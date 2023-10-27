https://sputniknews.com.tr/20231027/cumhurbaskani-erdogan-somali-cumhurbaskani-mahmud-ile-gorustu-1076793344.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü. 27.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-27T15:40+0300
2023-10-27T15:40+0300
2023-10-27T15:40+0300
politika
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
somali
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Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Somali heyeti de hazır bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20231026/erdogan-gelismeler-turk-devletleri-teskilati-catisi-altinda-birlesmemizin-onemini-ortaya-koymustur--1076771029.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, somali
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, somali
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Somali heyeti de hazır bulundu.