https://sputniknews.com.tr/20231027/ak-partili-dag-konu-ukrayna-olunca-duyar-kasanlar-konu-gazze-olunca-tel-avivde-siraya-girdi-1076780052.html
AK Partili Dağ: Konu Ukrayna olunca duyar kasanlar, konu Gazze olunca Tel Aviv'de sıraya girdi
AK Partili Dağ: Konu Ukrayna olunca duyar kasanlar, konu Gazze olunca Tel Aviv'de sıraya girdi
AK Partili Dağ, " Konu Ukrayna olunca duyar kasanlar konu Gazze olunca elleri cebinde ıslık çalar ya da Tel Aviv'de sıraya girer noktadadırlar" dedi. 27.10.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
hamza dağ
ak parti
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti'nin Filistin mitingine ilişkin konuştu. Dağ'ın açıklamaları şu şekilde:
https://sputniknews.com.tr/20231027/icisleri-bakani-yerlikaya-muz-yuklu-konteynerde-yapilan-aramada-610-kilogram-kokain-ele-gecirildi-1076779882.html
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hamza dağ, ak parti
AK Partili Dağ: Konu Ukrayna olunca duyar kasanlar, konu Gazze olunca Tel Aviv'de sıraya girdi
10:36 27.10.2023 (güncellendi: 11:13 27.10.2023) Abone ol
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AK Partili Dağ, " Konu Ukrayna olunca duyar kasanlar konu Gazze olunca elleri cebinde ıslık çalar ya da Tel Aviv'de sıraya girer noktadadırlar" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti'nin Filistin mitingine ilişkin konuştu. Dağ'ın açıklamaları şu şekilde:
İsrail Filistin üzerinde soykırıma devam ediyor. İsrail bir devlet gibi değil bir örgüt gibi hareket ediyor. Konu Ukrayna olunca duyar kasanlar konu Gazze olunca elleri cebinde ıslık çalar ya da Tel Aviv'de sıraya girer noktadadırlar. Batı, demokrasiyi de insan haklarını da unuttu.
Filistin vicdanlı insanların dağlanan yüreğidir.