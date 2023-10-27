https://sputniknews.com.tr/20231027/danimarkadan-ukraynaya-yeni-askeri-yardim-paketi-1076774516.html
Danimarka’dan Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketi
Danimarka’dan Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketi
Danimarka, yeni askeri yardım paketi kapsamında Ukrayna'ya tank, piyade savaş araçları ve mühimmat göndereceğini açıkladı. 27.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-27T02:49+0300
2023-10-27T02:49+0300
2023-10-27T02:49+0300
ukrayna krizi
danimarka
ukrayna krizi
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
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Danimarka Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Danimarka'nın Ukrayna'ya tank, piyade savaş aracı, mühimmat, insansız hava araçları ve hafif silahlardan oluşan 3.7 milyar kron (524 milyon dolar) tutarında bir askeri yardım paketi tahsis ettiği belirtildi.Açıklamada, “Danimarka, Ukrayna'ya 3.7 milyar kron tutarında askeri yardım tahsis etti. Yardım paketi, tanklar, piyade savaş araçları, topçu mühimmatı, insansız hava araçları ve hafif silahlardan oluşuyor" denildi.Açıklamada ayrıca, bunun Ukrayna'ya gönderilen 13. yardım paketi olduğu vurgulandı.Ağustos ayında Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ülkenin Kiev'e 19 F-16 savaş uçağı göndereceğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231027/yeni-slovakya-basbakani-fico-ukraynaya-hicbir-silah-vermeyecegiz-1076759766.html
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danimarka, ukrayna krizi, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
danimarka, ukrayna krizi, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
Danimarka’dan Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketi
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Danimarka, yeni askeri yardım paketi kapsamında Ukrayna'ya tank, piyade savaş araçları ve mühimmat göndereceğini açıkladı.
Danimarka Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Danimarka'nın Ukrayna'ya tank, piyade savaş aracı, mühimmat, insansız hava araçları ve hafif silahlardan oluşan 3.7 milyar kron (524 milyon dolar) tutarında bir askeri yardım paketi tahsis ettiği belirtildi.
Açıklamada, “Danimarka, Ukrayna'ya 3.7 milyar kron tutarında askeri yardım tahsis etti. Yardım paketi, tanklar, piyade savaş araçları, topçu mühimmatı, insansız hava araçları ve hafif silahlardan oluşuyor" denildi.
Açıklamada ayrıca, bunun Ukrayna'ya gönderilen 13. yardım paketi olduğu vurgulandı.
Ağustos ayında Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ülkenin Kiev'e 19 F-16 savaş uçağı göndereceğini açıklamıştı.