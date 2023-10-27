https://sputniknews.com.tr/20231027/macron-orbanin-putinle-gorusmesi-egemen-hakkiama-abnin-durusunu-zayiflatmamali-1076801113.html

Macron: Orban’ın Putin’le görüşmesi egemen hakkı,ama AB’nin duruşunu zayıflatmamalı

Macron: Orban’ın Putin’le görüşmesi egemen hakkı,ama AB’nin duruşunu zayıflatmamalı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Rusya lideri Vladimir Putin’le görüşmesini kınamadığını, lakin bu görüşmenin... 27.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-27T19:26+0300

2023-10-27T19:26+0300

2023-10-27T19:26+0300

dünya

ukrayna krizi

viktor orban

victor orban

emmanuel macron

ursula von der leyen

ab komisyonu

ab

macaristan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/06/1073245752_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e3d20c0b86b26dd69d454ea780fa4fe6.jpg

Avrupa Birliği (AB) liderlerinin Brüksel’deki görüşmesinin ardından basın toplantısında konuşan Fransa lideri Macron, “AB ülkelerinin ve hükümetlerinin tüm liderleri egemenliğe sahip. Şu veya bu siyasetçiyle görüşmelerini yasaklayamayız. Bu yüzden bu beni şaşırtmadı. Tek isteğim, saygı gösterilmesi, öncesinde ve sonrasında koordinasyonun olması ve özellikle Rusya ile şu anda içinde bulunduğumuz durumda, ikili ilişkilerin, AB’nin birliğini zayıflatacak hedefleri değerlendirmek için kullanılmaması” dedi.Orban’a ahlak dersini verme niyetinde olmadığını ve onu kınamadığını kaydeden Macron, “Rusya’yla ilişkileri koruması belli bir anda yararlı olabilir. Ben sadece bunun bizi zayıflatmaması gerektiğini söylüyorum” ifadesini kullandı.Ukrayna’da savaş başladıktan sonra Avrupa’nın gücünün birlikte ve çizgisini korumasında olduğunu dile getiren Macron, “Macaristan ve Slovakya başbakanlarının farklı hassasiyetleri var. Bu birliğin kalıcı olabilmesi için bunlara saygı duyulması gerekir” dedi.Von der Leyen: Macaristan’ın egemen meselesiAvrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Zirvesi’nin ardından düzenlediği basın toplantısında, Orban-Putin görüşmesiyle ilgili bir soru üzerinde, “Genel olarak yaklaşımımız, bir ülkenin liderinin kiminle buluşacağını seçmekte özgür olduğu yönünde. Bizim için önemli olan, bu tür görüşmelerin içeriği AB’yi ve birliğini etkiliyorsa, bu durumda yakın koordinasyon ve şeffaflığın olması” diye konuştu.Von der Leyen, Brüksel’deki zirve kapsamında, Orban’la ikili görüşme yapmadığını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20231026/orban-rusya-ile-diyalogu-surdurmekten-gurur-duyuyoruz-1076762639.html

macaristan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna krizi, viktor orban, victor orban, emmanuel macron, ursula von der leyen, ab komisyonu, ab, macaristan