Meksika'da 'Ölüler Günü' festivali başladı: Hangi amaçla ve nasıl düzenleniyor?

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Ölüler Günü, birkaç bin yıl önce, ölülerin yasını tutmayı saygısızlık kabul eden Aztekler, Toltekler ve Nahualar tarafından kutlanmaya başlandı. Onlar için ölüm, yaşamın doğal bir parçası olarak sayılırken, ölüler de hâlâ topluluğun üyeleri olarak görülüyor.