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Faiz kararı sonrası asgari ücrette zam tahmini
Faiz kararı sonrası asgari ücrette zam tahmini
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Politika faizi yüzde 35 seviyesine geldi. Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, asgari ücret hesaplaması yaptı. Kurtuluş... 27.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-27T08:32+0300
2023-10-27T08:32+0300
ekonomi
asgari ücret
faiz
merkez bankası
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 35'e çıkardı. Peki bu durumda enflasyon artar mı? 2024 yılında asgari ücret zammı ne olur?Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, konuya ilişkin Milliyet'e açıklamalarda bulundu. Kurtuluş açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Faiz artışları aslında enflasyonu tetikleyen değil enflasyonla mücadelede ekonomi yönetiminin kullandığı argümanlardan bir tanesi. Faiz artışları enflasyon artışına değil, enflasyonla mücadelede kullanılan enstrümandır. Ekonomi yönetimi de son dönemlerde faiz artışını sıklıkla kullanıyor.Biz yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 70 seviyesinde tutuyoruz. Enflasyon öngörümüz yüzde 70’lerde gerçekleştiği için ikinci altı aylık enflasyon farkı olarak SSK, Bağ-kur, memur emeklileri ve memurlara yüzde 42-43 bandında bir enflasyon farkı çıkacaktır.Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme zammı ilave edilecektir. Memur ve memur emeklilerinin yüzde 50 oranında zamlı maaş alacağı kanaatindeyiz.SSK ve Bağ-kur emeklileri için 42-43 bandında olan enflasyon farkının 6-7 puanlık refah payı dokunuşu ile yüzde 50’ye tamamlanacağı öngörüsündeyim. Memur, memur emeklisi, asgari ücret ve emeklilere tek bir oran yapılacağı ve yüzde 50 oranında bir yıl sonu zammı olacağını bekliyorum.Oran verdiYıllardan beri sayın Cumhurbaşkanının bir yaklaşımı var. Bu yaklaşım da çalışanları ve emeklileri hiçbir şekilde enflasyona ezdirmemektir. Bu kararlılıkla hareket ediliyor. Asgari ücretin enflasyonun üzerinde artışla yeni yılda belirleneceğini düşünüyorum. Burada yılın ikinci altı ayı için yüzde 42-43 arası bir enflasyon olacağını düşünecek olursak asgari ücrete 6-7 puanlık bir refah payı dokunuşu ile yüzde 50 artış yapılacaktır.Burada asgari ücretlilere 17 bin 100 TL civarında bir zam yapılacaktır. Bunun hem işveren hem de işçiler açısından piyasanın kabul gördüğü bir tutar olduğunu düşünüyorum. Bu tutar belirlendiğinde işçi, işveren tarafında herhangi bir hoşnutsuzluk söz konusu olmayacaktır.500 TL olan asgari ücret destek tutarının asgari ücrete yapılacak zam oranı kadar yani 750 TL seviyesine yükseltilmesi bekleniyor. Bunun hükümet tarafından karşılanacağı kanaatindeyim.”
https://sputniknews.com.tr/20231027/kredi-karti-borcu-olanlari-ilgilendiriyor-1-kasimdan-itibaren-gecerli-olacak-1076775290.html
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asgari ücret, faiz, merkez bankası
asgari ücret, faiz, merkez bankası

Faiz kararı sonrası asgari ücrette zam tahmini

08:32 27.10.2023
© AATL
TL - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2023
© AA
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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Politika faizi yüzde 35 seviyesine geldi. Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, asgari ücret hesaplaması yaptı. Kurtuluş, "Asgari ücretlilere 17 bin 100 TL civarında bir zam yapılacaktır" dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 35'e çıkardı. Peki bu durumda enflasyon artar mı? 2024 yılında asgari ücret zammı ne olur?
Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, konuya ilişkin Milliyet'e açıklamalarda bulundu. Kurtuluş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Faiz artışları aslında enflasyonu tetikleyen değil enflasyonla mücadelede ekonomi yönetiminin kullandığı argümanlardan bir tanesi. Faiz artışları enflasyon artışına değil, enflasyonla mücadelede kullanılan enstrümandır. Ekonomi yönetimi de son dönemlerde faiz artışını sıklıkla kullanıyor.
Biz yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 70 seviyesinde tutuyoruz. Enflasyon öngörümüz yüzde 70’lerde gerçekleştiği için ikinci altı aylık enflasyon farkı olarak SSK, Bağ-kur, memur emeklileri ve memurlara yüzde 42-43 bandında bir enflasyon farkı çıkacaktır.
Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme zammı ilave edilecektir. Memur ve memur emeklilerinin yüzde 50 oranında zamlı maaş alacağı kanaatindeyiz.
SSK ve Bağ-kur emeklileri için 42-43 bandında olan enflasyon farkının 6-7 puanlık refah payı dokunuşu ile yüzde 50’ye tamamlanacağı öngörüsündeyim. Memur, memur emeklisi, asgari ücret ve emeklilere tek bir oran yapılacağı ve yüzde 50 oranında bir yıl sonu zammı olacağını bekliyorum.

Oran verdi

Yıllardan beri sayın Cumhurbaşkanının bir yaklaşımı var. Bu yaklaşım da çalışanları ve emeklileri hiçbir şekilde enflasyona ezdirmemektir. Bu kararlılıkla hareket ediliyor. Asgari ücretin enflasyonun üzerinde artışla yeni yılda belirleneceğini düşünüyorum. Burada yılın ikinci altı ayı için yüzde 42-43 arası bir enflasyon olacağını düşünecek olursak asgari ücrete 6-7 puanlık bir refah payı dokunuşu ile yüzde 50 artış yapılacaktır.
Burada asgari ücretlilere 17 bin 100 TL civarında bir zam yapılacaktır. Bunun hem işveren hem de işçiler açısından piyasanın kabul gördüğü bir tutar olduğunu düşünüyorum. Bu tutar belirlendiğinde işçi, işveren tarafında herhangi bir hoşnutsuzluk söz konusu olmayacaktır.
500 TL olan asgari ücret destek tutarının asgari ücrete yapılacak zam oranı kadar yani 750 TL seviyesine yükseltilmesi bekleniyor. Bunun hükümet tarafından karşılanacağı kanaatindeyim.”
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