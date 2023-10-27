https://sputniknews.com.tr/20231027/macron-orbanin-putinle-gorusmesi-egemen-hakkiama-abnin-durusunu-zayiflatmamali-1076801113.html
Macron: Orban’ın Putin’le görüşmesi egemen hakkı,ama AB’nin duruşunu zayıflatmamalı
Macron: Orban’ın Putin’le görüşmesi egemen hakkı,ama AB’nin duruşunu zayıflatmamalı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Rusya lideri Vladimir Putin’le görüşmesini kınamadığını, lakin bu görüşmenin... 27.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-27T19:26+0300
2023-10-27T19:26+0300
2023-10-27T19:26+0300
dünya
ukrayna krizi
viktor orban
victor orban
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ursula von der leyen
ab komisyonu
ab
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Avrupa Birliği (AB) liderlerinin Brüksel’deki görüşmesinin ardından basın toplantısında konuşan Fransa lideri Macron, “AB ülkelerinin ve hükümetlerinin tüm liderleri egemenliğe sahip. Şu veya bu siyasetçiyle görüşmelerini yasaklayamayız. Bu yüzden bu beni şaşırtmadı. Tek isteğim, saygı gösterilmesi, öncesinde ve sonrasında koordinasyonun olması ve özellikle Rusya ile şu anda içinde bulunduğumuz durumda, ikili ilişkilerin, AB’nin birliğini zayıflatacak hedefleri değerlendirmek için kullanılmaması” dedi.Orban’a ahlak dersini verme niyetinde olmadığını ve onu kınamadığını kaydeden Macron, “Rusya’yla ilişkileri koruması belli bir anda yararlı olabilir. Ben sadece bunun bizi zayıflatmaması gerektiğini söylüyorum” ifadesini kullandı.Ukrayna’da savaş başladıktan sonra Avrupa’nın gücünün birlikte ve çizgisini korumasında olduğunu dile getiren Macron, “Macaristan ve Slovakya başbakanlarının farklı hassasiyetleri var. Bu birliğin kalıcı olabilmesi için bunlara saygı duyulması gerekir” dedi.Von der Leyen: Macaristan’ın egemen meselesiAvrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Zirvesi’nin ardından düzenlediği basın toplantısında, Orban-Putin görüşmesiyle ilgili bir soru üzerinde, “Genel olarak yaklaşımımız, bir ülkenin liderinin kiminle buluşacağını seçmekte özgür olduğu yönünde. Bizim için önemli olan, bu tür görüşmelerin içeriği AB’yi ve birliğini etkiliyorsa, bu durumda yakın koordinasyon ve şeffaflığın olması” diye konuştu.Von der Leyen, Brüksel’deki zirve kapsamında, Orban’la ikili görüşme yapmadığını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20231026/orban-rusya-ile-diyalogu-surdurmekten-gurur-duyuyoruz-1076762639.html
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ukrayna krizi, viktor orban, victor orban, emmanuel macron, ursula von der leyen, ab komisyonu, ab, macaristan
Macron: Orban’ın Putin’le görüşmesi egemen hakkı,ama AB’nin duruşunu zayıflatmamalı
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Rusya lideri Vladimir Putin’le görüşmesini kınamadığını, lakin bu görüşmenin Avrupa’nın duruşunu zayıflatmaması gerektiğini belirtti.
Avrupa Birliği (AB) liderlerinin Brüksel’deki görüşmesinin ardından basın toplantısında konuşan Fransa lideri Macron, “AB ülkelerinin ve hükümetlerinin tüm liderleri egemenliğe sahip. Şu veya bu siyasetçiyle görüşmelerini yasaklayamayız. Bu yüzden bu beni şaşırtmadı. Tek isteğim, saygı gösterilmesi, öncesinde ve sonrasında koordinasyonun olması ve özellikle Rusya ile şu anda içinde bulunduğumuz durumda, ikili ilişkilerin, AB’nin birliğini zayıflatacak hedefleri değerlendirmek için kullanılmaması” dedi.
Orban’a ahlak dersini verme niyetinde olmadığını ve onu kınamadığını kaydeden Macron, “Rusya’yla ilişkileri koruması belli bir anda yararlı olabilir. Ben sadece bunun bizi zayıflatmaması gerektiğini söylüyorum” ifadesini kullandı.
Ukrayna’da savaş başladıktan sonra Avrupa’nın gücünün birlikte ve çizgisini korumasında olduğunu dile getiren Macron, “Macaristan ve Slovakya başbakanlarının farklı hassasiyetleri var. Bu birliğin kalıcı olabilmesi için bunlara saygı duyulması gerekir” dedi.
Von der Leyen: Macaristan’ın egemen meselesi
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Zirvesi’nin ardından düzenlediği basın toplantısında, Orban-Putin görüşmesiyle ilgili bir soru üzerinde, “Genel olarak yaklaşımımız, bir ülkenin liderinin kiminle buluşacağını seçmekte özgür olduğu yönünde. Bizim için önemli olan, bu tür görüşmelerin içeriği AB’yi ve birliğini etkiliyorsa, bu durumda yakın koordinasyon ve şeffaflığın olması” diye konuştu.
Von der Leyen, Brüksel’deki zirve kapsamında, Orban’la ikili görüşme yapmadığını söyledi.