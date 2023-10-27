https://sputniknews.com.tr/20231027/imamoglu-divan-baskanligi-gorevini-kabul-etti-1076786808.html

İmamoğlu, Divan Başkanlığı görevini kabul etti

İmamoğlu, Divan Başkanlığı görevini kabul etti

CHP'nin 4-5 Kasım tarihlerindeki 38. Olağan Kurultayı'nda Divan Başkanlığını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı bildirildi. 27.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-27T12:40+0300

2023-10-27T12:40+0300

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politika

ekrem imamoğlu

chp

divan kurulu

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Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dün Ankara'da görüştüğü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Divan Başkanlığı teklifinde bulundu.Teklife olumlu yaklaşan İmamoğlu, konuyu diğer aday Özgür Özel ile görüştü.İmamoğlu ve Özel'in yaptığı görüşmenin ardından her iki adayın da olumlu yaklaşması üzerine Divan Başkanlığına Ekrem İmamoğlu'nun önerilmesi kararlaştırıldı.Kurultay günü verilecek önerge ile İmamoğlu, 38. Olağan Kurultayı yönetecek. Kurultayın ilk günü genel başkan seçimi yapılacak, ikinci gününde ise Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek.

https://sputniknews.com.tr/20231026/chp-lideri-kilicdaroglundan-surpriz-gorusme-1076746427.html

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ekrem imamoğlu, chp, divan kurulu