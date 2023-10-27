https://sputniknews.com.tr/20231027/meteorolojiden-gok-gurultulu-saganak-alarmi-il-il-uyardi-saat-verdi-1076775461.html
Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak alarmı: İl il uyardı, saat verdi
Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak alarmı: İl il uyardı, saat verdi
Meteoroloji yeni hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre başta Edirne, Kırklareli, Bayburt, Zonguldak, Kastamonu ve Artvin olmak üzere gök gürültülü sağanak... 27.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-27T07:08+0300
2023-10-27T07:08+0300
2023-10-27T07:08+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
istanbul
hava durumu
istanbul hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Ekim'e ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Bayburt, Zonguldak, Kastamonu ve Artvin'in iç kesimleri, Muş ve Bingöl çevreleri ile Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgârın, genellikle güneyli, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Bölgelere göre hava durumuMARMARAParçalı yer yer çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.BURSA °C, 30°CParçalı bulutluÇANAKKALE °C, 24°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 25°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 28°CParçalı bulutluEGEParçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 25°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 28°CParçalı bulutluİZMİR °C, 27°CParçalı yer yer çok bulutlu, kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 24°CParçalı yer yer çok bulutlu, kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 31°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 26°CParçalı bulutluHATAY °C, 29°CParçalı ve az bulutluISPARTA °C, 26°CParçalı bulutluİÇ ANADOLUParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 25°CParçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 26°CParçalı bulutluKONYA °C, 26°CParçalı bulutluYOZGAT °C, 23°CParçalı bulutluBATI KARADENİZParçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Zonguldak ve Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 25°CParçalı bulutluDÜZCE °C, 27°CParçalı yer yer çok bulutluKASTAMONU °C, 26°CParçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 25°CParçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı bulutlu, Bayburt ve Artvin çevreleri ile Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve doğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyorAMASYA °C, 28°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 27°CParçalı bulutluTOKAT °C, 27°CParçalı bulutluTRABZON °C, 29°CParçalı bulutluDOĞU ANADOLUParçalı bulutlu, kuzey kesimleri ile Muş ve Bingöl çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 17°CParçalı bulutlu, sağanak yağışlıKARS °C, 17°CParçalı bulutlu, sağanak yağışlıMALATYA °C, 23°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 17°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 26°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 26°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 25°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 29°CParçalı ve az bulutlu
https://sputniknews.com.tr/20231026/meteoroloji-saat-verdi-istanbul-dahil-8-il-icin-saganak-yagis-uyarisi-1076738501.html
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul, hava durumu, istanbul hava durumu
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul, hava durumu, istanbul hava durumu
Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak alarmı: İl il uyardı, saat verdi
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Meteoroloji yeni hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre başta Edirne, Kırklareli, Bayburt, Zonguldak, Kastamonu ve Artvin olmak üzere gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Ayrıca rüzgârın, Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Ekim'e ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Bayburt, Zonguldak, Kastamonu ve Artvin'in iç kesimleri, Muş ve Bingöl çevreleri ile Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgârın, genellikle güneyli, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bölgelere göre hava durumu
Parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Zonguldak ve Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı yer yer çok bulutlu
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak yağışlı
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, Bayburt ve Artvin çevreleri ile Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve doğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri ile Muş ve Bingöl çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.