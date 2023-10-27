Mısır'ın Taba şehrine füze düştü: 6 yaralı
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Mısır'ın İsrail sınırında bulunan Taba kentindeki bir tıp merkezine füze düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 21 gün geride kalırken komşu ülkelerdeki güvenlik riski de artış gösterdi.
Mısır'ın doğusunda İsrail sınırında yer alan Taba kentine sabah saatlerinde füze düştüğü açıklandı.
Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, füzenin bir tıp merkezine düşmesi sonucu 6 kişinin yaralandığı belirtilirken, olay yerinde büyük bir patlama sesi duyulduğu ve gökyüzüne dumanlar yükseldiği ifade edildi.
Füzenin nereden atıldığı henüz bilinmezken, İsrail ordusundan yapılan açıklamada ülke sınırları dışında bir güvenlik olayı yaşandığına ilişkin bilgi aldıkları kaydedildi.
Öte yandan, Mısırlı güvenlik kaynaklarından yapılan başka bir açıklamada ise Kızıldeniz'deki tatil beldesi Nuweiba'ya da mühimmat düştüğü ve şiddetli bir patlama sesi duyulduğu belirtildi.
Mısır'ın doğusunda İsrail sınırında yer alan Taba kentine sabah saatlerinde füze düştüğü açıklandı.
Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, füzenin bir tıp merkezine düşmesi sonucu 6 kişinin yaralandığı belirtilirken, olay yerinde büyük bir patlama sesi duyulduğu ve gökyüzüne dumanlar yükseldiği ifade edildi.
Füzenin nereden atıldığı henüz bilinmezken, İsrail ordusundan yapılan açıklamada ülke sınırları dışında bir güvenlik olayı yaşandığına ilişkin bilgi aldıkları kaydedildi.
Öte yandan, Mısırlı güvenlik kaynaklarından yapılan başka bir açıklamada ise Kızıldeniz'deki tatil beldesi Nuweiba'ya da mühimmat düştüğü ve şiddetli bir patlama sesi duyulduğu belirtildi.