrail ordusunda seferberliğe katıldı
18:37
1 dk
SESLİ HABER
Musk: ‘Dünya savaşa doğru gidiyor’
18:45
1 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: ‘Esir görüşmelerine İsrail engel oluyor’
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD'li eski istihbarat subayı: ABD’li generallerin sözleri ahlaksızca
19:17
1 dk
SESLİ HABER
Filistin’in BM Daimi Gözlemcisi: Ölenlerin yüzde 70’i kadın ve çocuklar
19:25
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20231027/tbmm-filistin-dostluk-grubu-baskani-turan-israil-dunya-icin-bir-tehdit-haline-geldi-1076791698.html
TBMM Filistin Dostluk Grubu Başkanı Turan: İsrail dünya için bir tehdit haline geldi
TBMM Filistin Dostluk Grubu Başkanı Turan: İsrail dünya için bir tehdit haline geldi
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ‘Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz tutuluyor’ sözlerine üzerine İsrail tarafı Genel Sekreteri istifaya... 27.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-27T15:15+0300
2023-10-27T15:15+0300
politika
hasan turan
ak parti
bm
birleşmiş milletler (bm)
bm genel sekreteri antonio guterres
israil
israil-filistin
israil-filistin sorunu
filistin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/04/1054430229_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_938c1be58f0cea0dd15142c64b82dc82.jpg
BM Genel Sekreteri Guterres, hafta içinde BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen üst düzey İsrail-Filistin oturumunda, Orta Doğu'da durumun her saat daha da kötüye gittiğine dikkati çekerek "Gazze'deki savaş giderek şiddetleniyor ve bölgeye yayılma riski artıyor." uyarısında bulundu.Guterres, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'de gerçekleştirdiği saldırıları kınadığını belirterek "Ancak Hamas saldırılarının durduk yere ortaya çıkmadığının da bilincinde olmalıyız. Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz tutuluyor. Topraklarının adım adım yerleşim yerleri tarafından ele geçirilmesine ve şiddete şahit oluyor. Ekonomileri yıkılmış, insanlar yerlerinden edilmiş ve evleri yerle bir edilmiş durumda. Siyasi çözüme olan inançları yok olmaya başladı" sözlerini kullandı.Guterres’in bu sözleri İsrail yönetimini kızdırdı. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen "7 Ekim'den sonra dengeli yaklaşım diye bir şey yok" sözleri ile Guterres'in açıklamalarına tepki gösterdi, Genel Sekreter ile görüşmesini iptal ettiğini duyurdu. İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan da Guterres'in istifa etmesini istedi.‘Guterres doğru söyledi’TBMM Filistin Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan gelişmeleri Sputnik’e şu sözler ile değerlendirdi:‘İsrail haktan adaletten anlamıyor’İsrail’in saldırgan tutumunun BM Genel Sekreteri Guterres ile sınırlı kalmadığına dikkat çeken Turan “Ateşkes kararının dahi alınamadığı bir ortamda Guterres’in açıklamaları yerinde olmuştur. Ancak İsrail temsilcilerinin BM’yi tanımayan, Genel Sekreterin istifasını isteyen, ardından da BM yetkililerine vize ambargosu koyması şımarıklığın ve küstahlığın nerelere vardığını göstermektedir. İsrail ile hak-hukuk, uluslararası hukuk hiç yan yana gelmedi. İsrail haktan, adaletten asla anlamıyor. İsrail, kuruluş ve ilan sürecinde ‘büyük katkıları bulunan’ BM’yi bile artık çığırından çıkarmıştır. Bu gidiş tehlikelidir ve nereyedir" dedi. ‘Uluslararası toplum bu duruma sessiz kalmamalıdır’Uluslararası kamuoyuna da çağrı yapan Turan “Bütün engelleme ve kısıtlamalara rağmen Avrupa başkentlerinde, sokaklarda Filistin’e destek çığ gibi büyümektedir. Böyle bir ortamda halen okul, hastane, kilise bombalamak, bombaladığını inkar etmek ancak akli melekelerini kaybetmiş bir zihniyetin işidir. Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi Batı dünyası işine geldiğinde insan hak ve özgürlüklerinden dem vuruyor, işine gelmediğinde bu ilkeleri hiçe sayıyor, görmezden geliyor. Yardım gemisi göndermek yerine uçak gemisi, savaş gemisi göndererek hangi lobilere hizmet ettiklerini açıkça ortaya koydular. Bunun adı ikiyüzlülüktür, riyakarlıktır, ateşe benzin dökmektir. İşgalci İsrail rejiminin hukuk tanımaz tavrı yeni değil. Savaş ahlakından bile yoksun Siyonist zihniyetin her türlü insanlık dışı yollarla sivilleri, masumları katletmesi şimdiye kadar ses çıkarmayan, çıkaramayan sağ duyulu kişi ve kurumların bile isyan etmesine neden olmaktadır” ifadelerini kullandı.‘İsrail bu cüreti nereden alıyor?’Batılı ülkelerin İsrail’e verdikleri desteklere dikkat çeken Hasan Turan “Günlerdir tonlarca bomba atarak çocukları, kadınları katleden bir yönetimin BM’ye tepki gösterecek cüreti nerden aldığını zaten herkes biliyor. İsrail’e karşı verilen bütün önergeleri veto eden, savaşın süreceğini belirten taraflar bellidir. Haksız bir şekilde Filistinlilerin topraklarını işgal eden, evlerini, yurtlarını ellerinden alan zalim Siyonistlerin bu hak hukuk tanımaz tavrı bütün insanlığın sorunu olmaktadır. Günlerdir masum insanların üstüne binlerce ton bomba atıyorlar. ‘Siz ne yapıyorsunuz, nasıl bu kadar gaddar olabiliyorsunuz” diyenleri susturarak, tehdit ederek ancak kendilerine duyulan öfkeyi kabartırlar. ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın himayesinde Ortadoğu’da huzur ve barış bırakmayan İsrail, dünya için bir tehdit haline gelmiştir. Siyonistlerin bölgedeki yayılmacı şiddet politikaları sonrasında parçalanmış çocuk bedenlerine, yüzü gözü kan içinde can vermiş kadınların görüntülerine dünya daha ne kadar tahammül edecek merak ediyorum. Yıllardır baskı, şantaj ve tehditle medyayı kendi lehlerine kullanan Siyonistlerin maskeleri yavaş yavaş düşmektedir. BM’yi bile hedef alarak kör ve sığ ideolojilerinin esiri olan Siyonist rejim katliamlarına devam ediyor. BM Genel Sekreteri eğer bu düşüncelerinde samimiyse daha aktif ve caydırıcı tedbirler alınması için küresel güçlere baskı uygulamalıdır. Yarın Gazze için çok geç olacaktır" sözlerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231027/ak-partiden-batili-sosyal-medya-sirketlerine-avrupayi-var-eden-degerler-filistinde-bombalaniyor-1076788834.html
israil
filistin
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/04/1054430229_175:0:823:486_1920x0_80_0_0_4395091009623d4f35986e0dd510efa3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hasan turan, ak parti, bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin, filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası
hasan turan, ak parti, bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin, filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası

TBMM Filistin Dostluk Grubu Başkanı Turan: İsrail dünya için bir tehdit haline geldi

15:15 27.10.2023
© AAAK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan
AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2023
© AA
Abone olTelegram
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Özel
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ‘Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz tutuluyor’ sözlerine üzerine İsrail tarafı Genel Sekreteri istifaya davet etti. TBMM Filistin Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan ise Guterres’e destek vererek ‘İsrail BM’yi bile artık çığırından çıkarmıştır’ değerlendirmesini yaptı.
BM Genel Sekreteri Guterres, hafta içinde BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen üst düzey İsrail-Filistin oturumunda, Orta Doğu'da durumun her saat daha da kötüye gittiğine dikkati çekerek "Gazze'deki savaş giderek şiddetleniyor ve bölgeye yayılma riski artıyor." uyarısında bulundu.
Guterres, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'de gerçekleştirdiği saldırıları kınadığını belirterek "Ancak Hamas saldırılarının durduk yere ortaya çıkmadığının da bilincinde olmalıyız. Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz tutuluyor. Topraklarının adım adım yerleşim yerleri tarafından ele geçirilmesine ve şiddete şahit oluyor. Ekonomileri yıkılmış, insanlar yerlerinden edilmiş ve evleri yerle bir edilmiş durumda. Siyasi çözüme olan inançları yok olmaya başladı" sözlerini kullandı.
Guterres’in bu sözleri İsrail yönetimini kızdırdı. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen "7 Ekim'den sonra dengeli yaklaşım diye bir şey yok" sözleri ile Guterres'in açıklamalarına tepki gösterdi, Genel Sekreter ile görüşmesini iptal ettiğini duyurdu. İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan da Guterres'in istifa etmesini istedi.

‘Guterres doğru söyledi’

TBMM Filistin Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan gelişmeleri Sputnik’e şu sözler ile değerlendirdi:
“BM Genel Sekreteri saldırıların 18. Gününde o kadar sivilin ve çocuğun öldürülmesinden sonra bunları söyledi. Şimdiye kadar çoktan bunu ifade etmeliydi. Bu söylemi destekliyorum. Çünkü Sayın Genel Sekreterin dediği gibi Filistin halkı yıllardır kendi ülkelerinde parya muamelesi görmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi Güvenlik Konseyinin ve BM’nin yapısı değişmeden daha adil bir yapıya kavuşturulmadan dünyada barışın sağlanması mümkün değildir”

‘İsrail haktan adaletten anlamıyor’

İsrail’in saldırgan tutumunun BM Genel Sekreteri Guterres ile sınırlı kalmadığına dikkat çeken Turan “Ateşkes kararının dahi alınamadığı bir ortamda Guterres’in açıklamaları yerinde olmuştur. Ancak İsrail temsilcilerinin BM’yi tanımayan, Genel Sekreterin istifasını isteyen, ardından da BM yetkililerine vize ambargosu koyması şımarıklığın ve küstahlığın nerelere vardığını göstermektedir. İsrail ile hak-hukuk, uluslararası hukuk hiç yan yana gelmedi. İsrail haktan, adaletten asla anlamıyor. İsrail, kuruluş ve ilan sürecinde ‘büyük katkıları bulunan’ BM’yi bile artık çığırından çıkarmıştır. Bu gidiş tehlikelidir ve nereyedir" dedi.

‘Uluslararası toplum bu duruma sessiz kalmamalıdır’

Uluslararası kamuoyuna da çağrı yapan Turan “Bütün engelleme ve kısıtlamalara rağmen Avrupa başkentlerinde, sokaklarda Filistin’e destek çığ gibi büyümektedir. Böyle bir ortamda halen okul, hastane, kilise bombalamak, bombaladığını inkar etmek ancak akli melekelerini kaybetmiş bir zihniyetin işidir. Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi Batı dünyası işine geldiğinde insan hak ve özgürlüklerinden dem vuruyor, işine gelmediğinde bu ilkeleri hiçe sayıyor, görmezden geliyor. Yardım gemisi göndermek yerine uçak gemisi, savaş gemisi göndererek hangi lobilere hizmet ettiklerini açıkça ortaya koydular. Bunun adı ikiyüzlülüktür, riyakarlıktır, ateşe benzin dökmektir. İşgalci İsrail rejiminin hukuk tanımaz tavrı yeni değil. Savaş ahlakından bile yoksun Siyonist zihniyetin her türlü insanlık dışı yollarla sivilleri, masumları katletmesi şimdiye kadar ses çıkarmayan, çıkaramayan sağ duyulu kişi ve kurumların bile isyan etmesine neden olmaktadır” ifadelerini kullandı.

‘İsrail bu cüreti nereden alıyor?’

Batılı ülkelerin İsrail’e verdikleri desteklere dikkat çeken Hasan Turan “Günlerdir tonlarca bomba atarak çocukları, kadınları katleden bir yönetimin BM’ye tepki gösterecek cüreti nerden aldığını zaten herkes biliyor. İsrail’e karşı verilen bütün önergeleri veto eden, savaşın süreceğini belirten taraflar bellidir. Haksız bir şekilde Filistinlilerin topraklarını işgal eden, evlerini, yurtlarını ellerinden alan zalim Siyonistlerin bu hak hukuk tanımaz tavrı bütün insanlığın sorunu olmaktadır. Günlerdir masum insanların üstüne binlerce ton bomba atıyorlar. ‘Siz ne yapıyorsunuz, nasıl bu kadar gaddar olabiliyorsunuz” diyenleri susturarak, tehdit ederek ancak kendilerine duyulan öfkeyi kabartırlar. ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın himayesinde Ortadoğu’da huzur ve barış bırakmayan İsrail, dünya için bir tehdit haline gelmiştir. Siyonistlerin bölgedeki yayılmacı şiddet politikaları sonrasında parçalanmış çocuk bedenlerine, yüzü gözü kan içinde can vermiş kadınların görüntülerine dünya daha ne kadar tahammül edecek merak ediyorum. Yıllardır baskı, şantaj ve tehditle medyayı kendi lehlerine kullanan Siyonistlerin maskeleri yavaş yavaş düşmektedir. BM’yi bile hedef alarak kör ve sığ ideolojilerinin esiri olan Siyonist rejim katliamlarına devam ediyor. BM Genel Sekreteri eğer bu düşüncelerinde samimiyse daha aktif ve caydırıcı tedbirler alınması için küresel güçlere baskı uygulamalıdır. Yarın Gazze için çok geç olacaktır" sözlerini kullandı.
Ahmet Büyükgümüş - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2023
TÜRKİYE
AK Parti’den Batılı sosyal medya şirketlerine: Avrupa’yı var eden değerler Filistin'de bombalanıyor
13:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала