https://sputniknews.com.tr/20231023/gul-sunal-askerlere-kemal-ile-konusma-yasagi-geldi-1076618079.html

Gül Sunal: Askerlere Kemal ile konuşma yasağı gelmişti

Gül Sunal: Askerlere Kemal ile konuşma yasağı gelmişti

Gül Sunal, 2000 yılında vefat eden eşi Kemal Sunal’ın askerlik anılarını YouTube kanalında “Kemal Sunal’ın Askerliği” adlı bir videoyla anlattı. 23.10.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

kemal sunal

gül sunal

yeşilçam

oyuncu

film

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Gül Sunal sözlerine “Kemal önce üniversite arkadan tiyatro sinema derken askerliği geciktirmiş. Bayağı bir geç yaşta askerlik yaptı. Ben ona hep ‘okuttum seni, askerliğini yaptırdım, bir doğurmadığım kaldı’ diyordum” diyerek başladı.'Düzeni bozmak istemedi'Usta aktörün Ankara’da askerlik yaptığını belirten Gül Sunal o yıllara dair şunları söyledi: ‘Davaro’ için 1 ay izin aldıGül Sunal eşi Kemal Sunal’ın askerlik döneminde “Davaro” filminde rol aldığını da anlattı. Kartal Tibet’in yönetmenliğinde 1981 yılında çekilen film için özel izin alındığını belirten Gül Sunal “Askeriyeden izin alıp Kartal Tibet’le ‘Davaro’ filmini Antalya’da çekti. 1 ay izin verdiler Kemal’e film çekebilmesi için. Biz de Ali ile yanına gittik, çekim sürecinde yanında kaldık. ‘Davaro’ en sevdiğim filmlerindendir” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220703/kemal-sunal-vefatinin-22nci-yilinda-mezari-basinda-anildi-1058253702.html

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kemal sunal, gül sunal, yeşilçam, oyuncu, film