https://sputniknews.com.tr/20231027/ak-parti-genclik-kollarindan-amerikan-kahve-zincirinde-eylem-yarim-saat-oturarak-yer-kapattilar-1076785001.html

AK Parti Gençlik Kolları’ndan Amerikan kahve zincirinde eylem: Yarım saat oturarak yer kapattılar

AK Parti Gençlik Kolları’ndan Amerikan kahve zincirinde eylem: Yarım saat oturarak yer kapattılar

AK Parti Gençlik Kolları, bugün 10.00-10.30 saatleri arasında Amerika kahve zinciri Starbucks’ın Türkiye’de ki tüm şubelerinde Filistin atkılarıyla eş zamanlı... 27.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-27T11:57+0300

2023-10-27T11:57+0300

2023-10-27T11:57+0300

yaşam

starbucks

ak parti

boykot

kahve

filistin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1b/1076784588_0:52:681:435_1920x0_80_0_0_77ae7ea097d1d4a33888f3156435b4f0.jpg

AK Parti Gençlik Kolları mensubu 30.000’i aşkın genç, Starbucks’ın Türkiye’deki tüm il ve ilçelerindeki şubelerinde misafir oturma alanlarında ”Say Stop” sloganıyla, Filistin atkılarıyla yer kapatma eylemi gerçekleştiriyor. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan eyleme ilişkin açıklamalarda bulunarak; bombalarının hedefine çocukları, kadınları, hastaneleri ve tüm sivilleri koyan işgalci İsrail'e karşı Filistin halkının onurlu özgürlük mücadelesini destekleyeceklerini belirterek, bu eylemlerinin sessiz bir protesto olarak tüm dünyaya verdikleri bir mesaj olduğunu söyledi. İnan; ‘Bugün AK Gençlik, tüm Türkiye’de en güçlü ve en organize gençlik teşkilatı olduğunu bu büyük eylemle birlikte göstermiştir. Bu gücümüz her zaman barışçıl amaçlarla, ülkemizin birliği ve bütünlüğü adına kullanılacaktır. AK Gençlik ailesi, İsrail’in vahşet boyutunda saldırılarını sürdürdüğü bu günlerde gerek İsrail’e gerekse tüm destekçilerine #SayStop demek üzere eylemlerine devam edecek.’ dedi.

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

starbucks, ak parti, boykot, kahve, filistin