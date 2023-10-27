https://sputniknews.com.tr/20231027/cumhurbaskani-erdogan-asansor-kazasinda-olen-universite-ogrencisinin-ailesine-taziyelerini-iletti-1076804396.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asansör kazasında ölen üniversite öğrencisinin ailesine taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asansör kazasında ölen üniversite öğrencisinin ailesine taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Zeren... 27.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-27T23:26+0300

2023-10-27T23:26+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

asansör

aydın

osman aşkın bak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu hayatını kaybeden 22 yaşındaki Zeren Ertaş'ın babasına taziyelerini iletti.Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ertaş'ın ailesinin Pendik Kurtköy Mahallesi'ndeki evine taziye ziyaretinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bakan Bak'ın telefonuyla baba Akın Ertaş ile görüştü. Taziyelerini ileten Erdoğan, aileye sabır diledi.Baba Ertaş da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek "Biz hani onlara alet olmamaya özen göstermeye çalıştık. Çünkü görüyoruz, duyuyoruz, neler olduğunu da biliyoruz. İnşallah çocuğumun adı en azından böyle şeylerde geçmesin diye işte çaba sarf ettik. Sağ olun, sizden de Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda, 25 Ekim'de arızalanan asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231027/aydinda-kyk-yurdunda-asansorun-dusmesi-sonucu-ogrencinin-olumuyle-ilgili-ilk-gozalti-1076781145.html

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