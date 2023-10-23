https://sputniknews.com.tr/20231023/meteorolojiden-saatli-uyari-cok-sayida-il-icin-etkili-olacak-yola-cikacaklar-dikkat-1076613045.html

Meteoroloji'den 'saatli' uyarı: Çok sayıda il için etkili olacak, yola çıkacaklar dikkat

Meteoroloji'den 'saatli' uyarı: Çok sayıda il için etkili olacak, yola çıkacaklar dikkat

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini geldi. Öğle saatlerinden itibaren birçok il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Sabah ve gece... 23.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-23T06:49+0300

2023-10-23T06:49+0300

2023-10-23T07:00+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Ekim'e ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevreler ile Niğde'nin doğu, Adana'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Bölgelere göre hava durumuMARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.BURSA °C, 28°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 24°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 27°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 28°CParçalı ve az bulutluEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 26°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 29°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 29°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 31°CParçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adana'nın kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.ADANA °C, 33°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 27°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 32°CParçalı ve az bulutluISPARTA °C, 28°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Sivas ve Kayseri çevreleri ile Niğde'nin doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.ANKARA °C, 25°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 27°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 24°CParçalı ve az bulutluYOZGAT °C, 22°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU °C, 26°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 29°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 26°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 25°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.AMASYA °C, 25°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 26°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 24°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 23°CParçalı ve çok bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor.ERZURUM °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 18°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 24°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 17°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 25°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 28°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 25°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 28°CParçalı ve az bulutlu

https://sputniknews.com.tr/20231022/meteoroloji-uyardi-sicaklar-artiyor-yagis-yok-1076599655.html

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu