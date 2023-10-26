'BBC çalışanları tuvaletlerde ağlıyor' iddiası

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
İsrail'e 'soykırımcı' diyen Ecevit'in başına neler geldi?
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hababam Sınıfı'nın 'Palamut Recep'i Radyo Sputnik'te
12:00
90 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Netanyahu, Gazze'ye kara harekatını ertelemek istiyor
13:36
2 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
‘Robot Sophia ile karanlık bir yerde baş başa kalsanız korkar mısınız?’
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
TGB: ABD ve İsrail’e 29 Ekim’de Ankara-Ulus’tan yanıt vereceğiz
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Erdoğan İsrail’i değil Netanyahu’yu hedef aldı, o gidince ilişkiler kaldığı yerden devam eder’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
‘Arap ülkeleri Gazze'deki duruma ilişkin BM Genel Kurul karar taslağı hazırladı’
18:19
2 dk
SESLİ HABER
Puşkov: Biden, Ukrayna'ya destek için sunduğu bahanelerin boş olduğunu itiraf etti
18:39
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'nın Batı’dan aldığı silahları nasıl ‘yeniden sattığı’ ortaya çıktı
18:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Arap Birliği Genel Sekreteri: ‘İsrail, Guterres'e siyasi şantaj yapıyor’
19:14
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Blinken, Katar’dan El Cezire'nin İsrail’le ilgili söylemlerini yumuşatmasını istedi
19:22
3 dk
SESLİ HABER
Musk, Ukrayna'ya yardımı destekleyenleri ‘aptal’ olarak nitelendirdi
19:32
1 dk
SESLİ HABER
Hamas'ın Aksa Tufanı'na nasıl hazırlandığı ortaya çıktı
19:49
2 dk
SESLİ HABER
ABD'de şahinlerden Biden'a baskı: İran'la savaş olacak mı?
20:14
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Dünyada çip üretimi
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İsrail-Hamas çatışmasının 21. gününde yaşananlar
09:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
ABD tarihinin kanlı katliamları
17:43
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Yeni Slovakya Başbakanı Fico'dan Ukrayna ve Batı'yı üzecek kararlar
18:20
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan Başbakanı Orban: Rusya ile diyaloğu sürdürmekten gurur duyuyoruz
18:28
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: ABD'de yaşayan yaklaşık 10 bin kişi İsrail ordusunda seferberliğe katıldı
18:37
1 dk
SESLİ HABER
Musk: ‘Dünya savaşa doğru gidiyor’
18:45
1 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: ‘Esir görüşmelerine İsrail engel oluyor’
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD'li eski istihbarat subayı: ABD’li generallerin sözleri ahlaksızca
19:17
1 dk
SESLİ HABER
Filistin’in BM Daimi Gözlemcisi: Ölenlerin yüzde 70’i kadın ve çocuklar
19:25
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231026/bbc-calisanlari-tuvaletlerde-agliyor-iddiasi-1076770690.html
'BBC çalışanları tuvaletlerde ağlıyor' iddiası
'BBC çalışanları tuvaletlerde ağlıyor' iddiası
İngiliz The Times gazetesi, BBC'nin İsrail-Filistin çatışmasına yaklaşımının, bazı çalışanların iş yerlerinde ağlamasına ve duydukları rahatsızlık nedeniyle... 26.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-26T22:08+0300
2023-10-26T22:08+0300
dünya
the times
bbc
tim davie
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/19/1076699647_0:246:2767:1802_1920x0_80_0_0_9c0bd6fea28af9baf5f93808f8f0c2e4.jpg
BBC'nin "İsrail-Filistin çatışmasına yaklaşımı nedeniyle" çalışanlarının iş yerlerinde ağladığı iddia edildi.İngiliz The Times gazetesinin haberine göre, "BBC'nin İsraillilerin hayatlarını Filistinlilerin hayatlarından daha değerli gördüğü" yönündeki kurumun kendi çalışanlarının endişeleri, bu hafta üst düzey editöryal yetkililerle yapılan toplantıda dile getirildi. Ayrıca, söz konusu endişelere yer verilen e-posta BBC Genel Müdürü Tim Davie'ye gönderildi.İngiliz yayın kuruluşu BBC, Yahudi, Filistinli ve Arap toplumlarından çalışanlarıyla toplantılar düzenleyerek endişelerini dinledi.'Binadaki pek çok kişinin ruh hali, haberleri doğru şekilde vermediğimiz yönünde'The Times gazetesine konuşan kaynak da konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:'BBC muhabirleri, İsrailli yetkililerin eylemlerini haklı çıkarmak için onlara geniş yayın süresi tanıyor'BBC'nin Beyrut muhabirlerinden Rami Ruhayem de işverenini, İsraillilerin yaşamına Filistinlilerden daha fazla değer vermekle suçlayarak, BBC muhabirlerinin, röportajlarda İsrailli yetkililere sıklıkla yumuşak davrandıklarını ve "eylemlerini haklı çıkarmak için onlara geniş yayın süresi" tanıdıklarını söyledi.Ruhayem, savaşa yol açan olayların "doğru, dengeli, adil ve gerçekçi şekilde yansıtılması" çağrısında bulundu.Rami Ruhayem'in, BBC Genel Müdürü Davie'ye gönderdiği ve BBC News uluslararası çalışanlarıyla da paylaşılan e-postada da şu ifadeleri kullandı:İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durumHamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913'ü çocuk ve 1709'u kadın, 397'si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu.İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 105 Filistinlinin öldüğü belirtildi.Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 45 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230310/ingilterede-hukumetin-goc-politikasini-elestiren-bbc-sunucusu-lineker-gorevden-alindi-1068105735.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/19/1076699647_18:0:2747:2047_1920x0_80_0_0_cecab6624e3a03ef90756844de8d30ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
the times, bbc, tim davie
the times, bbc, tim davie

'BBC çalışanları tuvaletlerde ağlıyor' iddiası

22:08 26.10.2023
© AA / Mostafa Alkharoufİsrail ordusu Gazze
İsrail ordusu Gazze - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2023
© AA / Mostafa Alkharouf
Abone olTelegram
İngiliz The Times gazetesi, BBC'nin İsrail-Filistin çatışmasına yaklaşımının, bazı çalışanların iş yerlerinde ağlamasına ve duydukları rahatsızlık nedeniyle işten izin almasına neden olduğunu öne sürdü.
BBC'nin "İsrail-Filistin çatışmasına yaklaşımı nedeniyle" çalışanlarının iş yerlerinde ağladığı iddia edildi.
İngiliz The Times gazetesinin haberine göre, "BBC'nin İsraillilerin hayatlarını Filistinlilerin hayatlarından daha değerli gördüğü" yönündeki kurumun kendi çalışanlarının endişeleri, bu hafta üst düzey editöryal yetkililerle yapılan toplantıda dile getirildi. Ayrıca, söz konusu endişelere yer verilen e-posta BBC Genel Müdürü Tim Davie'ye gönderildi.
İngiliz yayın kuruluşu BBC, Yahudi, Filistinli ve Arap toplumlarından çalışanlarıyla toplantılar düzenleyerek endişelerini dinledi.

'Binadaki pek çok kişinin ruh hali, haberleri doğru şekilde vermediğimiz yönünde'

The Times gazetesine konuşan kaynak da konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Hamas'ın yaptığı korkunç bir şeydi ve kimse Hamas'ın eylemlerini mazur görmüyor, ancak binadaki pek çok kişinin ruh hali, haberleri doğru şekilde vermediğimiz yönünde. Çalışanlar tuvaletlerde ağlıyor ve serbest çalışanlar yaşanan sıkıntı nedeniyle işe gelmeyerek kazançlarından fedakarlık ediyor. Pek çok insan derin rahatsızlık duyuyor."

'BBC muhabirleri, İsrailli yetkililerin eylemlerini haklı çıkarmak için onlara geniş yayın süresi tanıyor'

BBC'nin Beyrut muhabirlerinden Rami Ruhayem de işverenini, İsraillilerin yaşamına Filistinlilerden daha fazla değer vermekle suçlayarak, BBC muhabirlerinin, röportajlarda İsrailli yetkililere sıklıkla yumuşak davrandıklarını ve "eylemlerini haklı çıkarmak için onlara geniş yayın süresi" tanıdıklarını söyledi.
Ruhayem, savaşa yol açan olayların "doğru, dengeli, adil ve gerçekçi şekilde yansıtılması" çağrısında bulundu.
Rami Ruhayem'in, BBC Genel Müdürü Davie'ye gönderdiği ve BBC News uluslararası çalışanlarıyla da paylaşılan e-postada da şu ifadeleri kullandı:
'Katliam', 'kıyım' ve 'vahşet' gibi kelimeler, Hamas'ın eylemlerine atıfta bulunurken belirgin şekilde kullanılıyor ancak İsrail'in eylemlerine atıfta bulunulurken neredeyse hiç kullanılmıyor. Bu durum BBC'nin kışkırtma, insanlıktan çıkarma ve savaş propagandasında olası suç ortaklığı sorusunu gündeme getirmiyor mu?"

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.
İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913'ü çocuk ve 1709'u kadın, 397'si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu.
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 105 Filistinlinin öldüğü belirtildi.
Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.
İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 45 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.
Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.
BBC - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
DÜNYA
İngiltere'de hükümetin göç politikasını eleştiren BBC sunucusu Lineker görevden alındı
10 Mart, 22:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала