https://sputniknews.com.tr/20231026/marmara-denizinde-deprem-1076769144.html

Marmara Denizi'nde deprem

Marmara Denizi'nde deprem

AFAD, Marmara Denizi'nde Tekirdağ'a 13.22 km mesafede 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 10.72 km olarak ölçüldü. 26.10.2023, Sputnik Türkiye

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deprem

marmara denizi

türkiye

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Marmara Denizi'nde saat 20.18'de 3.6 büyüklüğünde ve 10.72 km derinlikte bir deprem yaşandı. Tekirdağ Şarköy'e 13.22 km mesafede meydana gelen deprem sonrası bir olumsuzluk yaşanmadı.

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