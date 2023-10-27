AK Partili Dağ: Konu Ukrayna olunca duyar kasanlar, konu Gazze olunca Tel Aviv'de sıraya girdi

İsrail Filistin üzerinde soykırıma devam ediyor. İsrail bir devlet gibi değil bir örgüt gibi hareket ediyor. Konu Ukrayna olunca duyar kasanlar konu Gazze olunca elleri cebinde ıslık çalar ya da Tel Aviv'de sıraya girer noktadadırlar. Batı, demokrasiyi de insan haklarını da unuttu.