Meksika'da 'Ölüler Günü' festivali başladı: Hangi amaçla ve nasıl düzenleniyor?

İspanyollar ve Latin Amerikalıların kutladığı, amacı ölüleri anmak olan 'Ölüler Günü' festivali Meksika'nın başkenti Mexico City'de başladı.
İspanyollar ve Latin Amerikalıların kutladığı, amacı ölüleri anmak olan 'Ölüler Günü' festivali Meksika'nın başkenti Mexico City'de başladı.
Kutlama boyunca giyilen iskelet kostümleri, figürleri ve Catrina olarak bilinen kafatasları, Jose Guadalupe Posada'nın çizimlerinden esinlenerek yapılıyor.
Kutlama boyunca giyilen iskelet kostümleri, figürleri ve Catrina olarak bilinen kafatasları, Jose Guadalupe Posada'nın çizimlerinden esinlenerek yapılıyor.
Ölüler günü kutlamaları, binlerce yıl öncesine dayanıyor.
Ölüler günü kutlamaları, binlerce yıl öncesine dayanıyor.
Ülkenin en popüler bayramlarından biri olan Ölüler Günü, ölenleri adaklarla, aile toplantılarıyla ve mezar ziyaretleriyle anıyor.
Ülkenin en popüler bayramlarından biri olan Ölüler Günü, ölenleri adaklarla, aile toplantılarıyla ve mezar ziyaretleriyle anıyor.
İnanışa göre bu ruhlar, Ölüler Günü yani Día de los Muertos sırasında dünyaya dönerler. Cennetin kapılarının 31 Ekim gece yarısında açıldığına ve çocukların Angelitos olarak adlandırılan ruhlarının 24 saat boyunca aileleriyle olduğuna inanılıyor.
İnanışa göre bu ruhlar, Ölüler Günü yani Día de los Muertos sırasında dünyaya dönerler. Cennetin kapılarının 31 Ekim gece yarısında açıldığına ve çocukların Angelitos olarak adlandırılan ruhlarının 24 saat boyunca aileleriyle olduğuna inanılıyor.
2008 yılında UNESCO, tatili İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine ekleyerek Día de los Muertos’un önemini kabul etti. Bugün, tüm dini ve etnik kökenlerden Meksikalılar, Día de los Muertos’u kutluyor.
2008 yılında UNESCO, tatili İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine ekleyerek Día de los Muertos’un önemini kabul etti. Bugün, tüm dini ve etnik kökenlerden Meksikalılar, Día de los Muertos’u kutluyor.
Başlangıcının Azteklere dayandığı bilinmektedir. Ölüler Günü, Cadılar Bayramı'ndan farklı olarak korkutma amaçlı değildir, aksine burada bulunan iskeletler ölenleri simgeler.
Başlangıcının Azteklere dayandığı bilinmektedir. Ölüler Günü, Cadılar Bayramı'ndan farklı olarak korkutma amaçlı değildir, aksine burada bulunan iskeletler ölenleri simgeler.
İnanışlarına göre gerçek ölüm unutulduğunda olur, festivalin amacı ölenlerin unutulmamasını sağlamaktır.
İnanışlarına göre gerçek ölüm unutulduğunda olur, festivalin amacı ölenlerin unutulmamasını sağlamaktır.
Bu amaç doğrultusunda ölmüş olanları simgeleyen şekerden kafatası biblolar, ölenlerin sevdiği kokuların, süslemelerin bulunduğu sunaklar yapılmaktadır.
Bu amaç doğrultusunda ölmüş olanları simgeleyen şekerden kafatası biblolar, ölenlerin sevdiği kokuların, süslemelerin bulunduğu sunaklar yapılmaktadır.
Ölüler Günü, birkaç bin yıl önce, ölülerin yasını tutmayı saygısızlık kabul eden Aztekler, Toltekler ve Nahualar tarafından kutlanmaya başlandı. Onlar için ölüm, yaşamın doğal bir parçası olarak sayılırken, ölüler de hâlâ topluluğun üyeleri olarak görülüyor.
Ölüler Günü, birkaç bin yıl önce, ölülerin yasını tutmayı saygısızlık kabul eden Aztekler, Toltekler ve Nahualar tarafından kutlanmaya başlandı. Onlar için ölüm, yaşamın doğal bir parçası olarak sayılırken, ölüler de hâlâ topluluğun üyeleri olarak görülüyor.
Meksika’daki sayısız topluluk Ölüler Günü’nü kutluyor, ancak bölgenin baskın İspanyol öncesi kültürüne bağlı olarak stiller ve gelenekler bölgeye göre değişiyor.
Meksika’daki sayısız topluluk Ölüler Günü’nü kutluyor, ancak bölgenin baskın İspanyol öncesi kültürüne bağlı olarak stiller ve gelenekler bölgeye göre değişiyor.