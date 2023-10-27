https://sputniknews.com.tr/20231027/danimarkadan-ukraynaya-yeni-askeri-yardim-paketi-1076774516.html

Danimarka’dan Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketi

Danimarka’dan Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketi

Danimarka, yeni askeri yardım paketi kapsamında Ukrayna'ya tank, piyade savaş araçları ve mühimmat göndereceğini açıkladı. 27.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-27T02:49+0300

2023-10-27T02:49+0300

2023-10-27T02:49+0300

ukrayna krizi

danimarka

ukrayna krizi

ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

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Danimarka Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Danimarka'nın Ukrayna'ya tank, piyade savaş aracı, mühimmat, insansız hava araçları ve hafif silahlardan oluşan 3.7 milyar kron (524 milyon dolar) tutarında bir askeri yardım paketi tahsis ettiği belirtildi.Açıklamada, “Danimarka, Ukrayna'ya 3.7 milyar kron tutarında askeri yardım tahsis etti. Yardım paketi, tanklar, piyade savaş araçları, topçu mühimmatı, insansız hava araçları ve hafif silahlardan oluşuyor" denildi.Açıklamada ayrıca, bunun Ukrayna'ya gönderilen 13. yardım paketi olduğu vurgulandı.Ağustos ayında Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ülkenin Kiev'e 19 F-16 savaş uçağı göndereceğini açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231027/yeni-slovakya-basbakani-fico-ukraynaya-hicbir-silah-vermeyecegiz-1076759766.html

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danimarka, ukrayna krizi, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba