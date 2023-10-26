https://sputniknews.com.tr/20231026/avusturalyada-orman-yangininda-11-bin-hektar-alan-kul-oldu-2-kisi-hayatini-kaybetti-1076762167.html
Avusturalya’da orman yangınında 11 bin hektar alan kül oldu: 2 kişi hayatını kaybetti
Avusturalya’da orman yangınında 11 bin hektar alan kül oldu: 2 kişi hayatını kaybetti
Avusturalya’nın Queensland eyaleti Tara kasabasında yaşanan orman yangınında 11 bin hektar ormanlık alan küle olurken, 2 kişi ise hayatını kaybetti. 26.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-26T17:15+0300
2023-10-26T17:15+0300
2023-10-26T17:15+0300
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avustralya
orman yangını
queensland
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Avusturalya'nın Queensland eyaletine bağlı Tara kasabasında çıkan yangında yaklaşık 11 bin hektarlık alan ve 16 ev küle döndü. En az 350 kişinin evlerinden tahliye edildiği kasabada, tahliye emri bir süre sonra kaldırıldı. Ancak yetkililer, kasaba sakinlerini evlerine dönmenin henüz güvenli olmadığı konusunda uyardı.
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Avusturalya’da orman yangınında 11 bin hektar alan kül oldu
Avusturalya’da orman yangınında 11 bin hektar alan kül oldu
2023-10-26T17:15+0300
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video, avustralya, orman yangını, queensland, видео
video, avustralya, orman yangını, queensland, видео
Avusturalya’da orman yangınında 11 bin hektar alan kül oldu: 2 kişi hayatını kaybetti
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Avusturalya’nın Queensland eyaleti Tara kasabasında yaşanan orman yangınında 11 bin hektar ormanlık alan küle olurken, 2 kişi ise hayatını kaybetti.
Avusturalya'nın Queensland eyaletine bağlı Tara kasabasında çıkan yangında yaklaşık 11 bin hektarlık alan ve 16 ev küle döndü.
En az 350 kişinin evlerinden tahliye edildiği kasabada, tahliye emri bir süre sonra kaldırıldı.
Ancak yetkililer, kasaba sakinlerini evlerine dönmenin henüz güvenli olmadığı konusunda uyardı.