Türkiye'den Gazze'ye yardım: Uçak Mısır'a ulaştı

"Tıbbi cihazlar arasında acil müdahale ekipmanları, ameliyat masası, ameliyat lambası, anestezi cihazı gibi ameliyathane donanımları, yoğun bakım yatağı, monitör, ventilatör gibi yoğun bakım cihazları, ultrason, ekokardiyografi, röntgen gibi görüntüleme cihazları yer alıyor. Uçaklarda bunlarla beraber Gazze'li bebekler için kuvöz ve fototerapi cihazları ile bebeklerin bakım ve tedavisi için mama, yüksek sayıda bebek bezi, yine yüksek sayıda hasta bezi gibi malzemeler de bulunuyor. Hasta ve yaralıların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek ilaç, tıbbi sarf malzemeleri, destek ve bakım malzemeleri ile savaştan zarar gören travmalı hastalar için ortopedi malzemeleri de gönderilen yardımlar arasında. Jeneratör, Gazze'nin en önemli ihtiyaçları arasında. Bunun için bir kısmı mobil, bir kısmı da büyük olmak üzere yardımlarımıza jeneratörleri de dahil ettik."