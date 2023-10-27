https://sputniknews.com.tr/20231027/bayrak-asan-dayi-cumhuriyetin-100-yili-icin-balkona-cikti-1076782466.html

'Bayrak asan dayı' Cumhuriyet'in 100. yılı için balkona çıktı

'Bayrak asan dayı' Cumhuriyet'in 100. yılı için balkona çıktı

Türkiye'nin 'Bayrak Asan Dayı' olarak tanıdığı internet fenomeni Salih Tahtalıoğlu, bu kez Cumhuriyetin 100. yılı için aynı balkona bayrağını astı. 27.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-27T11:28+0300

2023-10-27T11:28+0300

2023-10-27T11:36+0300

yaşam

bayrak

29 ekim

29 ekim cumhuriyet bayramı

bayrak dayı

balıkesir

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1b/1076782308_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_b37cd19df5f30f3fd7be5127140bb7d6.jpg

Türkiye'nin 'Bayrak Dayı' olarak tanıdığı ve 3 büyük takımlardan siyasi partilere; Kremlin Sarayı'ndan Özgürlük Heykeline kadar photoshop yolu ile caps uygulamaları yapılan internet fenomeni Salih Tahtalıoğlu, 2013 yılında İHA tarafından çekilen fotoğraf sonrası bir anda fenomen haline gelmişti.Türkiye'nin bayrak dayısı olarak ün salan Tahtalıoğlu bu kez Dursunbey Belediyesi tarafından kendisine hediye edilen Türk Bayrağını aynı balkona astı. Dursunbey Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Balkonuna Belediye ekiplerimiz tarafından kendisine hediye edilen, şanlı Türk bayrağını asan Bayrak asan dayı, 100. yıl vesilesi ile tüm hemşehrilerimizi bayraklarını iş yerlerine, evlerine asmalarını istedi" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20231026/tarkan-norm-ender-ve-kirac-100-yil-marslarini-duyurdu-dogulunun-yazdigi-mars-yarin-yayinlanacak-1076750283.html

balıkesir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bayrak, 29 ekim, 29 ekim cumhuriyet bayramı, bayrak dayı, balıkesir