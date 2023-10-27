https://sputniknews.com.tr/20231027/meksikada-otis-kasirgasi-felaketi-27-olu-4-kayip-1076782210.html

Meksika'da Otis Kasırgası felaketi: 27 ölü, 4 kayıp

Meksika'da Otis Kasırgası felaketi: 27 ölü, 4 kayıp

Meksika’yı vuran 5 seviyesindeki Otis Kasırgası’nda ilk belirlemelere göre 27 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, 4 kişiden ise haber alınamadığı bildirdi. 27.10.2023, Sputnik Türkiye

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Meksika'nın güneyinde yer alan Guerrero eyaletindeki Acapulco şehrindeki Otis Kasırgası'nda yetkililer 27 kişinin hayatını kaybettiğini 4 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı.Felakete neden olan kasırga nedeniyle Guerrero eyaletinde okullar tatil edilirken, yaklaşık 8 bin asker arama-kurtarma çalışmalarına destek veriyor.Acapulco’da askerler kıyılarda denetim yaparken, sahiller boşaltıldı. Kasırganın çok sayıda ağacı ve elektrik direğini yıktığı görüldü.Hızı saatte 270 kilometreye ulaşan kasırganın yarın Guerrero ve Oaxaca eyaletlerinin batı kıyılarına şiddetli yağışa neden olması bekleniyor.

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