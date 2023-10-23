https://sputniknews.com.tr/20231023/prof-dr-mehmet-ceyhan-acikladi-yapilan-kovid-19-testlerinin-yarisindan-fazlasi-pozitif-1076615088.html
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı: Yapılan Kovid-19 testlerinin yarısından fazlası pozitif
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı: Yapılan Kovid-19 testlerinin yarısından fazlası pozitif
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yapılan testlerin yarısından fazlasında koronavirüs tespit edildiğini söyledi. Ceyhan, "Eris varyantının özelliği bu. Çok hızlı ve... 23.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-23T08:09+0300
2023-10-23T08:09+0300
2023-10-23T08:09+0300
türkiye
koronavirüs
mehmet ceyhan
eris
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0f/1075491187_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2e762a38b0e2572289749c45f7e2f6e1.jpg
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, salgının başından bu yana en yoğun vakaya rastlandığı dönemde olduğumuzu belirterek, yapılan testlerin yarısından fazlasının pozitif çıktığını söyledi.Milliyet’in haberine göre, Mersin’deki bir toplantıya katılan meslektaşlarının yarısının Kovid-19’a yakalandığını aktaran Ceyhan, “Ben ABD’de olduğum için toplantıya katılamadım ama tıp fakültesinden 3 günlüğüne Mersin’e giden arkadaşlarımız koronavirüse yakalandı. Eris varyantının özelliği bu. Çok hızlı ve kolay bulaşıyor. Tek iyi tarafı var. Ağır seyretmiyor. Sadece risk altındaki gruplarda ağır seyrediyor. Özellikle onları korumaya çalışıyoruz” dedi.Yapılan testlerin yarısından fazlasında koronavirüs tespit edildiğini kaydeden Prof. Dr. Mehmet Ceyhan şunları kaydetti:“Virüs mutasyona uğradıkça eldeki testlerin duyarlılığı da azalıyor.Kovid-19'un mevcut testlerle tespit edilebilme oranı yüzde 50’nin altında.Eskisi kadar yoğun test yapılmıyor. Hasta çok ama tespit etmiyoruz.Bakanlığın sistemine göre test yaptırmak çok zor. Çünkü test kriterleri 2020’de salgının başında vakalar ağır seyrederken belirlendi. Kriterlerin yenilenmesi lazım.Şu an ki veriler, özel labrotuvarlarda test yaptıranların sonuçları.”
https://sputniknews.com.tr/20231004/bakan-kocadan-eris-varyanti-aciklamasi-toplu-asilama-yapilacak-mi-1076007264.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0f/1075491187_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_4d3a14da4b81a4fef7e13918c4c83a24.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
koronavirüs, mehmet ceyhan, eris
koronavirüs, mehmet ceyhan, eris
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı: Yapılan Kovid-19 testlerinin yarısından fazlası pozitif
Abone ol
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yapılan testlerin yarısından fazlasında koronavirüs tespit edildiğini söyledi. Ceyhan, "Eris varyantının özelliği bu. Çok hızlı ve kolay bulaşıyor" dedi.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, salgının başından bu yana en yoğun vakaya rastlandığı dönemde olduğumuzu belirterek, yapılan testlerin yarısından fazlasının pozitif çıktığını söyledi.
Milliyet’in haberine göre, Mersin’deki bir toplantıya katılan meslektaşlarının yarısının Kovid-19’a yakalandığını aktaran Ceyhan, “Ben ABD’de olduğum için toplantıya katılamadım ama tıp fakültesinden 3 günlüğüne Mersin’e giden arkadaşlarımız koronavirüse yakalandı. Eris varyantının özelliği bu. Çok hızlı ve kolay bulaşıyor. Tek iyi tarafı var. Ağır seyretmiyor. Sadece risk altındaki gruplarda ağır seyrediyor. Özellikle onları korumaya çalışıyoruz” dedi.
Yapılan testlerin yarısından fazlasında koronavirüs tespit edildiğini kaydeden Prof. Dr. Mehmet Ceyhan şunları kaydetti:
“Virüs mutasyona uğradıkça eldeki testlerin duyarlılığı da azalıyor.
Kovid-19'un mevcut testlerle tespit edilebilme oranı yüzde 50’nin altında.
Eskisi kadar yoğun test yapılmıyor. Hasta çok ama tespit etmiyoruz.
Bakanlığın sistemine göre test yaptırmak çok zor. Çünkü test kriterleri 2020’de salgının başında vakalar ağır seyrederken belirlendi. Kriterlerin yenilenmesi lazım.
Şu an ki veriler, özel labrotuvarlarda test yaptıranların sonuçları.”