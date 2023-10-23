https://sputniknews.com.tr/20231023/prof-dr-mehmet-ceyhan-acikladi-yapilan-kovid-19-testlerinin-yarisindan-fazlasi-pozitif-1076615088.html

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı: Yapılan Kovid-19 testlerinin yarısından fazlası pozitif

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı: Yapılan Kovid-19 testlerinin yarısından fazlası pozitif

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yapılan testlerin yarısından fazlasında koronavirüs tespit edildiğini söyledi. Ceyhan, "Eris varyantının özelliği bu. Çok hızlı ve... 23.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-23T08:09+0300

2023-10-23T08:09+0300

2023-10-23T08:09+0300

türkiye

koronavirüs

mehmet ceyhan

eris

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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, salgının başından bu yana en yoğun vakaya rastlandığı dönemde olduğumuzu belirterek, yapılan testlerin yarısından fazlasının pozitif çıktığını söyledi.Milliyet’in haberine göre, Mersin’deki bir toplantıya katılan meslektaşlarının yarısının Kovid-19’a yakalandığını aktaran Ceyhan, “Ben ABD’de olduğum için toplantıya katılamadım ama tıp fakültesinden 3 günlüğüne Mersin’e giden arkadaşlarımız koronavirüse yakalandı. Eris varyantının özelliği bu. Çok hızlı ve kolay bulaşıyor. Tek iyi tarafı var. Ağır seyretmiyor. Sadece risk altındaki gruplarda ağır seyrediyor. Özellikle onları korumaya çalışıyoruz” dedi.Yapılan testlerin yarısından fazlasında koronavirüs tespit edildiğini kaydeden Prof. Dr. Mehmet Ceyhan şunları kaydetti:“Virüs mutasyona uğradıkça eldeki testlerin duyarlılığı da azalıyor.Kovid-19'un mevcut testlerle tespit edilebilme oranı yüzde 50’nin altında.Eskisi kadar yoğun test yapılmıyor. Hasta çok ama tespit etmiyoruz.Bakanlığın sistemine göre test yaptırmak çok zor. Çünkü test kriterleri 2020’de salgının başında vakalar ağır seyrederken belirlendi. Kriterlerin yenilenmesi lazım.Şu an ki veriler, özel labrotuvarlarda test yaptıranların sonuçları.”

https://sputniknews.com.tr/20231004/bakan-kocadan-eris-varyanti-aciklamasi-toplu-asilama-yapilacak-mi-1076007264.html

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