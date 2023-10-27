https://sputniknews.com.tr/20231027/bakan-yerlikaya-duyurdu-zaza-dogan-suc-orgutu-cokertildi-1076777464.html
Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Zaza Doğan' suç örgütü çökertildi
Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Zaza Doğan' suç örgütü çökertildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya, "İstanbul merkezli 4 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes' operasyonu kapsamında 'Zaza Doğan' organize suç örgütü... 27.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-27T08:42+0300
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ali yerlikaya
türkiye
suç örgütü
operasyon
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes' operasyonu kapsamında "Zaza Doğan" suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Yerlikaya, operasyonlar sonucunda 47 şüpheli şahsın yakalandığını belirterek, operasyonlara devam edildiğini bildirdi.İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul merkezli 4 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes operasyonu kapsamında 'Zaza Doğan' organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda 47 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar devam ediyor" ifadelerini kullandı.Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:"Organize suç örgütünün, İstanbul ili genelinde 2 ayrı cinayet olayını gerçekleştirdiği, anlaşmazlık yaşadıkları 3 şahsı silahla yaraladıkları, alacak verecek konularında sözde mahkeme kurdukları ve maddi menfaat sağladıkları, korkutma amaçlı toplamda 6 adet farklı iş yerleri ve ikametlere silahla ateş ettikleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları, örgütün gücünü gösterme amaçlı silahlı gezerek sosyal medyada paylaşımlar yaptıkları, 2 şahsı kaçırıp alıkoyarak eziyet ettikleri tespit edildi ve Zaza Doğan organize suç örgütüne yönelik, İstanbul, Muğla, Bursa ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 47 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda an itibarıyla 8 adet tabanca ve 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."
https://sputniknews.com.tr/20231024/yerlikaya-acikladi-81-ilde-yapilan-cember-operasyonlarinda-rekor-yakalama-sayisi-1076650818.html
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ali yerlikaya, suç örgütü, operasyon
ali yerlikaya, suç örgütü, operasyon
Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Zaza Doğan' suç örgütü çökertildi
08:42 27.10.2023 (güncellendi: 08:54 27.10.2023) Abone ol
İçişleri Bakanı Yerlikaya, "İstanbul merkezli 4 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes' operasyonu kapsamında 'Zaza Doğan' organize suç örgütü çökertildi" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes' operasyonu kapsamında "Zaza Doğan" suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.
Yerlikaya, operasyonlar sonucunda 47 şüpheli şahsın yakalandığını belirterek, operasyonlara devam edildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul merkezli 4 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes operasyonu kapsamında 'Zaza Doğan' organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda 47 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:
"Organize suç örgütünün, İstanbul ili genelinde 2 ayrı cinayet olayını gerçekleştirdiği, anlaşmazlık yaşadıkları 3 şahsı silahla yaraladıkları, alacak verecek konularında sözde mahkeme kurdukları ve maddi menfaat sağladıkları, korkutma amaçlı toplamda 6 adet farklı iş yerleri ve ikametlere silahla ateş ettikleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları, örgütün gücünü gösterme amaçlı silahlı gezerek sosyal medyada paylaşımlar yaptıkları, 2 şahsı kaçırıp alıkoyarak eziyet ettikleri tespit edildi ve Zaza Doğan organize suç örgütüne yönelik, İstanbul, Muğla, Bursa ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 47 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda an itibarıyla 8 adet tabanca ve 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."