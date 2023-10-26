https://sputniknews.com.tr/20231026/avusturalyada-orman-yangininda-11-bin-hektar-alan-kul-oldu-2-kisi-hayatini-kaybetti-1076762167.html

Avusturalya’da orman yangınında 11 bin hektar alan kül oldu: 2 kişi hayatını kaybetti

Avusturalya’da orman yangınında 11 bin hektar alan kül oldu: 2 kişi hayatını kaybetti

Avusturalya’nın Queensland eyaleti Tara kasabasında yaşanan orman yangınında 11 bin hektar ormanlık alan küle olurken, 2 kişi ise hayatını kaybetti. 26.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-26T17:15+0300

2023-10-26T17:15+0300

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Avusturalya'nın Queensland eyaletine bağlı Tara kasabasında çıkan yangında yaklaşık 11 bin hektarlık alan ve 16 ev küle döndü. En az 350 kişinin evlerinden tahliye edildiği kasabada, tahliye emri bir süre sonra kaldırıldı. Ancak yetkililer, kasaba sakinlerini evlerine dönmenin henüz güvenli olmadığı konusunda uyardı.

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Avusturalya’da orman yangınında 11 bin hektar alan kül oldu Avusturalya’da orman yangınında 11 bin hektar alan kül oldu 2023-10-26T17:15+0300 true PT0M41S

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video, avustralya, orman yangını, queensland, видео