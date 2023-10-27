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https://sputniknews.com.tr/20231027/eski-ingiltere-basbakani-johnson-sunuculuga-basliyor-1076799387.html
Eski İngiltere Başbakanı​​​​​​​ Johnson sunuculuğa başlıyor
Eski İngiltere Başbakanı​​​​​​​ Johnson sunuculuğa başlıyor
Eski İngiltere Başbakanı​​​​​​​ Boris Johnson, 'her konuda yalın görüşlerimi aktaracağım" diyerek GB News kanalında sunuculuğa başlayacağını duyurdu. 27.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-27T18:57+0300
2023-10-27T18:57+0300
dünya
ingiltere
boris johnson
sunucu
avrupa
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İngiltere'de hükümet krizinin ardından istifa çağrılarına boyun eğmek zorunda kalan eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, gazetecilikten siyasete uzanan kariyerine yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.GB News kanalı, eski adıyla Twitter olan X sosyal meyda platformu üzerinden “Çok heyecan verici bazı haberleri duyurmaktan mutluluk duyuyoruz…” ifadeleriyle Johnson’ın yer aldığı bir videoyu paylaştı.Videoda, GB News kanalında sunuculuğa başlayacağını söyleyen Johnson, şu ifadeleri kullandı:İki dönem Londra Belediye Başkanı olarak görev yaptıTam ismi "Alexander Boris de Pfeffel Johnson" olan eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, gazetecilikten siyasete uzanan kariyeri ise 2001'de Muhafazakar Parti milletvekili olarak seçilmesiyle başladı.Johnson, daha sonra 2008'de Londra Belediye Başkanı seçildi ve 2016'ya kadar iki dönem bu görevi sürdürmeyi başardı.Belediye Başkanı olarak görev yaptığı dönemde, Johnson'ın akıllarda kalan "icraatı" ise 2012 Londra Olimpiyatları sırasında Victoria Parkı'na kurulan 45 metre yüksekliğindeki eğlence halatında asılı kalması oldu. Ancak Johnson, başka siyasetçilerin "karizmasını çizecek" bu sahneyi bile popülaritesini artıracak bir şova dönüştürmeyi başardı.Johnson, 2016'daki Brexit referandumunda ise ülkesinin AB'den ayrılması için kampanya yürütenler arasında lider figürlerden biri olarak öne çıktı.İngiltere'nin AB'ye üyeliğinin devamı için kampanya yürüten dönemin Başbakanı David Cameron'ın istifasının ardından görevi devralan Theresa May'in kabinesinde iki yıl Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Johnson, siyasi kariyerindeki merdivenleri hızla tırmandı.May'in, AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda 3 kez reddedilmesinin ardından parti içi muhalefetin baskısına dayanmayarak istifa kararı almasıyla Johnson, 2019'da Muhafazakar Parti liderliğine seçilerek ülkenin yeni başbakanı oldu.Bakanlık görevinde de gaflarıyla gündem olduJohnson, Brexit kampanyası sırasında, Türkiye'nin AB'ye üye olması durumunda milyonlarca Türk'ün İngiltere’ye göç ederek tehdit oluşturacağı açıklamalarıyla da tepkileri üzerine toplamıştı.Boris Johnson, daha sonra bu açıklamalarını inkar etti.Johnson bakanlık dönemi boyunca da tartışma yaratan adımlarıyla gündemde kalmayı başardı.Johnson'ın en büyük gafı, İran'da casusluk suçlamasıyla tutuklu bulunan Nazanin Zaghari-Ratcliffe'in bu ülkeye gazetecileri eğitmek üzere gittiğini söylemesi oldu. İngiliz ve İran çifte vatandaşı olan Ratcliffe'in savunması, bu ülkeye aile ziyareti için gittiği yönünde olsa da Johnson'ın sözleri kadının mahkumiyetine yol açtı.
https://sputniknews.com.tr/20230202/prof-dr-unal-turkiyenin-de-dahil-oldugu-arabuluculuk-sureclerini-boris-johnson-yok-etti-1066497756.html
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ingiltere, boris johnson, sunucu, avrupa
ingiltere, boris johnson, sunucu, avrupa

Eski İngiltere Başbakanı​​​​​​​ Johnson sunuculuğa başlıyor

18:57 27.10.2023
© AP Photo / Frank AugsteinBoris Johnson'ı istifaya götüren süreç
Boris Johnson'ı istifaya götüren süreç - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / Frank Augstein
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Eski İngiltere Başbakanı​​​​​​​ Boris Johnson, 'her konuda yalın görüşlerimi aktaracağım" diyerek GB News kanalında sunuculuğa başlayacağını duyurdu.
İngiltere'de hükümet krizinin ardından istifa çağrılarına boyun eğmek zorunda kalan eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, gazetecilikten siyasete uzanan kariyerine yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.
GB News kanalı, eski adıyla Twitter olan X sosyal meyda platformu üzerinden “Çok heyecan verici bazı haberleri duyurmaktan mutluluk duyuyoruz…” ifadeleriyle Johnson’ın yer aldığı bir videoyu paylaştı.
Videoda, GB News kanalında sunuculuğa başlayacağını söyleyen Johnson, şu ifadeleri kullandı:
Kısa süre sonra GB News'te aranıza katılacağımı söylemekten heyecan duyuyorum. Bu olağanüstü yeni TV kanalına, Rusya'dan Çin'e, Ukrayna'daki savaşa, tüm bu zorluklarla nasıl karşılaşacağımızdan, önümüzde uzanan büyük fırsatlara, en güzel günlerimizin daha gelmediğine neden inandığıma kadar her konuda yalın görüşlerimi aktaracağım. Ve genel olarak dünya insanları neden daha az değil, daha çok küresel Britanya'yı görmek istiyor.

İki dönem Londra Belediye Başkanı olarak görev yaptı

Tam ismi "Alexander Boris de Pfeffel Johnson" olan eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, gazetecilikten siyasete uzanan kariyeri ise 2001'de Muhafazakar Parti milletvekili olarak seçilmesiyle başladı.
Johnson, daha sonra 2008'de Londra Belediye Başkanı seçildi ve 2016'ya kadar iki dönem bu görevi sürdürmeyi başardı.
Belediye Başkanı olarak görev yaptığı dönemde, Johnson'ın akıllarda kalan "icraatı" ise 2012 Londra Olimpiyatları sırasında Victoria Parkı'na kurulan 45 metre yüksekliğindeki eğlence halatında asılı kalması oldu. Ancak Johnson, başka siyasetçilerin "karizmasını çizecek" bu sahneyi bile popülaritesini artıracak bir şova dönüştürmeyi başardı.
Johnson, 2016'daki Brexit referandumunda ise ülkesinin AB'den ayrılması için kampanya yürütenler arasında lider figürlerden biri olarak öne çıktı.
İngiltere'nin AB'ye üyeliğinin devamı için kampanya yürüten dönemin Başbakanı David Cameron'ın istifasının ardından görevi devralan Theresa May'in kabinesinde iki yıl Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Johnson, siyasi kariyerindeki merdivenleri hızla tırmandı.
May'in, AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda 3 kez reddedilmesinin ardından parti içi muhalefetin baskısına dayanmayarak istifa kararı almasıyla Johnson, 2019'da Muhafazakar Parti liderliğine seçilerek ülkenin yeni başbakanı oldu.

Bakanlık görevinde de gaflarıyla gündem oldu

Johnson, Brexit kampanyası sırasında, Türkiye'nin AB'ye üye olması durumunda milyonlarca Türk'ün İngiltere’ye göç ederek tehdit oluşturacağı açıklamalarıyla da tepkileri üzerine toplamıştı.
Boris Johnson, daha sonra bu açıklamalarını inkar etti.
Johnson bakanlık dönemi boyunca da tartışma yaratan adımlarıyla gündemde kalmayı başardı.
Johnson'ın en büyük gafı, İran'da casusluk suçlamasıyla tutuklu bulunan Nazanin Zaghari-Ratcliffe'in bu ülkeye gazetecileri eğitmek üzere gittiğini söylemesi oldu. İngiliz ve İran çifte vatandaşı olan Ratcliffe'in savunması, bu ülkeye aile ziyareti için gittiği yönünde olsa da Johnson'ın sözleri kadının mahkumiyetine yol açtı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
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