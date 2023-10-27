https://sputniknews.com.tr/20231027/bakan-isikhan-acikladi-sgknin-geri-odeme-listesine-44-ilac-daha-alindi-1076780304.html
Bakan Işıkhan açıkladı: SGK'nın geri ödeme listesine 44 ilaç daha alındı
Bakan Işıkhan açıkladı: SGK'nın geri ödeme listesine 44 ilaç daha alındı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından 38’i yerli üretim olmak üzere toplam 44 ilaç ‘Bedeli Ödenecek İlaçlar... 27.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-27T10:40+0300
2023-10-27T10:40+0300
2023-10-27T10:40+0300
ekonomi
vedat ışıkhan
ilaç
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada SGK tarafından 38’i yerli üretim olmak üzere 44 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını belirtti. Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:“Sosyal güvenlik alanında sağladığımız destekler ile vatandaşlarımızın yanındayız. Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından 38’i yerli üretim olmak üzere toplam 44 ilaç ‘Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine’ alındı. Böylelikle bedeli ödenecek yurt içi ilaç sayısını 8375’e çıkardık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.”Buna göre listede 9 adet kanser ilacı, 2 adet diyabet ilacı, 4 adet alerjik rinit ve astım ilacı, 3 adet sindirim sistemi aracı, 1 adet metabolik hastalık ilacı, 1 adet hipertansiyon ilacı, 1 adet multiple skleroz ilacı ve 6 adet de kalp damar hastalıklarında kullanılan ilaçlar yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20231023/alman-ilac-sirketi-glifosat-davasini-kaybetti-kansere-neden-olabilecegini-kanitlayan-ilk-dava-1076629436.html
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vedat ışıkhan, ilaç, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk)
vedat ışıkhan, ilaç, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk)
Bakan Işıkhan açıkladı: SGK'nın geri ödeme listesine 44 ilaç daha alındı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından 38’i yerli üretim olmak üzere toplam 44 ilaç ‘Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine’ alındı” dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada SGK tarafından 38’i yerli üretim olmak üzere 44 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını belirtti. Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Sosyal güvenlik alanında sağladığımız destekler ile vatandaşlarımızın yanındayız. Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından 38’i yerli üretim olmak üzere toplam 44 ilaç ‘Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine’ alındı. Böylelikle bedeli ödenecek yurt içi ilaç sayısını 8375’e çıkardık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.”
Buna göre listede 9 adet kanser ilacı, 2 adet diyabet ilacı, 4 adet alerjik rinit ve astım ilacı, 3 adet sindirim sistemi aracı, 1 adet metabolik hastalık ilacı, 1 adet hipertansiyon ilacı, 1 adet multiple skleroz ilacı ve 6 adet de kalp damar hastalıklarında kullanılan ilaçlar yer aldı.