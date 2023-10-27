https://sputniknews.com.tr/20231027/filistinli-gonullu-cizim-yapmak-cocuklarin-korkuyu-yenmelerine-yardimci-oluyor-1076719216.html

Filistinli gönüllü: Çizim yapmak çocukların korkuyu yenmelerine yardımcı oluyor

Filistinli gönüllü: Çizim yapmak çocukların korkuyu yenmelerine yardımcı oluyor

Gönüllü Nadeem Hamed, Gazze’deki çocukların endişelerini gidermek ve onlara renkli zamanlar yaşatmak için El-Şifa Hastanesi’ne çok sayıda kağıt ve boya... 27.10.2023, Sputnik Türkiye

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Nadeem Hamed, Sputnik’e açıklamasında, “Savaş başladıktan sonra çocuklar sürekli kaygı yaşıyor, korku içinde yaşıyorlar. Çizim yapmanın psikolojik baskıyı hafifletmesine ve onlara neşe getirmesine yardımcı olacağını umuyoruz. Sanırım şimdi buna özellikle ihtiyaçları var” ifadesini kullandı.Böyle bir fırsatın olduğunu duyar duymaz çocuklarını resim yapmaya getiren Halya al Helu adlı bir kadın, “Bu kampanyayı öğrenir öğrenmez hemen çocukları alıp buraya geldim. Duygularını kağıt üzerinde ifade etsinler. Çok depresyondalar ve korkuyorlar. Umarım kendilerini biraz daha iyi hissederler. Çok sıkışık koşullarda yaşıyoruz. Bu, hem çocuklar hem de yetişkinler için zor” dedi.Çocuklar Filistin bayrağını, korkularını temsil eden resimler, barış ve huzur dolu hayat umudunu veren güneşi ve evleri çizdiler.“Duyarlı tüm insanları, evlerinden ayrılmak zorunda kalan, korkan, şu anda çok zor günler geçiren çocuklar için benzer şeyler yapmaya çağırıyorum” diyen Hamed, “Bu, elbette, Gazze Şeridi’nin sorunlarını çözmeyecek, ama tüm bunların neden yaşandığını anlamayan bile çocukların acısını bir nebze olsun hafifletecek” diye ekledi.

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Gönüllüler, Filistinli çocuklara resim yapmaları için malzemeler getirdi Gönüllüler, Filistinli çocuklara resim yapmaları için malzemeler getirdi 2023-10-27T14:52+0300 true PT2M01S

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filistin, video, gazze şeridi, filistinli mülteciler, israil-filistin