https://sputniknews.com.tr/20231027/havdan-milyon-dolar-atildi-insanlar-paralari-toplamak-icin-birbirine-girdi-1076785539.html
Havadan milyon dolarlar atıldı, insanlar paraları toplamak için birbirine girdi
Havadan milyon dolarlar atıldı, insanlar paraları toplamak için birbirine girdi
Çek TV yıldızı Kamil Bartošek, ödüllü bir yarışma düzenleyeceğini duyurdu, fakat tek bir kazanan seçmek yerine, herkesin zafer şansı elde edebileceğini... 27.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-27T12:35+0300
2023-10-27T12:35+0300
2023-10-27T13:26+0300
yaşam
dolar
uçak
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İngiltere merkezli Daily Mail'de yer alan habere göre, yarışmaya başvuranlara bir e-posta gönderildi ve belirli bir saatte, belirlenen buluşma yerinde olmaları gerektiği söylendi.Ardından, bir helikopter ile buluşma yerinin semalarında beliren Bartošek, kutulara doldurulmuş 1 milyon değerinde kağıt banknotu katılımcıların üzerine boca etti.Görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.Katılımcılar arasında banknotları toplamak için torba ve şemsiye kullananların yanı sıra kıyafetlerine dolduranlar da olduğu görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20231027/18-yil-bedava-dogalgaz-kullanan-aileye-gelen-fatura-hayatlarini-alt-ust-etti-1076780905.html
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dolar, uçak, fenomen, para, daily mail, daily mail gazetesi
dolar, uçak, fenomen, para, daily mail, daily mail gazetesi
Havadan milyon dolarlar atıldı, insanlar paraları toplamak için birbirine girdi
12:35 27.10.2023 (güncellendi: 13:26 27.10.2023) Abone ol
Çek TV yıldızı Kamil Bartošek, ödüllü bir yarışma düzenleyeceğini duyurdu, fakat tek bir kazanan seçmek yerine, herkesin zafer şansı elde edebileceğini açıkladıktan sonra izlenme rekorları kıran bir olaya imza attı. Sosyal medyaya düşen görüntülerle eğlenenler olduğu gibi, bir milyon dolarlık şov eleştirileri de beraberinde getirdi.
İngiltere merkezli Daily Mail'de yer alan habere göre, yarışmaya başvuranlara bir e-posta gönderildi ve belirli bir saatte, belirlenen buluşma yerinde olmaları gerektiği söylendi.
Ardından, bir helikopter ile buluşma yerinin semalarında beliren Bartošek, kutulara doldurulmuş 1 milyon değerinde kağıt banknotu katılımcıların üzerine boca etti.
Görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.
Katılımcılar arasında banknotları toplamak için torba ve şemsiye kullananların yanı sıra kıyafetlerine dolduranlar da olduğu görüldü.