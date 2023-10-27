https://sputniknews.com.tr/20231027/iran-ve-hamas-yetkilileri-moskovada-bir-araya-geldi-1076783550.html
İran ve Hamas'tan yetkililer Moskova'da bir araya geldi
İran ve Hamas'tan yetkililer Moskova'da bir araya geldi
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Bagheri, Moskova'da Hamas Politbüro Üyesi Merzuk ile görüştü. 27.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-27T13:06+0300
2023-10-27T13:06+0300
2023-10-27T13:08+0300
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İran Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bagheri Kani Moskova'da Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk ile bir araya geldi.İran'ın Moskova Büyükelçiliği'nin Telegram kanalında yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi: Açıklamada, Tahran'ın Filistin halkını ve direnişi desteklediği belirtilirken Tahran'ın dış temaslarda önceliğinin derhal ateşkes sağlanması, Gazze'ye insani yardımın sağlanması ve Gazze Şeridi'ndeki ablukanın kaldırılması olduğunun altı çizildi.Hamas yetkilileri 26 Ekim'de Moskova'yı ziyaret etmişti.Perşembe günü İranlı Bakan Yardımcısı Ali Bagheri Moskova’da Rusya Devlet Başkanı'nın Ortadoğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile görüştü. Görüşmede Ortadoğu'da ateşkese ve Filistin halkına insani yardıma duyulan ihtiyaca dikkat çekildi. Bogdanov ayrıca Ebu Merzuk ile de bir araya geldi.
https://sputniknews.com.tr/20231026/iran-disisleri-bakani-abdullahiyan-hamas-israilli-esirleri-serbest-birakmaya-hazir-1076769369.html
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İran ve Hamas'tan yetkililer Moskova'da bir araya geldi
13:06 27.10.2023 (güncellendi: 13:08 27.10.2023) Abone ol
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Bagheri, Moskova'da Hamas Politbüro Üyesi Merzuk ile görüştü.
İran Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bagheri Kani Moskova'da Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk ile bir araya geldi.
İran'ın Moskova Büyükelçiliği'nin Telegram kanalında yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:
Görüş alışverişi ve ikili istişarelerde bulunmak üzere Rus mevkidaşının davetlisi olarak Moskova'ya gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bagheri Kani, Hamas politbüro üyesi Ebu Marzuk ile bir araya geldi.
Açıklamada, Tahran'ın Filistin halkını ve direnişi desteklediği belirtilirken Tahran'ın dış temaslarda önceliğinin derhal ateşkes sağlanması, Gazze'ye insani yardımın sağlanması ve Gazze Şeridi'ndeki ablukanın kaldırılması olduğunun altı çizildi.
Hamas yetkilileri 26 Ekim'de Moskova'yı ziyaret etmişti.
Perşembe günü İranlı Bakan Yardımcısı Ali Bagheri Moskova’da Rusya Devlet Başkanı'nın Ortadoğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile görüştü. Görüşmede Ortadoğu'da ateşkese ve Filistin halkına insani yardıma duyulan ihtiyaca dikkat çekildi. Bogdanov ayrıca Ebu Merzuk ile de bir araya geldi.