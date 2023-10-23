https://sputniknews.com.tr/20231023/tffden-almanya-turkiye-maciyla-ilgili-aciklama-1076644879.html
TFF'den Almanya-Türkiye maçıyla ilgili açıklama
TFF'den Almanya-Türkiye maçıyla ilgili açıklama
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 18 Kasım Cumartesi günü oynanacak Almanya-Türkiye maçının biletleriyle ilgili bir açıklama yaptı. 23.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-23T19:12+0300
2023-10-23T19:12+0300
2023-10-23T19:12+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
almanya
türkiye
maç
maç yayını
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A Milli Futbol Takımı'nın, 18 Kasım Cumartesi günü Almanya ile deplasmanda oynayacağı özel maçın misafir tribün biletleri satışa çıktı.Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın 18 Kasım 2023 Cumartesi günü Almanya ile oynayacağı özel müsabakanın misafir takım tribün bilet satış organizasyonu ev sahibi federasyon tarafından gerçekleştirilecektir. Misafir tribün biletleri bugün satışa çıkarılacaktır. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda saat 22.45'te başlayacak maçı izlemek isteyen taraftarlar, https://tickets.dfb.de internet sitesi üzerinden bilet satın alabilecekler. Yoğun talep nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için maç biletlerinin hızlıca temin edilmesinin önemini hatırlatırız" ifadeleri yer aldı.
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TFF'den Almanya-Türkiye maçıyla ilgili açıklama
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 18 Kasım Cumartesi günü oynanacak Almanya-Türkiye maçının biletleriyle ilgili bir açıklama yaptı.
A Milli Futbol Takımı'nın, 18 Kasım Cumartesi günü Almanya ile deplasmanda oynayacağı özel maçın misafir tribün biletleri satışa çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın 18 Kasım 2023 Cumartesi günü Almanya ile oynayacağı özel müsabakanın misafir takım tribün bilet satış organizasyonu ev sahibi federasyon tarafından gerçekleştirilecektir. Misafir tribün biletleri bugün satışa çıkarılacaktır. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda saat 22.45'te başlayacak maçı izlemek isteyen taraftarlar, https://tickets.dfb.de internet sitesi üzerinden bilet satın alabilecekler. Yoğun talep nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için maç biletlerinin hızlıca temin edilmesinin önemini hatırlatırız" ifadeleri yer aldı.