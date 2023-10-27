https://sputniknews.com.tr/20231027/meksikada-otis-kasirgasi-felaketi-27-olu-4-kayip-1076782210.html
Meksika'da Otis Kasırgası felaketi: 27 ölü, 4 kayıp
Meksika'da Otis Kasırgası felaketi: 27 ölü, 4 kayıp
Meksika’yı vuran 5 seviyesindeki Otis Kasırgası’nda ilk belirlemelere göre 27 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, 4 kişiden ise haber alınamadığı bildirdi. 27.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-27T11:34+0300
2023-10-27T11:34+0300
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Meksika'nın güneyinde yer alan Guerrero eyaletindeki Acapulco şehrindeki Otis Kasırgası'nda yetkililer 27 kişinin hayatını kaybettiğini 4 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı.Felakete neden olan kasırga nedeniyle Guerrero eyaletinde okullar tatil edilirken, yaklaşık 8 bin asker arama-kurtarma çalışmalarına destek veriyor.Acapulco’da askerler kıyılarda denetim yaparken, sahiller boşaltıldı. Kasırganın çok sayıda ağacı ve elektrik direğini yıktığı görüldü.Hızı saatte 270 kilometreye ulaşan kasırganın yarın Guerrero ve Oaxaca eyaletlerinin batı kıyılarına şiddetli yağışa neden olması bekleniyor.
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Meksika'da Otis Kasırgası felaketi
Meksika'da Otis Kasırgası felaketi
2023-10-27T11:34+0300
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video, meksika, kasırga, otis kasırgası, видео
video, meksika, kasırga, otis kasırgası, видео
Meksika'da Otis Kasırgası felaketi: 27 ölü, 4 kayıp
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Meksika’yı vuran 5 seviyesindeki Otis Kasırgası’nda ilk belirlemelere göre 27 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, 4 kişiden ise haber alınamadığı bildirdi.
Meksika'nın güneyinde yer alan Guerrero eyaletindeki Acapulco şehrindeki Otis Kasırgası'nda yetkililer 27 kişinin hayatını kaybettiğini 4 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı.
Felakete neden olan kasırga nedeniyle Guerrero eyaletinde okullar tatil edilirken, yaklaşık 8 bin asker arama-kurtarma çalışmalarına destek veriyor.
Acapulco’da askerler kıyılarda denetim yaparken, sahiller boşaltıldı. Kasırganın çok sayıda ağacı ve elektrik direğini yıktığı görüldü.
Hızı saatte 270 kilometreye ulaşan kasırganın yarın Guerrero ve Oaxaca eyaletlerinin batı kıyılarına şiddetli yağışa neden olması bekleniyor.