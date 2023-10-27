https://sputniknews.com.tr/20231027/cumhurbaskani-erdogan-somali-cumhurbaskani-mahmud-ile-gorustu-1076793344.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü. 27.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-27T15:40+0300

2023-10-27T15:40+0300

2023-10-27T15:40+0300

politika

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

somali

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Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Somali heyeti de hazır bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20231026/erdogan-gelismeler-turk-devletleri-teskilati-catisi-altinda-birlesmemizin-onemini-ortaya-koymustur--1076771029.html

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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, somali