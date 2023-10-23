https://sputniknews.com.tr/20231023/ilac-sektorunde-7-milyar-dolarlik-satin-alma-1076622328.html

İlaç sektöründe 7 milyar dolarlık satın alma

İlaç sektöründe 7 milyar dolarlık satın alma

İsviçreli ilaç şirketi Roche, inflamatuar bağırsak hastalıkları için ilaçlar geliştiren Telavant Holding'i 7,1 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya... 23.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-23T10:50+0300

2023-10-23T10:50+0300

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türkiye

ilaç

roche

ticaret bakanlığı

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Roche'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin yönetim kurulu, ABD'li biyoteknoloji şirketleri Roivant Holdings ve Pfizer'in sahibi olduğu Telavant Holding'i 7,1 milyar dolara peşin satın alma anlaşmasını onayladı. Ayrıca Roche, ilave 150 milyon dolar ödeme de yapacak.Anlaşmanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından 2024'ün ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.Söz konusu satın alma anlaşmasına göre, Roche, ABD ve Japonya'da deneysel bir antikor olan RVT-3101'i geliştirme, üretme ve ticarileştirme hakkını elde edecek.Inflamatuar bağırsak hastalığı, bağırsakların iç yüzeyindeki iltihaplanmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan bir sağlık sorunu olarak biliniyor. Bağışıklık sisteminin zayıflaması, kötü beslenme, sigara, alkol, stres, genetik ve birtakım ilaçların kullanımı, inflamatuar bağırsak hastalığı nedenleri arasında gösteriliyor.Roche'a göre, dünya çapında yaklaşık 8 milyon kişiye inflamatuar bağırsak hastalığı teşhisi konuldu.Bu arada Roche, RVT-3101'in, aynı zamanda birçok başka hastalığın tedavisinde de kullanılma potansiyeline sahip olduğunu bildirdi.

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