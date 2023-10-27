https://sputniknews.com.tr/20231027/askerlik-yerleri-aciklandi-1076787966.html
Askerlik yerleri açıklandı
Askerlik yerleri açıklandı
Askerlik yerleri ve celp tarihi sınıflandırma sonuçları açıklandı. 27.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-27T13:18+0300
2023-10-27T13:18+0300
2023-10-27T14:13+0300
türkiye
askerlik
celp
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Milli Savunma Bakanlığı MSB Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerleri resmi sitesinden açıklanıyor.Askerlik yerleri ile ilgili beklenen son dakika açıklaması Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. Duyuruda "Kasım/Aralık 2023 ve Ocak 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi. 31 Ağustos'a kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapanlar, e-devlet'te konuya ilişkin bilgilere erişebiliyorlar.
https://sputniknews.com.tr/20230806/bedelli-askerlik-yonetmeligi-resmi-gazetede-vazgecenler-ve-tekrar-vatandaslik-alanlar-basvuramiyor-1074415268.html
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askerlik, celp
Askerlik yerleri açıklandı
13:18 27.10.2023 (güncellendi: 14:13 27.10.2023) Abone ol
Askerlik yerleri ve celp tarihi sınıflandırma sonuçları açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı MSB Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerleri resmi sitesinden açıklanıyor.
Askerlik yerleri ile ilgili beklenen son dakika açıklaması Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. Duyuruda "Kasım/Aralık 2023 ve Ocak 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi. 31 Ağustos'a kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapanlar, e-devlet'te konuya ilişkin bilgilere erişebiliyorlar.