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https://sputniknews.com.tr/20231023/metin-akpinarin-ikinci-kizi-da-konustu-bizi-bildiginiz-halde-neden-biraktiniz-1076634704.html
Metin Akpınar’ın ikinci kızı da konuştu: 'Bizi bildiğiniz halde neden bıraktınız?'
Metin Akpınar’ın ikinci kızı da konuştu: 'Bizi bildiğiniz halde neden bıraktınız?'
Metin Akpınar'ın ikiz kızı Duygu Nebioğlu'nun ardından kardeşi Sevgi Katkıcı da ilk kez açıklama yaptı. Metin Akpınar'ın hala kendisini aramadığını belirten... 23.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-23T14:25+0300
2023-10-23T14:25+0300
yaşam
metin akpınar
duygu nebioğlu
evlat nöbeti
evlatlık
oyuncu
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Metin Akpınar'ın yıllar sonra ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Sanatçının evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen ve şimdi 35 yaşında olan kızı Duygu Nebioğlu'nun ardından ikizi Sevgi Katkıcı da sessizliğini bozdu.Yaşadığı süreci Ankara Masası adlı YouTube kanalında anlatan Katkıcı, stüdyoda gözyaşlarını tutamadı. Yıllardır kardeşiyle birlikte mücadele ettiğini belirten ve anne babasına sitem eden Katkıcı, "Annelik, anne karnında başlar. Annemizin bizi terk ettiğini duyunca çok üzülmüştüm. Bir anne, bunu nasıl yapar dedim. İki aylıkken bizi bırakmış. Anne olduğumda anladım. Bana 'Ben senin annenim' dedi. 'Hayır sen benim annem değilsin' cevabını verdim. 'Neden bıraktın dedim?' ve hiçbir açıklama yapmadı. Metin Bey'e de sordum, 'Bizi bildiğiniz halde neden bıraktınız' dedim. Metin Bey inkar etse de bir süre biyolojik annemizle görüştü" şeklinde konuştu."Ben anneme daha çok kızıyorum. Anne olamamış. Annemiz olmayı becerememiş" diyen Katkıcı, "İki aylık bir çocuk sokağa atılır mı? Terk etmedir bu. Ne arayıp ne sormuş. Kardeşimi de tebrik ediyorum. Hep daha çok çaba sarf etti bu süreçte. Metin Akpınar bizi kucaklasa bu olaylar asla yaşanmazdı" dedi.'Akpınar olarak anılmak istemiyorum'Programda annesinin kardeşi ile kendisini terk etmesini kabullenemediğini söyleyen Katkıcı, Akpınar soyadını da asla almayacağını şu sözlerle dile getirdi:"Metin Bey'in açıklamasındaki 'Böyle bir anlamsız olay' ifadesi çok kırıcı. Ve bunu bir baba söylüyor. Çok acı verici bir olay. Bu açıklamanın bir kağıda dökülmesini beklemezdim. Bizim gibi açık yüreklilikle konuşmasını beklerdim" diyen Katkıcı, "3-4 defa kulaklarımdan ameliyat geçirdim. İşitme kaybı yaşadım. Sonra dünyanın en güzel insanları karşımıza çıktı. Çok vicdanlı insanlar. Bizi hiç bırakmadılar. Annemler çocuk başvurusunda bulunduklarında iki kız çocuğu var demişler, hangisini almak istersiniz demişler. Babam ikiz kardeşler, et tırnaktan ayrılmaz, biz ikisinin de anne-babası olacağız demişler" ifadesini kullandı.Katkıcı, "Bundan sonra ne bekliyorsunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:"Şöyle eleştiriler de geliyor. Bunca yıl sonra ortaya çıktılar. Miras peşindeler mi? şeklinde tepkiler için ne söylersin? BU davayı neden açtınız?" sorusuna ise "Bizi kabul etmesi için. Başka biri de olsa biz o kişiye de biz dava açardık. Annemizi biliyorduk ama babamızı bilmiyorduk. Parası için değil hayır. Kendisi sanatçı olduğu için bu süreçler yaşandı. Biz yine babamız kim diye merak ederdik. Bu Metin Bey olduğu için böyle çok konuşuldu" cevabını verdi.'Çocuklarım dedelerine benziyor'İki çocuğu olan Katkıcı, kendisinin benzemediğini ama iki çocuğunun, özellikle de küçük oğlunun Metin Akpınar'a çok benzediğini söyledi.
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metin akpınar, duygu nebioğlu, evlat nöbeti, evlatlık, oyuncu
metin akpınar, duygu nebioğlu, evlat nöbeti, evlatlık, oyuncu

Metin Akpınar’ın ikinci kızı da konuştu: 'Bizi bildiğiniz halde neden bıraktınız?'

14:25 23.10.2023
© Fotoğraf : YouTubeMetin Akpınar
Metin Akpınar - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2023
© Fotoğraf : YouTube
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Metin Akpınar'ın ikiz kızı Duygu Nebioğlu'nun ardından kardeşi Sevgi Katkıcı da ilk kez açıklama yaptı. Metin Akpınar'ın hala kendisini aramadığını belirten Sevgi Katkıcı, "Akpınar olarak anılmak istemiyorum. Belki babalık yapsaydı, kıymet verseydi belki ama Özdener babamın yerini asla tutamaz" dedi.
Metin Akpınar'ın yıllar sonra ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Sanatçının evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen ve şimdi 35 yaşında olan kızı Duygu Nebioğlu'nun ardından ikizi Sevgi Katkıcı da sessizliğini bozdu.
Yaşadığı süreci Ankara Masası adlı YouTube kanalında anlatan Katkıcı, stüdyoda gözyaşlarını tutamadı. Yıllardır kardeşiyle birlikte mücadele ettiğini belirten ve anne babasına sitem eden Katkıcı, "Annelik, anne karnında başlar. Annemizin bizi terk ettiğini duyunca çok üzülmüştüm. Bir anne, bunu nasıl yapar dedim. İki aylıkken bizi bırakmış. Anne olduğumda anladım. Bana 'Ben senin annenim' dedi. 'Hayır sen benim annem değilsin' cevabını verdim. 'Neden bıraktın dedim?' ve hiçbir açıklama yapmadı. Metin Bey'e de sordum, 'Bizi bildiğiniz halde neden bıraktınız' dedim. Metin Bey inkar etse de bir süre biyolojik annemizle görüştü" şeklinde konuştu.
"Ben anneme daha çok kızıyorum. Anne olamamış. Annemiz olmayı becerememiş" diyen Katkıcı, "İki aylık bir çocuk sokağa atılır mı? Terk etmedir bu. Ne arayıp ne sormuş. Kardeşimi de tebrik ediyorum. Hep daha çok çaba sarf etti bu süreçte. Metin Akpınar bizi kucaklasa bu olaylar asla yaşanmazdı" dedi.

'Akpınar olarak anılmak istemiyorum'

Programda annesinin kardeşi ile kendisini terk etmesini kabullenemediğini söyleyen Katkıcı, Akpınar soyadını da asla almayacağını şu sözlerle dile getirdi:
"Nüfusuna geçmedik. Özdener babamın nüfusundayız. Ben de Nebioğlu olarak kalacağım. Akpınar olarak anılmak istemiyorum. Babalık yapıp kıymet verseydi belki ama Özdener babamın yerini asla tutamaz."
"Metin Bey'in açıklamasındaki 'Böyle bir anlamsız olay' ifadesi çok kırıcı. Ve bunu bir baba söylüyor. Çok acı verici bir olay. Bu açıklamanın bir kağıda dökülmesini beklemezdim. Bizim gibi açık yüreklilikle konuşmasını beklerdim" diyen Katkıcı, "3-4 defa kulaklarımdan ameliyat geçirdim. İşitme kaybı yaşadım. Sonra dünyanın en güzel insanları karşımıza çıktı. Çok vicdanlı insanlar. Bizi hiç bırakmadılar. Annemler çocuk başvurusunda bulunduklarında iki kız çocuğu var demişler, hangisini almak istersiniz demişler. Babam ikiz kardeşler, et tırnaktan ayrılmaz, biz ikisinin de anne-babası olacağız demişler" ifadesini kullandı.
Katkıcı, "Bundan sonra ne bekliyorsunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:
"Önce bunu görüp yaşamak lazım. Kendisi hala bizimle iletişime geçmediyse kabul edememiştir. Baba gibi davranamadı. Ben ondan hemen telefon beklerdim. Hala aramadı. Sessizliğini koruyor. Çok üzücü."
"Şöyle eleştiriler de geliyor. Bunca yıl sonra ortaya çıktılar. Miras peşindeler mi? şeklinde tepkiler için ne söylersin? BU davayı neden açtınız?" sorusuna ise "Bizi kabul etmesi için. Başka biri de olsa biz o kişiye de biz dava açardık. Annemizi biliyorduk ama babamızı bilmiyorduk. Parası için değil hayır. Kendisi sanatçı olduğu için bu süreçler yaşandı. Biz yine babamız kim diye merak ederdik. Bu Metin Bey olduğu için böyle çok konuşuldu" cevabını verdi.

'Çocuklarım dedelerine benziyor'

İki çocuğu olan Katkıcı, kendisinin benzemediğini ama iki çocuğunun, özellikle de küçük oğlunun Metin Akpınar'a çok benzediğini söyledi.
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