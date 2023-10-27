https://sputniknews.com.tr/20231027/havdan-milyon-dolar-atildi-insanlar-paralari-toplamak-icin-birbirine-girdi-1076785539.html

Havadan milyon dolarlar atıldı, insanlar paraları toplamak için birbirine girdi

Havadan milyon dolarlar atıldı, insanlar paraları toplamak için birbirine girdi

Çek TV yıldızı Kamil Bartošek, ödüllü bir yarışma düzenleyeceğini duyurdu, fakat tek bir kazanan seçmek yerine, herkesin zafer şansı elde edebileceğini... 27.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-27T12:35+0300

2023-10-27T12:35+0300

2023-10-27T13:26+0300

yaşam

dolar

uçak

fenomen

para

daily mail

daily mail gazetesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/01/1071866423_2:0:843:473_1920x0_80_0_0_68a4280e84236e27b854483bbcb75e9d.jpg

İngiltere merkezli Daily Mail'de yer alan habere göre, yarışmaya başvuranlara bir e-posta gönderildi ve belirli bir saatte, belirlenen buluşma yerinde olmaları gerektiği söylendi.Ardından, bir helikopter ile buluşma yerinin semalarında beliren Bartošek, kutulara doldurulmuş 1 milyon değerinde kağıt banknotu katılımcıların üzerine boca etti.Görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.Katılımcılar arasında banknotları toplamak için torba ve şemsiye kullananların yanı sıra kıyafetlerine dolduranlar da olduğu görüldü.

https://sputniknews.com.tr/20231027/18-yil-bedava-dogalgaz-kullanan-aileye-gelen-fatura-hayatlarini-alt-ust-etti-1076780905.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dolar, uçak, fenomen, para, daily mail, daily mail gazetesi