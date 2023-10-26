https://sputniknews.com.tr/20231026/marmara-denizinde-deprem-1076769144.html
Marmara Denizi'nde deprem
Marmara Denizi'nde deprem
AFAD, Marmara Denizi'nde Tekirdağ'a 13.22 km mesafede 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 10.72 km olarak ölçüldü. 26.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-26T20:30+0300
2023-10-26T20:30+0300
2023-10-26T21:16+0300
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deprem
marmara denizi
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Marmara Denizi'nde saat 20.18'de 3.6 büyüklüğünde ve 10.72 km derinlikte bir deprem yaşandı. Tekirdağ Şarköy'e 13.22 km mesafede meydana gelen deprem sonrası bir olumsuzluk yaşanmadı.
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Marmara Denizi'nde deprem
20:30 26.10.2023 (güncellendi: 21:16 26.10.2023) Abone ol
AFAD, Marmara Denizi'nde Tekirdağ'a 13.22 km mesafede 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 10.72 km olarak ölçüldü.
Marmara Denizi'nde saat 20.18'de 3.6 büyüklüğünde ve 10.72 km derinlikte bir deprem yaşandı. Tekirdağ Şarköy'e 13.22 km mesafede meydana gelen deprem sonrası bir olumsuzluk yaşanmadı.