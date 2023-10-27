https://sputniknews.com.tr/20231027/rusya-disisleri-bakan-yardimcisi-ve-bae-buyukelcisi-ortadogudaki-durumu-gorustu-1076801827.html
Rusya Dışişleri: Bakan yardımcısı ve BAE Büyükelçisi Ortadoğu'daki durumu görüştü
Rusya Dışişleri: Bakan yardımcısı ve BAE Büyükelçisi Ortadoğu'daki durumu görüştü
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, BAE’nin Moskova Büyükelçisi Mohammed El-Jaber ile Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin durumu görüştü. 27.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-27T19:45+0300
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2023-10-27T19:45+0300
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israil-filistin sorunu
rusya
mihail bogdanov
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
ortadoğu
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'un Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Moskova Büyükelçisi Mohammed El-Jaber ile Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin durumu ele aldıkları belirtildi.Açıklamada, "Görüşmede, Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki durumun benzeri görülmemiş bir şekilde kötüleştiğine vurgu yapılarak, Ortadoğu gündeminin önemli yönleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu” denildi.Açıklamada ayrıca, görüşmede ikili temasların takvimi de dahil olmak üzere çok yönlü Rusya-BAE işbirliğinin bir dizi öncelikli konusunun ele alındığı vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20231025/disisleri-bakani-fidan-bae-devlet-baskani-al-nehyan-ile-gorustu-1076689608.html
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filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, rusya, mihail bogdanov, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), ortadoğu
Rusya Dışişleri: Bakan yardımcısı ve BAE Büyükelçisi Ortadoğu'daki durumu görüştü
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, BAE’nin Moskova Büyükelçisi Mohammed El-Jaber ile Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin durumu görüştü.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'un Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Moskova Büyükelçisi Mohammed El-Jaber ile Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin durumu ele aldıkları belirtildi.
Açıklamada, "Görüşmede, Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki durumun benzeri görülmemiş bir şekilde kötüleştiğine vurgu yapılarak, Ortadoğu gündeminin önemli yönleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu” denildi.
Açıklamada ayrıca, görüşmede ikili temasların takvimi de dahil olmak üzere çok yönlü Rusya-BAE işbirliğinin bir dizi öncelikli konusunun ele alındığı vurgulandı.