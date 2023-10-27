https://sputniknews.com.tr/20231027/cumhurbaskani-erdogandan-29-ekim-cagrisi-yer-gok-bayrak-olsun-1076802286.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '100. yıl' çağrısı: Yer gök bayrak olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '100. yıl' çağrısı: Yer gök bayrak olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cennet vatanımızın 81 vilayetindeki tüm kardeşlerimi, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı evlerini, dükkanlarını, arabalarını... 27.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-27T20:33+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

bayrak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm vatandaşları evlerini, dükkanlarını, arabalarını Türk bayraklarıyla süsleyerek Cumhuriyet'in 100’üncü yaşını selamlamaya davet etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cennet vatanımızın 81 vilayetindeki tüm kardeşlerimi, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı evlerini, dükkanlarını, arabalarını Türk bayraklarıyla süsleyerek Cumhuriyet'imizin 100’üncü yaşını selamlamaya, bu gurur gününe ortak olmaya davet ediyorum. Yer gök bayrak olsun!" ifadesini kullandı.Erdoğan, 100'üncü yıla atıfla saat 20.23'te yaptığı paylaşımda Türk bayrağı emojisine de yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20231024/cumhuriyet-bayrami-kutlamalari-iptal-edildi-iddiasina-iliskin-aciklama-1076673759.html

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recep tayyip erdoğan, bayrak