https://sputniknews.com.tr/20231027/bayrak-asan-dayi-cumhuriyetin-100-yili-icin-balkona-cikti-1076782466.html
'Bayrak asan dayı' Cumhuriyet'in 100. yılı için balkona çıktı
'Bayrak asan dayı' Cumhuriyet'in 100. yılı için balkona çıktı
Türkiye'nin 'Bayrak Asan Dayı' olarak tanıdığı internet fenomeni Salih Tahtalıoğlu, bu kez Cumhuriyetin 100. yılı için aynı balkona bayrağını astı. 27.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-27T11:28+0300
2023-10-27T11:28+0300
2023-10-27T11:36+0300
yaşam
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29 ekim
29 ekim cumhuriyet bayramı
bayrak dayı
balıkesir
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Türkiye'nin 'Bayrak Dayı' olarak tanıdığı ve 3 büyük takımlardan siyasi partilere; Kremlin Sarayı'ndan Özgürlük Heykeline kadar photoshop yolu ile caps uygulamaları yapılan internet fenomeni Salih Tahtalıoğlu, 2013 yılında İHA tarafından çekilen fotoğraf sonrası bir anda fenomen haline gelmişti.Türkiye'nin bayrak dayısı olarak ün salan Tahtalıoğlu bu kez Dursunbey Belediyesi tarafından kendisine hediye edilen Türk Bayrağını aynı balkona astı. Dursunbey Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Balkonuna Belediye ekiplerimiz tarafından kendisine hediye edilen, şanlı Türk bayrağını asan Bayrak asan dayı, 100. yıl vesilesi ile tüm hemşehrilerimizi bayraklarını iş yerlerine, evlerine asmalarını istedi" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20231026/tarkan-norm-ender-ve-kirac-100-yil-marslarini-duyurdu-dogulunun-yazdigi-mars-yarin-yayinlanacak-1076750283.html
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bayrak, 29 ekim, 29 ekim cumhuriyet bayramı, bayrak dayı, balıkesir
bayrak, 29 ekim, 29 ekim cumhuriyet bayramı, bayrak dayı, balıkesir
'Bayrak asan dayı' Cumhuriyet'in 100. yılı için balkona çıktı
11:28 27.10.2023 (güncellendi: 11:36 27.10.2023) Abone ol
Türkiye'nin 'Bayrak Asan Dayı' olarak tanıdığı internet fenomeni Salih Tahtalıoğlu, bu kez Cumhuriyetin 100. yılı için aynı balkona bayrağını astı.
Türkiye'nin 'Bayrak Dayı' olarak tanıdığı ve 3 büyük takımlardan siyasi partilere; Kremlin Sarayı'ndan Özgürlük Heykeline kadar photoshop yolu ile caps uygulamaları yapılan internet fenomeni Salih Tahtalıoğlu, 2013 yılında İHA tarafından çekilen fotoğraf sonrası bir anda fenomen haline gelmişti.
Türkiye'nin bayrak dayısı olarak ün salan Tahtalıoğlu bu kez Dursunbey Belediyesi tarafından kendisine hediye edilen Türk Bayrağını aynı balkona astı. Dursunbey Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Balkonuna Belediye ekiplerimiz tarafından kendisine hediye edilen, şanlı Türk bayrağını asan Bayrak asan dayı, 100. yıl vesilesi ile tüm hemşehrilerimizi bayraklarını iş yerlerine, evlerine asmalarını istedi" denildi.