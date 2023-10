https://sputniknews.com.tr/20231027/tbmm-filistin-dostluk-grubu-baskani-turan-israil-dunya-icin-bir-tehdit-haline-geldi-1076791698.html

TBMM Filistin Dostluk Grubu Başkanı Turan: İsrail dünya için bir tehdit haline geldi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ‘Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz tutuluyor’ sözlerine üzerine İsrail tarafı Genel Sekreteri istifaya... 27.10.2023, Sputnik Türkiye

BM Genel Sekreteri Guterres, hafta içinde BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen üst düzey İsrail-Filistin oturumunda, Orta Doğu'da durumun her saat daha da kötüye gittiğine dikkati çekerek "Gazze'deki savaş giderek şiddetleniyor ve bölgeye yayılma riski artıyor." uyarısında bulundu.Guterres, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'de gerçekleştirdiği saldırıları kınadığını belirterek "Ancak Hamas saldırılarının durduk yere ortaya çıkmadığının da bilincinde olmalıyız. Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz tutuluyor. Topraklarının adım adım yerleşim yerleri tarafından ele geçirilmesine ve şiddete şahit oluyor. Ekonomileri yıkılmış, insanlar yerlerinden edilmiş ve evleri yerle bir edilmiş durumda. Siyasi çözüme olan inançları yok olmaya başladı" sözlerini kullandı.Guterres’in bu sözleri İsrail yönetimini kızdırdı. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen "7 Ekim'den sonra dengeli yaklaşım diye bir şey yok" sözleri ile Guterres'in açıklamalarına tepki gösterdi, Genel Sekreter ile görüşmesini iptal ettiğini duyurdu. İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan da Guterres'in istifa etmesini istedi.‘Guterres doğru söyledi’TBMM Filistin Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan gelişmeleri Sputnik’e şu sözler ile değerlendirdi:‘İsrail haktan adaletten anlamıyor’İsrail’in saldırgan tutumunun BM Genel Sekreteri Guterres ile sınırlı kalmadığına dikkat çeken Turan “Ateşkes kararının dahi alınamadığı bir ortamda Guterres’in açıklamaları yerinde olmuştur. Ancak İsrail temsilcilerinin BM’yi tanımayan, Genel Sekreterin istifasını isteyen, ardından da BM yetkililerine vize ambargosu koyması şımarıklığın ve küstahlığın nerelere vardığını göstermektedir. İsrail ile hak-hukuk, uluslararası hukuk hiç yan yana gelmedi. İsrail haktan, adaletten asla anlamıyor. İsrail, kuruluş ve ilan sürecinde ‘büyük katkıları bulunan’ BM’yi bile artık çığırından çıkarmıştır. Bu gidiş tehlikelidir ve nereyedir" dedi. ‘Uluslararası toplum bu duruma sessiz kalmamalıdır’Uluslararası kamuoyuna da çağrı yapan Turan “Bütün engelleme ve kısıtlamalara rağmen Avrupa başkentlerinde, sokaklarda Filistin’e destek çığ gibi büyümektedir. Böyle bir ortamda halen okul, hastane, kilise bombalamak, bombaladığını inkar etmek ancak akli melekelerini kaybetmiş bir zihniyetin işidir. Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi Batı dünyası işine geldiğinde insan hak ve özgürlüklerinden dem vuruyor, işine gelmediğinde bu ilkeleri hiçe sayıyor, görmezden geliyor. Yardım gemisi göndermek yerine uçak gemisi, savaş gemisi göndererek hangi lobilere hizmet ettiklerini açıkça ortaya koydular. Bunun adı ikiyüzlülüktür, riyakarlıktır, ateşe benzin dökmektir. İşgalci İsrail rejiminin hukuk tanımaz tavrı yeni değil. Savaş ahlakından bile yoksun Siyonist zihniyetin her türlü insanlık dışı yollarla sivilleri, masumları katletmesi şimdiye kadar ses çıkarmayan, çıkaramayan sağ duyulu kişi ve kurumların bile isyan etmesine neden olmaktadır” ifadelerini kullandı.‘İsrail bu cüreti nereden alıyor?’Batılı ülkelerin İsrail’e verdikleri desteklere dikkat çeken Hasan Turan “Günlerdir tonlarca bomba atarak çocukları, kadınları katleden bir yönetimin BM’ye tepki gösterecek cüreti nerden aldığını zaten herkes biliyor. İsrail’e karşı verilen bütün önergeleri veto eden, savaşın süreceğini belirten taraflar bellidir. Haksız bir şekilde Filistinlilerin topraklarını işgal eden, evlerini, yurtlarını ellerinden alan zalim Siyonistlerin bu hak hukuk tanımaz tavrı bütün insanlığın sorunu olmaktadır. Günlerdir masum insanların üstüne binlerce ton bomba atıyorlar. ‘Siz ne yapıyorsunuz, nasıl bu kadar gaddar olabiliyorsunuz” diyenleri susturarak, tehdit ederek ancak kendilerine duyulan öfkeyi kabartırlar. ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın himayesinde Ortadoğu’da huzur ve barış bırakmayan İsrail, dünya için bir tehdit haline gelmiştir. Siyonistlerin bölgedeki yayılmacı şiddet politikaları sonrasında parçalanmış çocuk bedenlerine, yüzü gözü kan içinde can vermiş kadınların görüntülerine dünya daha ne kadar tahammül edecek merak ediyorum. Yıllardır baskı, şantaj ve tehditle medyayı kendi lehlerine kullanan Siyonistlerin maskeleri yavaş yavaş düşmektedir. BM’yi bile hedef alarak kör ve sığ ideolojilerinin esiri olan Siyonist rejim katliamlarına devam ediyor. BM Genel Sekreteri eğer bu düşüncelerinde samimiyse daha aktif ve caydırıcı tedbirler alınması için küresel güçlere baskı uygulamalıdır. Yarın Gazze için çok geç olacaktır" sözlerini kullandı.

