https://sputniknews.com.tr/20231027/askerlik-yerleri-aciklandi-1076787966.html

Askerlik yerleri açıklandı

Askerlik yerleri açıklandı

Askerlik yerleri ve celp tarihi sınıflandırma sonuçları açıklandı. 27.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-27T13:18+0300

2023-10-27T13:18+0300

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türkiye

askerlik

celp

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Milli Savunma Bakanlığı MSB Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerleri resmi sitesinden açıklanıyor.Askerlik yerleri ile ilgili beklenen son dakika açıklaması Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. Duyuruda "Kasım/Aralık 2023 ve Ocak 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi. 31 Ağustos'a kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapanlar, e-devlet'te konuya ilişkin bilgilere erişebiliyorlar.

https://sputniknews.com.tr/20230806/bedelli-askerlik-yonetmeligi-resmi-gazetede-vazgecenler-ve-tekrar-vatandaslik-alanlar-basvuramiyor-1074415268.html

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