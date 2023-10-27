https://sputniknews.com.tr/20231027/rusya-disisleri-bakan-yardimcisi-ve-bae-buyukelcisi-ortadogudaki-durumu-gorustu-1076801827.html

Rusya Dışişleri: Bakan yardımcısı ve BAE Büyükelçisi Ortadoğu'daki durumu görüştü

Rusya Dışişleri: Bakan yardımcısı ve BAE Büyükelçisi Ortadoğu'daki durumu görüştü

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, BAE’nin Moskova Büyükelçisi Mohammed El-Jaber ile Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin durumu görüştü. 27.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-27T19:45+0300

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israil-filistin

israil-filistin sorunu

rusya

mihail bogdanov

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

ortadoğu

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'un Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Moskova Büyükelçisi Mohammed El-Jaber ile Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin durumu ele aldıkları belirtildi.Açıklamada, "Görüşmede, Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki durumun benzeri görülmemiş bir şekilde kötüleştiğine vurgu yapılarak, Ortadoğu gündeminin önemli yönleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu” denildi.Açıklamada ayrıca, görüşmede ikili temasların takvimi de dahil olmak üzere çok yönlü Rusya-BAE işbirliğinin bir dizi öncelikli konusunun ele alındığı vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20231025/disisleri-bakani-fidan-bae-devlet-baskani-al-nehyan-ile-gorustu-1076689608.html

filistin

rusya

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

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filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, rusya, mihail bogdanov, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), ortadoğu