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18 yıl bedava doğalgaz kullanan aileye gelen fatura hayatlarını alt üst etti
18 yıl bedava doğalgaz kullanan aileye gelen fatura hayatlarını alt üst etti
İngiltere'de yaşayan bir çift 18 yıl boyunca tüm resmi organlara başvurmalarına rağmen, evlerine gelen doğalgazın hangi şirket tarafından tedarik edildiğini... 27.10.2023, Sputnik Türkiye
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İngiltere'nin Staffordshire kentinde yaşayan 44 yaşındaki Lee Haynes ve 45 yaşındaki Jo Woodley, kendilerini 18 yıl sonra bir kabusun içinde buldu. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, 2005 yılında Tamworth'daki evlerine taşınan çift, zaman içinde yetkili organlarla defalarca irtibat kurmalarına rağmen gaz tedarikinden kimin sorumlu olduğu teyit edilemedi ve kendilerine pek çok kez beklemeleri söylendi.Tam 18 yıl sonra gelen yaklaşık 11 bin sterlinlik (yaklaşık 375 bin TL) fatura ise çiftin uykularını kaçırmaya yetti. 18 yıl boyunca yaşadıkları büyük korku gerçeğe dönüşerek hesaplarını alt üst etti.Lee basına demecinde şunları söyledi:Geçen ay gelen resmi bir faturada, çiftin ödeme yapmak için 30 günleri olduğu yazıyor, ancak gazı gerçekte kimin tedarik ettiği konusu hala bilinmezliğini koruyor. Lee, "Bize söylendiği gibi orada yaşamaya devam ettik. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Sorunun peşini bırakmak istemedik. İki yıl boyunca tedarikçimizi bulmak için çok uğraştıktan ve British Gas'a ödeme yapmaya çalıştıktan sonra bize yapabileceğimiz bir şey olmadığı söylendi" ifadelerini kullandı.
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doğalgaz, fatura, bedava, fahiş fiyat, fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, zam
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18 yıl bedava doğalgaz kullanan aileye gelen fatura hayatlarını alt üst etti

11:20 27.10.2023 (güncellendi: 11:30 27.10.2023)
© AAocak, gaz
ocak, gaz - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2023
© AA
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İngiltere'de yaşayan bir çift 18 yıl boyunca tüm resmi organlara başvurmalarına rağmen, evlerine gelen doğalgazın hangi şirket tarafından tedarik edildiğini tespit edemedi. Talihsiz çift, son mektuplarının ardından gelen yüklü doğalgaz faturası ile sarsıldı.
İngiltere'nin Staffordshire kentinde yaşayan 44 yaşındaki Lee Haynes ve 45 yaşındaki Jo Woodley, kendilerini 18 yıl sonra bir kabusun içinde buldu. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, 2005 yılında Tamworth'daki evlerine taşınan çift, zaman içinde yetkili organlarla defalarca irtibat kurmalarına rağmen gaz tedarikinden kimin sorumlu olduğu teyit edilemedi ve kendilerine pek çok kez beklemeleri söylendi.
Tam 18 yıl sonra gelen yaklaşık 11 bin sterlinlik (yaklaşık 375 bin TL) fatura ise çiftin uykularını kaçırmaya yetti. 18 yıl boyunca yaşadıkları büyük korku gerçeğe dönüşerek hesaplarını alt üst etti.
Lee basına demecinde şunları söyledi:
"Çok garipti. Aniden yüklü bir fatura gelmesinden dolayı endişelendik, fakat gazımızı kimin sağladığını bulmak için gerçekten çok uğraşmıştık. Mart ayında, gaz tedarikçilerinden bazılarına tekrar bir mektup yazdık ve sonunda birileri, eve gelen elektrik şebekesini kontrol etmek istediklerini söyledi. Üç ay sonra da bu şok edici mektup geldi. Mektupta 2005-2023 yılları arasındaki gaz kullanımı için yaklaşık 11 bin sterlin borçlu olduğumuz belirtiliyordu..."
Geçen ay gelen resmi bir faturada, çiftin ödeme yapmak için 30 günleri olduğu yazıyor, ancak gazı gerçekte kimin tedarik ettiği konusu hala bilinmezliğini koruyor. Lee, "Bize söylendiği gibi orada yaşamaya devam ettik. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Sorunun peşini bırakmak istemedik. İki yıl boyunca tedarikçimizi bulmak için çok uğraştıktan ve British Gas'a ödeme yapmaya çalıştıktan sonra bize yapabileceğimiz bir şey olmadığı söylendi" ifadelerini kullandı.
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