https://sputniknews.com.tr/20231023/uyusturucu-bagimliligindan-biber-bagimliligina-dunyanin-en-aci-biber-ureticisi-oldu-rekor-kirdi--1076642656.html

Dünyanın en acı biberini yetiştirerek rekor kıran adam anlattı: Yendiğinde neler yaşanıyor?

Dünyanın en acı biberini yetiştirerek rekor kıran adam anlattı: Yendiğinde neler yaşanıyor?

Dünyanın en acı biberinin üreten adam, en acı biberin vücütta nasıl bir his ve acı yarattığını anlattı. 23.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-23T18:21+0300

2023-10-23T18:21+0300

2023-10-23T19:06+0300

yaşam

acı biber

biber

pepper (biber)

biber gazı

sivri biber

kırmızı biber

pul biber

abd

uyuşturucu

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Birçok insan yemekte baharat ve acı kullanmaktan hoşlanır, hatta bazı yörelerde acı oldukça sevilir. Fakat ABD’deki Ed Currie adındaki bir adam, dünyanın en acı biberini üretme konusunda Guiness Rekorlar Kitabı’na girmiş biri olarak, dünyanın en acı biberini yemenin vücuda neler yaşattığını anlattı.Habere göre, sabah ilk kalktığında bile kahvesine ‘biber yağı’ ekleyen Currie, Güney Carolina'da PuckerButt Pepper Company'yi işletiyor. İşletmesinde bütün gün biberleri ve acı sosları tadarak test ettiği belirtilen Currie, tatlılara bile baharat katıyor.Yakın zamanda Pepper X firmasının rekorlara imza ettiği belirtilirken, biberin üreticisi en acı biberi yemeyi şöyle anlatıyor:Currie’nin acısını hafifletmek için birisi ona bir milkshake vermeye çalışmış fakat biber üreticisi, bunun ısıyı daha da attırdığını söylüyor ve devam ediyor:Bu kadar acı çekmesine rağmen, Currie’nin tekrardan biberleri yemeye devam ettiği aktarılıyor.Uyuşturucu bağımlılığını biber bağımlılığına çevirmişHabere göre, Currie’nin şirketi, eşi Linda’nın yardımıyla kurulmuş. Eşiyle ilk tanıştığında uyuşturucu ve alkol bağımlılığını yeni anlattığı söyleyen Currie, çareyi biber sevdalısı olmakta bulduğunu belirtiyor. Bahçelerinde biber yetiştirmeye başlayan çift, şu an 30 binden fazla biber yetiştiriyor. Currie’nin çalışanlarından biri neden biber yetiştirdiği hakkında, “Currie bir bağımlıydı. Alkol ve uyuşturucu bağımlısı. Ayrıca ben ve işe alınanların çoğu da eski uyuşturucu bağımlısıydık. Hepimiz kendimize yeni hayatlar kurmaya çalışıyoruz ve o bize iş vererek yardımcı oldu. Şimdi ise neredeyse evim var ve ipoteğini ödüyorum. Currie her ne kadar biberle insanları incetmeyi sevse de, aslında gerçek tutkusu insanlara yardım etmek...” ifadelerini kullandı.

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