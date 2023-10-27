https://sputniknews.com.tr/20231027/cumhurbaskani-erdogandan-29-ekim-cagrisi-yer-gok-bayrak-olsun-1076802286.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '100. yıl' çağrısı: Yer gök bayrak olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '100. yıl' çağrısı: Yer gök bayrak olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cennet vatanımızın 81 vilayetindeki tüm kardeşlerimi, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı evlerini, dükkanlarını, arabalarını... 27.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-27T20:33+0300
2023-10-27T20:33+0300
2023-10-27T20:48+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
bayrak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm vatandaşları evlerini, dükkanlarını, arabalarını Türk bayraklarıyla süsleyerek Cumhuriyet'in 100’üncü yaşını selamlamaya davet etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cennet vatanımızın 81 vilayetindeki tüm kardeşlerimi, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı evlerini, dükkanlarını, arabalarını Türk bayraklarıyla süsleyerek Cumhuriyet'imizin 100’üncü yaşını selamlamaya, bu gurur gününe ortak olmaya davet ediyorum. Yer gök bayrak olsun!" ifadesini kullandı.Erdoğan, 100'üncü yıla atıfla saat 20.23'te yaptığı paylaşımda Türk bayrağı emojisine de yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20231024/cumhuriyet-bayrami-kutlamalari-iptal-edildi-iddiasina-iliskin-aciklama-1076673759.html
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recep tayyip erdoğan, bayrak
recep tayyip erdoğan, bayrak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '100. yıl' çağrısı: Yer gök bayrak olsun
20:33 27.10.2023 (güncellendi: 20:48 27.10.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cennet vatanımızın 81 vilayetindeki tüm kardeşlerimi, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı evlerini, dükkanlarını, arabalarını Türk bayraklarıyla süsleyerek Cumhuriyet'imizin 100’üncü yaşını selamlamaya, bu gurur gününe ortak olmaya davet ediyorum" dedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm vatandaşları evlerini, dükkanlarını, arabalarını Türk bayraklarıyla süsleyerek Cumhuriyet'in 100’üncü yaşını selamlamaya davet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cennet vatanımızın 81 vilayetindeki tüm kardeşlerimi, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı evlerini, dükkanlarını, arabalarını Türk bayraklarıyla süsleyerek Cumhuriyet'imizin 100’üncü yaşını selamlamaya, bu gurur gününe ortak olmaya davet ediyorum. Yer gök bayrak olsun!" ifadesini kullandı.
Erdoğan, 100'üncü yıla atıfla saat 20.23'te yaptığı paylaşımda Türk bayrağı emojisine de yer verdi.