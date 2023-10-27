https://sputniknews.com.tr/20231027/kristof-kolombun-amerikaya-yolculugunu-belgeleyen-mektubu-acik-arttirmada-4-milyon-dolara-satildi-1076796423.html

Kristof Kolomb'un Amerika'ya yolculuğunu belgeleyen mektubu açık arttırmada 4 milyon dolara satıldı

Kristof Kolomb'un Amerika'ya yolculuğunu belgeleyen mektubu açık arttırmada 4 milyon dolara satıldı

Kristof Kolomb'un 1493 yılında Amerika kıtasına yaptığı yolculuğu anlatmak üzere yazdığı mektubun orijinal kopyası açık arttırmada 3.9 milyon dolara satıldı. 27.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-27T17:47+0300

2023-10-27T17:47+0300

2023-10-27T18:02+0300

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Atlantik Okyanusuna yaptığı toplam dört seferi tamamlayarak coğrafi keşifleri başlatan ve Amerika'nın kolonizasyonunun yolunu açan Cenevizli kaptan ve kâşif Kristof Kolomb'un kıtaya yaptığı yolcuğu anlatan mektup, İngiltere'de 3.9 milyona satıldı. İngiltere'de Christie tarafından açık arttırmaya konulan mektubun orijinalliği hakkında özel incelemeler yapılması ardından mektubun orijinal olduğu tespit edildi. Açık arttırmada satılan Kolomb Mektubu, matbaanın kullanılmaya başlamasından birkaç yıl sonra basıldığı için de farklı bir öneme sahip. Bu metin ayrıca Kolomb'un karaya çıktığı adalar üzerindeki hak iddiasını netleştiren bir belge olarak öne çıkıyor. Kolomb, keşifi ardından Hint Adaları Valisi olarak görev almıştı. Müzayede evinden yapılan açıklamada, "Bu belge, ilk medya çılgınlıklarından birini başlattı, hızlıca Avrupa'da yayıldı ve dünyanın büyüklüğünü, şeklini ve olasılıkları hakkındaki algıyı sonsuza dek değiştirdi" ifadelerini kullandı. Habere göre, mektup Kolomb tarafından okyanus ötesine yaptığı yolculuğu anlatmak üzere, yolculuğu finanse eden İspanyol Ferdinand II ve Isabella I'e yazılmıştı. Mektup ilk olarak İspanyolca basılmış ve daha sonra Latinceye çevrilerek tüm Avrupa'ya dağıtılmıştı. Mektupta Kolomb, İspanya kralı için yanlışlıkla Hindistan adaları sandığı yerleri ele geçirdiğini iddia ederek bulgularıyla övündüğü belirtiliyor. Son yıllarda mektupun birkaç kopyası İspanya, İtalya ve Vatikan'daki kütüphanelerden çalınmış ve yerine sahteleri koyulmuştu. Söz konusu nüsha, yaklaşık bir asırdır İsviçre'deki özel bir kütüphanede özel koşullarda saklanıyordu. Son yıllarda Kristof Kolomb'un mirası ABD gibi bazı ülkelerde tartışılmaya başlandı. Özellikle ABD'de bazı Kolomb heykelleri kaşifin köle ticareti yaptığı suçlamalarıyla kaldırıldı. Mektupta da Kolomb'un, ada yerlilerini zorla İspanya'ya götürdüğü anlatılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20200725/abdnin-chicago-kentinde-kristof-kolombun-iki-heykeli-kaldirildi-1042523615.html

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