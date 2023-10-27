https://sputniknews.com.tr/20231027/cumhurbaskani-erdogan-asansor-kazasinda-olen-universite-ogrencisinin-ailesine-taziyelerini-iletti-1076804396.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, asansör kazasında ölen üniversite öğrencisinin ailesine taziyelerini iletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, asansör kazasında ölen üniversite öğrencisinin ailesine taziyelerini iletti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Zeren... 27.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-27T23:26+0300
2023-10-27T23:26+0300
2023-10-27T23:33+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
asansör
aydın
osman aşkın bak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu hayatını kaybeden 22 yaşındaki Zeren Ertaş'ın babasına taziyelerini iletti.Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ertaş'ın ailesinin Pendik Kurtköy Mahallesi'ndeki evine taziye ziyaretinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bakan Bak'ın telefonuyla baba Akın Ertaş ile görüştü. Taziyelerini ileten Erdoğan, aileye sabır diledi.Baba Ertaş da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek "Biz hani onlara alet olmamaya özen göstermeye çalıştık. Çünkü görüyoruz, duyuyoruz, neler olduğunu da biliyoruz. İnşallah çocuğumun adı en azından böyle şeylerde geçmesin diye işte çaba sarf ettik. Sağ olun, sizden de Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda, 25 Ekim'de arızalanan asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231027/aydinda-kyk-yurdunda-asansorun-dusmesi-sonucu-ogrencinin-olumuyle-ilgili-ilk-gozalti-1076781145.html
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recep tayyip erdoğan, asansör, aydın, osman aşkın bak
recep tayyip erdoğan, asansör, aydın, osman aşkın bak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, asansör kazasında ölen üniversite öğrencisinin ailesine taziyelerini iletti
23:26 27.10.2023 (güncellendi: 23:33 27.10.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın acılı babası Akın Ertaş ile telefonda görüşerek, taziyede bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu hayatını kaybeden 22 yaşındaki Zeren Ertaş'ın babasına taziyelerini iletti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ertaş'ın ailesinin Pendik Kurtköy Mahallesi'ndeki evine taziye ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bakan Bak'ın telefonuyla baba Akın Ertaş ile görüştü. Taziyelerini ileten Erdoğan, aileye sabır diledi.
Baba Ertaş da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek "Biz hani onlara alet olmamaya özen göstermeye çalıştık. Çünkü görüyoruz, duyuyoruz, neler olduğunu da biliyoruz. İnşallah çocuğumun adı en azından böyle şeylerde geçmesin diye işte çaba sarf ettik. Sağ olun, sizden de Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.
Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda, 25 Ekim'de arızalanan asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.